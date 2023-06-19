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"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"

"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина" - 19.06.2023 Украина.ру

"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"

В ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-19T04:00

2023-06-19T04:00

2023-06-19T04:00

новости

наступление

резервы

каховская гэс

днепр

оборона

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Обмеление Днепра на Каховке значительно оголило подготовленные позиции РФ на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу, рассказал эксперт.Для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на левый берег и наведению понтонов. Но пока стратегическую линию обороны Суровикина противник не видит даже в бинокль. ВСУ к ней просто ещё не подошли, добавил он.Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад ВСУ, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО, он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил. По логике наступательных операций эти резервы сейчас могут быть использованы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, резервы, каховская гэс, днепр, оборона