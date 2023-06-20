Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной - 20.06.2023 Украина.ру
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Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной
Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной - 20.06.2023 Украина.ру
Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами не стал комментировать информацию о том, что Киев стремится вернуть в первую очередь солдат и офицеров "Азова"*
2023-06-20T13:56
2023-06-20T13:57
всу
обмен
кремль
новости
дмитрий песков
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"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная, это сложная кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее в Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных, говорилось в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова.В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья.*Организация признана террористической, запрещена в РФ.
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всу, обмен, кремль, новости, дмитрий песков
ВСУ, обмен, Кремль, Новости, Дмитрий Песков

Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной

13:56 20.06.2023 (обновлено: 13:57 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами не стал комментировать информацию о том, что Киев стремится вернуть в первую очередь солдат и офицеров "Азова"*
"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная, это сложная кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее в Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных, говорилось в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова.
В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья.
*Организация признана террористической, запрещена в РФ.
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