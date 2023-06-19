"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ
"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ
Первые дни "контрнаступа" ВСУ закончился для Украины позорным обломом. Но нужно помнить, что это только начало масштабных боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-06-19T04:30
2023-06-19T04:30
новости
артёмовск (бахмут)
наступление
всу
запорожская область
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ВС РФ серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении ВСУ и, как следствие, за эти дни Украина потеряла огромное количество техники и личного состава, рассказал эксперт.ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на Запорожском направлении, но при этом они пообещали извлечь уроки из своего неудачного "контрнаступа". Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, добавил он.Но самым серьезным остается Крымское направление. Украинское руководство обещало "пить кофе в Севастополе" уже 9 мая, но у них это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника в любом месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артёмовск (бахмут), наступление, всу, запорожская область
Новости, Артёмовск (Бахмут), наступление, ВСУ, Запорожская область

"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ

04:30 19.06.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP / Libkos
Читать в
Первые дни "контрнаступа" ВСУ закончился для Украины позорным обломом. Но нужно помнить, что это только начало масштабных боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
ВС РФ серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении ВСУ и, как следствие, за эти дни Украина потеряла огромное количество техники и личного состава, рассказал эксперт.
ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на Запорожском направлении, но при этом они пообещали извлечь уроки из своего неудачного "контрнаступа". Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, добавил он.
"Из украинского Генштаба [ВСУ] просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога", - подчеркнул Баранец.
Но самым серьезным остается Крымское направление. Украинское руководство обещало "пить кофе в Севастополе" уже 9 мая, но у них это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника в любом месте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)наступлениеВСУЗапорожская область
 
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