https://ukraina.ru/20230620/1047404667.html

Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной

Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной - 20.06.2023 Украина.ру

Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами не стал комментировать информацию о том, что Киев стремится вернуть в первую очередь солдат и офицеров "Азова"*

2023-06-20T13:56

2023-06-20T13:56

2023-06-20T13:57

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дмитрий песков

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"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов, она достаточно чувствительная, это сложная кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее в Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных, говорилось в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова.В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья.*Организация признана террористической, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230620/1047403160.html

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всу, обмен, кремль, новости, дмитрий песков