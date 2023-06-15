https://ukraina.ru/20230615/1047231491.html

Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар

Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар - 15.06.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар

Обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу.

2023-06-15T05:30

2023-06-15T05:30

2023-06-15T05:31

интервью

россия

вс рф

запорожская область

угледар

всу

ракеты

днепр

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037262809_40:0:868:466_1920x0_80_0_0_51df2ababe650415b9cadbd3af8b0944.jpg

Историческое русло Днепра протекало ближе к Правобережью, занятому противником. Для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на наш берег и наведению понтонов, считает военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АнпилоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, судя по сообщениям военкоров с мест, на Времевском выступе продолжаются локальные контратаки ВС РФ, а в районе Орехова и Гуляйполя противник перегруппировывается для нового наступления. Сколько продлится эта пауза? Что за это время должны успеть мы?- Это зависит от того, насколько быстро и Россия, и Украина произведут перегруппировку своих резервов.Несмотря на то, что Киев ввел в бой ряд танковых и механизированных бригад, уже полностью подготовленных по стандартам НАТО (в частности, разгромленная под Ореховом 47-ая бригада), он еще не использовал всех наступательных возможностей своих сил.Мы должны рассчитывать, что по логике наступательных операций эти резервы могут быть использованы. У нас нет оснований полагать, что Украина сейчас перейдет к стратегической обороне. Да, это был бы неплохой вариант для Киева. Но у него есть внешние центры принятия решений, для которых такой вариант смерти подобен. Он будет означать фактическую заморозку конфликта, а также неизбежный старт переговоров, от которых сейчас западные страны бегут как от чумного проклятия.- Будут ли ВСУ дальше биться лбом о нашу линию обороны? Или у противника есть некоторые козырные карты?- Они есть. Украинские войска могут использовать обмелевшее русло Днепра.- Мы сейчас прошли пик наводнения в Днепровских плавнях ниже Каховки. В Новой Каховке, в Алешках и Голой Пристани уровень воды вернулся к нормальному состоянию. К тому же, произошло обмеление Каховского водохранилища. Следовательно, у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции.Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты.Более того, обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу. Напомню, что историческое русло Днепра протекало ближе к Правобережью, занятому противником.Для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке на наш берег и наведению понтонов.Плюс, оборудование наших инженерных позиций на этом вновь образовавшемся берегу тоже рискованно. Потому что у Украины остается большой объем воды в верхних водохранилищах выше Днепрогэса. Они это вводу не сбрасывают, а накапливают, чтобы держать в напряжении наши инженерные войска, которые могли бы в противном случае оборудовать передовые позиции.Поэтому я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны. Эту линию Суровикина противник даже в бинокль не видит. Он к ней просто не подошел.Таким образом, в ближайшие недели мы увидим массу интересных событий на фронте. Я надеюсь, что эти события приведут к стратегическому поражению Украины в нашей Запорожской стратегической оборонительной операции.- Почему ВСУ не попытались проломить наши позиции под Угледаром, учитывая, что это почти то же самое направление?- Нам не стоит считать, что этого не случиться. Угледар остается одним из направлений удара, потому что это самая короткая дорога на Волноваху с последующим выходом на Мариуполь.Но пока мы видим два основных направления удара. Это Времевский выступ на Старомлиновку от Великой Новоселовки и это от Орехова на Токмак. Это диктуется сетью шоссейных и автомобильных дорог.Я бы хотел высказать осторожное мнение, почему именно на район Орехова пришелся самый массированный удар, где мы увидели элитную 47-ую бригаду, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности. В Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов. А местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Кстати Великая Новоселовка – это нечто среднее по рельефу между Ореховом и Угледаром.Но Украина в первую неделю наступления столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли узкими колоннами. Более того, эта инженерная техника была потеряна. Так что наступление на более сложном с точки зрения рельефа Угледарском направлении в отсутствие резервов инженерной техники для противника гораздо сложнее, чем безнадежные попытки прорваться через голое поле в районе Орехова.Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое. Потому что их наступление под Угледаром кроме нашей оборонительной линии столкнулось бы еще с ландшафтными проблемами.- Сохраняется ли еще опасность, что противник начнет бить из дальнобойного высокоточного оружия по нашим коммуникациям и наша артиллерия выстреляет весь свой боезапас, отражая эти бесконечные атаки?- Давайте я объясню, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым.Во-первых, оно опирается на сам Крым. Это наш стратегический тыл, который крайне трудно накрыть массированным ударом дальнобойного оружия. Все-таки высокоточку Украине поставляют в крайне ограниченном количестве, а наша система ПВО в Крыму достаточно надежно прикрывает небо полуострова.Во-вторых, снабжение упирается на порт в Бердянске. ВСУ пытались по нему бить. Да, наша ПВО там намазана более тонким слоем, но и там перехват ракет мы осуществляем с завидной регулярностью.В-третьих, российская группировка опирается на рокадные дороги. Я имею в виду трассу Ростов-Одесса через Мариуполь на Мелитополь и железнодорожную ветку из Донецка через Волноваху на Токмак.Пресечь все эти коммуникации одновременно и уничтожить серьезно подготовленные и распределенные местные склады боеприпасов для Украины почти невозможно. Если бы они могли нанести столь массированный удар, мы бы это увидели в первые дни наступления. Было бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак.Да, была артподготовка, удары "Хаймарсами" и крылатыми ракетами. Но мы не увидели ни потери управления нашими войсками из-за уничтожения командного звена, ни дефицита боеприпасов, ни серьезных детонаций, видео с которыми в случае попадания в крупный склад обязательно появились бы в интернете.Таким образом, ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу.- Владимир Путин заявил, что мы можем рассмотреть вопрос о создании санитарной зоны на северо-востоке Украины. Это декларация цели? Или мы сейчас можем подумать о том, чтобы расширить линию фронта?- В Белгородской области уже существует линия фронта. Просто она не объявлена. Там нет большой концентрации наших войск, потому что считается, что Украина не будет производить масштабные наступательные операции. Тем не менее, значительная часть наших сил скованна, потому что вынуждена прикрывать границу в трех областях.Возникает вопрос, насколько критичным видится для политического руководства и населения приграничных областей то, что эта санитарная зона де-факто организовывается на российской территории. Напомню, что жителей ряда населенных пунктов, включая немаленький город Шебекино мы вынуждены были эвакуировать. Поэтому создание буферной зоны на территории Украины является насущным вопросом.Именно таким образом Турция решала вопрос анархии на севере Сирии, когда правительство Дамаска потеряла над ними контроль. Анкара, признавая территориальную целостность Сирии, ввела туда свои войска, чтобы обеспечить отсутствие переноса войны на турецкую территорию, что было возможно в 2015 году.Поэтому у нас нет никаких ограничений. Учитывая, продолжающиеся акты терроризма и военных провокаций, которые осуществляет Украина, прикрываясь фейковыми российскими националистическими организациями. Киев уже вторгся на территорию РФ до 2014 года.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20230614/1047216192.html

https://ukraina.ru/20230614/1047188799.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вс рф, запорожская область, угледар, всу, ракеты, днепр, крым