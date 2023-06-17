https://ukraina.ru/20230617/1047323115.html
Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева
Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева - 17.06.2023 Украина.ру
Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева
Интернет-пользователи обвинили главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией, во время визита главы ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает РИА Новости 17 июня
2023-06-17T11:53
2023-06-17T11:53
2023-06-17T11:56
новости
россия
киев
дмитрий кулеба
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Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу и потребовали у него предоставить доказательства громких заявлений."В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", - указал один из читателей."Это все ложь", — написал комментатор."Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.В четверг, 15 июня, в Польшу прибыла делегация африканских стран, которая затем намерена посетить Киев и Москву для обсуждения своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине. В ее состав входят президенты Коморских островов, Замбии и ЮАРСуть плана африканских государств во многом повторяет аналогичные инициативы Китая, Турции, Индонезии, Ватикана и Бразилии, ранее отвергнутые президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом еще за месяц до визита план африканцев был отвергнут главой Украины.Подробнее в материале статьи "Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры", на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230606/1046966360.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, киев, дмитрий кулеба
Пользователи Twitter уличили главу украинского МИД во лжи об обстреле Киева
11:53 17.06.2023 (обновлено: 11:56 17.06.2023)
Интернет-пользователи обвинили главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией, во время визита главы ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает РИА Новости 17 июня
Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу и потребовали у него предоставить доказательства громких заявлений.
"В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", - указал один из читателей.
"Это все ложь", — написал комментатор.
"Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.
В четверг, 15 июня, в Польшу прибыла делегация африканских стран, которая затем намерена посетить Киев и Москву для обсуждения своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине. В ее состав входят президенты Коморских островов, Замбии и ЮАР
Суть плана африканских государств во многом повторяет аналогичные инициативы Китая, Турции, Индонезии, Ватикана и Бразилии, ранее отвергнутые президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом еще за месяц до визита план африканцев был отвергнут главой Украины.
Подробнее в материале статьи
"Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры", на сайте Украина.ру