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"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"
"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина" - 19.06.2023 Украина.ру
"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"
В ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-19T04:00
2023-06-19T04:00
2023-06-19T04:00
новости
наступление
резервы
каховская гэс
днепр
оборона
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Обмеление Днепра на Каховке значительно оголило подготовленные позиции РФ на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу, рассказал эксперт.Для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на левый берег и наведению понтонов. Но пока стратегическую линию обороны Суровикина противник не видит даже в бинокль. ВСУ к ней просто ещё не подошли, добавил он.Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад ВСУ, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО, он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил. По логике наступательных операций эти резервы сейчас могут быть использованы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, резервы, каховская гэс, днепр, оборона
Новости, наступление, резервы, Каховская ГЭС, Днепр, оборона
"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"
В ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Обмеление Днепра на Каховке значительно оголило подготовленные позиции РФ на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу, рассказал эксперт.
Для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на левый берег и наведению понтонов. Но пока стратегическую линию обороны Суровикина противник не видит даже в бинокль. ВСУ к ней просто ещё не подошли, добавил он.
"Поэтому я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны", - подчеркнул Анпилогов.
Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад ВСУ, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО, он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил. По логике наступательных операций эти резервы сейчас могут быть использованы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь