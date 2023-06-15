https://ukraina.ru/20230615/1047256150.html

Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"

Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами" - 15.06.2023 Украина.ру

Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"

Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Он учит нас воевать, учитывать ошибки,... Украина.ру, 15.06.2023

2023-06-15T14:30

2023-06-15T14:30

2023-06-15T14:30

интервью

россия

всу

донбасс

запорожская область

артемовск

угледар

крым

мины

авиация

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Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Он учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику. Любая война – хороший учитель. Особенно для тех войск, которые находятся на линии боевого соприкосновения, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виктор Николаевич, будет ли Украина накапливать силы, чтобы проломить наше предполье на Времевском выступе и под Ореховом? Или она выберет другое направление удара?- Враг уже накапливает силы. Три-четыре дня "контрнаступа", который закончился для Украины позорным обломом – это только начало будущих боевых действий.Из Запорожской области поступает информация, что там сосредотачивается 100-200 тысячная группировка противника. Я не знаю, насколько эти цифры точны, но к этому в любом случае надо отнестись серьезно. Мы же серьезно отнеслись к данным о грядущем наступлении, и, как следствие, Украина за эти дни потеряла огромное количество личного состава и техники.Теперь о том, на каких направлениях следует ожидать наступления этой мощной группировки.ВСУ по-прежнему пытаются давить наши позиции на том же Запорожском направлении, только они пообещали извлечь уроки. Еще есть два родственных направления – Донецкое и Южно-Донецкое. Но тут есть некоторые оговорки, на которые тоже нельзя не обратить внимание. Из украинского Генштаба просачивается информация, что у их полководцев есть намерение навалиться всей своей ордой на Артемовск и отбить его. Для них это дело принципа, им нужна там "перемога".Но самое серьезное – это Крымское направление. Украинское руководство же обещало пить кофе в Севастополе уже 9 мая, но это не получилось. Таким образом, мы должны быть готовы к ударам противника на любых направлениях. Нужно продолжать к ним готовиться так же, как мы подготовились до этого, когда враг напоролся на наши оборонительные позиции. Все наши войска сработали профессионально и эффективно.- Можно ли выделить, кто из них внес больший вклад в победу?- Так нельзя говорить.Вы наверняка видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники. Там было по 10-15 машин. Казалось бы, надо быть идиотом, чтобы согнать все это в одну точку. Но у этого есть разумное объяснение.Когда наша разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями. Когда украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины.Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у тех же "Леопардов".А теперь подведем итог.Украина блефует. Она пытается нам втемяшить, что никакого "контрнаступа" вообще не было. Мол, были отдельные операции на отдельных направлениях. Некоторые договорились до того, что это так и нужно было делать, чтобы понять, где у россиян слабые места. Этот политический блеф сопровождает все боевые действия украинской армии.Но я хочу сказать, что для нас сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время этой фазы "контрнаступа". Нам тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит нам враг.Я сейчас произнесу фразу, которая не всем понравится. Российская армия становится взрослее и опытнее по мере того, как противник преподносит ей все более коварные уроки. Он учит нас воевать, учитывать ошибки, приспосабливаться к новой обстановке, а также менять стратегию и тактику. Любая война – хороший учитель. Особенно для тех войск, которые находятся на линии боевого соприкосновения.- Вы отметили хорошую работу наших саперов. Я бы к этому добавил, что мы неплохо уничтожаем инженерные машины ВСУ, которые не дают им танки эвакуировать. Как нам сохранить эту динамику? За счет чего мы продолжим их выбивать?- Когда начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подорвались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Чтобы они поняли, с кем они имеют дело. Мы продолжим минировать местность. Это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики.Мой ответ на ваш вопрос был бы неполным, если бы я не сказал об очень интересной боевой технике, которую впервые применила там российская армия.Вообще у нас в ходе СВО стали применяться все новые и новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Они казались неинтересными нашим генералам и не были в приоритете. Так вот одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие".Эту мощную машину я впервые увидел в 2019 году. Когда я спрашивал, почему ее не принимают на вооружение, мне сказали, что сейчас не та обстановка и у нас есть важные задачи. А теперь "Земледелие" используется на поле боя.Расскажу, что это такое. Она работает по тому же принципу, что и "Град". Но у "Земледелия" два пакета снарядов по 25 штук. Всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей. Вдумайтесь.Более того, золотые головы нашей оборонки придумали гениальную вещь. Электроника запоминает эти минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если нам придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились отключать собственные мины.Так что СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в чем мы сомневались, и тех, которые не сработали.Самое главное, чтобы мы теперь начали скрести из загашников покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое мы недооценивали. У нас полно новейших образцов, но для их массового внедрения в армию нужны деньги и выработка приоритетов. И тут мы не всегда угадывали эти приоритеты для СВО.Мне страшно об этом вспоминать, что основная легенда всех наших учений с 2007 года была борьба с терроризмом. Мы гонялись за ними на атомных подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. А сейчас мы имеем дело с полноценной армией с огромным боевым опытом.К счастью, уровень технической вооруженности российской армии за эти 1.5 года СВО значительно повысился.- Вы назвали Крымское направление одним из самых для нас опасных. Вы имеете в виду, что противник может форсировать Днепр, учитывая, что часть наших оборонительных линий там смыло? Или что-то другое?- Я имею в виду, что противник не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым. С какого направления он пойдет и что он будет форсировать – пока говорить рано. Для этого нужно понять истинные причины и последствия подрыва Каховской ГЭС. Но нам в любом случае надо помнить об этой угрозе.Я уже говорил, что у нас хорошо работает разведка. Крым давно готовили к прорыву украинских войск. Там была перегруппировка наших войск на направлениях вероятного удара.Противник постоянно терзает регион воздушными и подводными беспилотниками. Украина проводит активную разведку. С ней придется драться, потому что для Киева это дело принципа. Но взять Крым – это невыполнимая задача. Говорю вам об этом без всякого бахвальства.Дело в том, что Россия считает наиболее важными три региона на букву К: Крым, Калининград и Курилы. Они лучше всего защищены нашей армией. Так вот еще в 2014 году по распоряжению Путина Минобороны создало на полуострове самодостаточную группировку, которая даже без помощи с материковой России может продержаться несколько недель в войне с 10-15 странами.Еще не забывайте, что Крым надежно прикрывает Черноморский флот. У нас там шесть подводных лодок, на борту которых полтора десятка "Калибров". Они бьют на 2,5 тысяч км. В Крыму есть ПВО, танки и береговая оборона. Все это ВСУ быстро не взять. Они обломают зубы.Это будет еще одна позорная "поразка" украинских авантюристов.- Почему ВСУ не попытались проломить наши позиции под Угледаром? Это тоже стык Донбасса с Запорожьем и прямая дорога на Волноваху, а оттуда на Мариуполь.- Потому что там мы очень хорошо укрепились. Вы же знаете военную теорию, что наступающие войска теряют в три раза больше личного состава и боевой техники, чем обороняющиеся. Философия нашего военного руководства сводится к простому правилу: перемалыванию наступающих украинских войск.Некоторые ехидные военные эксперты считают, что победу не добыть, сидя в обороне. Но мы сидим в обороне, а поле перед нашими оборонительными редутами усеяно трупами украинских солдат и подбитыми танками. Видимо, Зеленский это не понимает и бросает в бой все новые контингенты, не обладающие достаточным профессиональным опытом. Это их философия.А наша философия звучит так: хотите наступать – наступайте. Мы подготовили бутерброд из трехполосной линии обороны. Кстати, во время "контрнаступа" противник даже не взломал нашу первую линию. Да, он кое-где вклинился на 2,7 км, но откатился на исходные позиции.Запомните, это философия активной обороны, которая дает очень хорошие результаты. Мы будем использовать ее и дальше.- Вы сказали, что противник не оставит попыток проломить наши фланги под Артемовском. Можете ли вы перечислить, за счет каких сил и средств он может ухудшить там наше положение?- За счет повышенной концентрации личного состава и боевой техники.Когда еще шли активные бои за Артемовск, у Украины была золотая мечта, чтобы окружить город. Но мы заманили их в очень интересную ловушку под названием "сырые фланги". Мы обозначили слабость наших оборонительных позиций, куда устремился противник, а потом оказалось, что вместо "сырых флангов" у нас там "стальные зубы". Мы перемолотили наступающих украинцев и отбросили их от города.- Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" вернуться на фронт в начале августа. Успеем ли мы за это время забыть о "контрнаступе" и вновь сосредоточиться на взламывании укрепрайонов ВСУ в Донбассе?- Это очень трудный вопрос. Ситуация на поле постоянно меняется.Я уже говорил, что противник концентрирует очень серьезную группировку. Дальнейший ход СВО зависит от того, насколько успешно мы сумеем ее одолеть. Если мы ее перемолотим, перед нами откроется стратегическое предполье, которое позволит нам рвануть на Славянск и Краматорск. Это и будет одна из решающих фаз кампании.Взяв Славянск и Краматорск, мы полностью завершим освобождение всего Донбасса. Враг это понимает. ВСУ уже превращают эти города в "линии Маннергейма".Детально прогнозировать ход боевых действий я не берусь. Уж очень много факторов влияет на поведение ВС РФ и ВСУ. Ведь Киев не перестал получать западные вооружения. Он накачивает мускулы и дальше, а это постоянно меняет соотношение сил.Запад накачивает Украину оружием. Другое дело, в чьи руки оно потом попадает. Они же драпали из "Леопардов" так, что двигатели не успевали выключать. Один из наших бойцов это заметил и дал остроумный ответ на вопрос, почему движок работал еще полдня – видно, заливали в расчете, что хватит до Крыма.Ситуация в глобальном смысле складывается так. Противник перегруппировывается, пополняет людские резервы и запасы оружия, готовясь к новым ударам. Ключевые направления четыре: Крым, Запорожье, Донецк, Юго-Донецк. ВСУ также мечтают утопить нас в Азовском море.Но мы тоже не курим "Приму" без фильтра и молча на это не смотрим. Мы тоже делаем определенные телодвижения, чтобы прикрыть направления удара.Сегодня как никогда возрастает роль нашей разведки: и агентов на территории противника, и авиационной разведки, и тактической разведки. От того, как мы заранее предугадаем, куда прет основной кулак ВСУ, будет зависеть характер наших действий. Надо опять ударить наступающего врага по башке, как мы это сделали в степях под Запорожьем.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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