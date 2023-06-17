https://ukraina.ru/20230617/1047323115.html

Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева

Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева - 17.06.2023 Украина.ру

Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева

Интернет-пользователи обвинили главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией, во время визита главы ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает РИА Новости 17 июня

2023-06-17T11:53

2023-06-17T11:53

2023-06-17T11:56

новости

россия

киев

дмитрий кулеба

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Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу и потребовали у него предоставить доказательства громких заявлений."В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", - указал один из читателей."Это все ложь", — написал комментатор."Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.В четверг, 15 июня, в Польшу прибыла делегация африканских стран, которая затем намерена посетить Киев и Москву для обсуждения своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине. В ее состав входят президенты Коморских островов, Замбии и ЮАРСуть плана африканских государств во многом повторяет аналогичные инициативы Китая, Турции, Индонезии, Ватикана и Бразилии, ранее отвергнутые президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом еще за месяц до визита план африканцев был отвергнут главой Украины.Подробнее в материале статьи "Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры", на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230606/1046966360.html

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2023

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новости, россия, киев, дмитрий кулеба