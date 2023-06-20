"Могилы освобождают для бесконечного потока мертвых". На Западе пишут о потерях Украины
16:55 20.06.2023 (обновлено: 18:21 20.06.2023)
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Ведущие западные издания резко изменили тон в своих репортажах о боевых действиях на территории Украины
Еще недавно они предвкушали успехи широко разрекламированного контрнаступления украинской армии. Последние полгода западные журналисты заранее праздновали будущую победу Киева.
Большинство из них были убеждены — массовые поставки западных вооружений, включая танки, бронетранспортёры, ракеты и дальнобойную артиллерию, должны были привести к немедленному разгрому противника.
Но реальные события на фронте подействовали отрезвляюще на настроения в западном медиапространстве.
Целый ряд газет и журналов пишет сейчас о том, что украинские атаки до сих пор не дали существенных результатов, западная техника горит на полях, а ВСУ несут большие человеческие потери. И на городских кладбищах уже не хватает места для новых солдатских захоронений.
«В течение почти пятнадцати месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма в западноукраинском городе Львов. Теперь старые безымянные могилы погибших в прошлых войнах эксгумируют, чтобы освободить место для, казалось бы, бесконечного потока мертвых», — сообщает известный репортер Брендан Хоффман в своей статье для газеты The New York Times.
3 марта, 09:39Призыв бизнесу вернуться, нехватка мест на кладбищах и адские условия труда. Что происходит в ХарьковеВ Харьковской области с началом весны началась массовая эвакуация жителей приграничных районов области, в первую очередь Купянского района, в котором идут боевые действия. В местных пабликах жители посчитали это признаком скорого наступления на Харьковскую область ВС РФ
По его словам, за две недели боев на юге ВСУ продвинулись вперед примерно на 4,3 мили, и даже этот более чем скромный результат «был достигнут ценой жизней украинцев и передового западного оборудования».
Американский журналист описал похороны 34-летнего футбольного арбитра Богдана Дидуха, подорвавшегося на мине в Запорожской области, и записал мрачный комментарий работающих на кладбище гробовщиков.
«Они заявили, что готовятся к новым жертвам, поскольку во время контрнаступления Украины боевые действия становятся все более интенсивными», — говорит Хоффман.
Такая трагическая ситуация наблюдается практически повсеместно. О растущих кладбищах, на которых постоянно хоронят погибших на фронте военнослужащих, говорят сами украинские чиновники.
«Получаю много сообщений о том, как трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К сожалению, война его значительно расширила», — сообщает националистический мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который издевательски обещает, что в ближайшее время на местном кладбище появится прокат электросамокатов и велосипедов.
«Боевые действия дорого обходятся украинцам. Это быстро выясняется, несмотря на введенный Киевом запрет на распространение информации о боевых действиях. Задыхающихся, окровавленных солдат везут в госпиталь, расположенный в нескольких километрах за линией фронта.
Врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых за последние несколько дней. Украинский разведчик, обследовавший весь южный фронт, говорит о больших потерях в живой силе и технике», — пишет газета Spiegel.
Это издание пообщалось с украинскими танкистами, которые проходят службу в одном из элитных подразделений, сформированных для контрнаступления. Они воюют на немецком танке «Леопард-2А6» и прошли пятинедельную подготовку на военном полигоне в Нижней Саксонии под руководством натовских офицеров из бундесвера.
Согласно данным Spiegel, три «Леопарда» подорвались на минах в первые дни контрнаступления. Кроме того, на южном фронте была подбита другая боевая техника, а россияне захватили два танка в качестве военных трофеев.
По словам немецких журналистов, некоторые украинские танкисты отказываются идти в атаку, имитируя повреждения своих боевых машин. А другие солдаты относятся к этому без особого осуждения, потому что за последние дни их части понесли значительные потери.
Такие новости не вызывают на Западе большого энтузиазма, а вера в успехи танкового блицкрига уменьшается с каждым днем кровавых и затяжных боев.
«НАТО необходимо приготовиться к тому, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Тех, кто ожидал молниеносного прорыва, ждало разочарование.
Это уже не танки немецкого вермахта, идущие против польской конницы в сорок первом году, и не американская операция "Шок и трепет", против деморализованных иракских солдат, у которых были лишь старые танки и никакого прикрытия с воздуха», — пишет Ричард Кемп на страницах газеты The Telegraph.
«Европа и США нервничают, поскольку международные сторонники Киева ждут доказательств того, что украинские военные могут превратить существенную поддержку, которую они получили от НАТО, в реальные выгоды», — констатирует известный публицист Миша Гленни в еще одном британском издании The Times.
Если контрнаступление не принесет в итоге никаких убедительных результатов, это повлияет на настроения западной политической элиты — несмотря на обещания поддерживать Зеленского до полной победы.
Конечно, западные «ястребы» по-прежнему требуют предоставить Киеву новые вооружения и кредиты. Но среди более умеренных политиков все чаще звучат призывы установить перемирие и заморозить конфликт в Восточной Европе, раз уже Киев не может одержать в нем победу на поле боя.
«На следующий день после начала не раз откладывавшегося "весеннего" контрнаступления Украины, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил в эфире MSNBC о неизбежности такого прекращения огня, при котором Киев не сможет вернуть себе значительную часть своей территории.
Левые американские эксперты по внешней политике и борцы за мир опубликовали в The New York Times и The Hill призывы к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.
Кандидат в президенты от республиканцев Рон Десантис заявил, что прекращение огня отвечает общим интересам. А его однопартиец и коллега по президентской гонке Вивек Рамасвами призвал Украину пойти на "большие уступки" России, чтобы положить конец конфликту — так США смогут сосредоточиться на китайской угрозе.
Бывший президент Дональд Трамп тоже призвал к скорейшему прекращению боевых действий и даже пообещал сделать это за 24 часа, если выиграет президентские выборы 2024 года», — описывает эти настроения Фред Флейтц, один из руководителей Центра американской безопасности, который ранее являлся аналитиком ЦРУ и сотрудником комитета Палаты представителей по разведке.
13 июня, 09:38В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУОтсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии - ключевые пробелы для украинской армии. Такое заявление сделал приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк. Его слова на днях процитировал Business Insider
А пока на Западе смотрят наблюдают за гибнущими солдатами, которых безжалостно бросают на штурмы укрепленных позиций. И пишут репортажи о быстро растущих кладбищах на западе Украины.