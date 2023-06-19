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"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ

"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру

"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ

Первые дни "контрнаступа" ВСУ закончился для Украины позорным обломом. Но нужно помнить, что это только начало масштабных боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-06-19T04:30

2023-06-19T04:30

2023-06-19T04:30

новости

артёмовск (бахмут)

наступление

всу

запорожская область

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ВС РФ серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении ВСУ и, как следствие, за эти дни Украина потеряла огромное количество техники и личного состава, рассказал эксперт.ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на Запорожском направлении, но при этом они пообещали извлечь уроки из своего неудачного "контрнаступа". Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, добавил он.Но самым серьезным остается Крымское направление. Украинское руководство обещало "пить кофе в Севастополе" уже 9 мая, но у них это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника в любом месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), наступление, всу, запорожская область