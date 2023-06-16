https://ukraina.ru/20230616/1047296850.html

Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры

Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры - 16.06.2023 Украина.ру

Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры

В четверг, 15 июня, в Польшу прибыла делегация африканских стран, которая затем намерена посетить Киев и Москву для обсуждения своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине. В ее состав входят президенты Коморских островов, Замбии и ЮАР

2023-06-16T15:47

2023-06-16T15:47

2023-06-16T15:47

эксклюзив

польша

африка

мирный план

россия

украина

зарубежье

юар

замбия

зерно

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Суть плана африканских государств во многом повторяет аналогичные инициативы Китая, Турции, Индонезии, Ватикана и Бразилии, ранее отвергнутые президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом еще за месяц до визита план африканцев был отвергнут главой Украины. "Мой президент очень четко дал понять - никаких переговоров между Украиной и Россией, если русские не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ", — заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, добавив, что делегатов в Киеве все же примут и с ними "поговорят". Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк тоже заявил, что Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и Африка.В то же время Запад требует от Зеленского активнее окучивать страны Третьего мира, многие из которых не поддержали антироссийские санкции, продолжают сотрудничество с РФ и даже просятся в БРИКС. На днях свою заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Лондон и Вашингтон используют Зеленского как инструмент для подавления бунта бывших колоний. Ради этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в мае колесил по Африке, уговаривая местных лидеров прекратить сотрудничество с РФ и поддержать "мирный план" Зеленского, а не выдвигать собственных планов, допускающих территориальные уступки со стороны Украины.По плану африканских делегаций предлагается сначала прекратить огонь, затем начать переговоры. Африканский план также предполагает полный обмен пленными. Планы Зеленского и стран НАТО предполагают вначале полный вывод российский войск, в том числе из Крыма, репарации Украине и выдачу российского руководства для суда в Гааге.Иными словами, между двумя планами нет никаких точек соприкосновения, поэтому, скорее всего, африканцам тоже не удастся добиться чего-то существенного, хотя попытаться стоит. Тем более, параллельно можно обсудить решение проблем, с которыми регулярно сталкивается Африка. В их число традиционно входит дефицит продовольствия, а Россия и Украина являются одними из крупных его экспортеров.Правда, в последнее время экспорт из обеих стран в Африку сопряжен со многими трудностями. Украинское зерно, ради которого открывался "зерновой коридор", в итоге оказывается отнюдь не в Африке, а у европейских перекупщиков (что даже вызывает бунты разорившихся восточноевропейских фермеров).Экспорт же российской сельскохозяйственной продукции и удобрений сталкивается с западными санкциями. По этой причине в Москве делегация хочет обсудить механизм, как странам Африки легче получать и оплачивать удобрения из России. Хотя на эту категорию не наложены санкции, однако ряд стран наложили ограничения на российские грузовые суда, поставляющие удобрения. Санкции также затрудняют оплату за поставленный груз, но бьют не столько по экономике РФ (Африка – не основной покупатель в силу низкой платежеспособности многих ее стран), сколько обрекают на голод жителей Черного континента.Прогнозы на урожай в африканских странах Магриба в этом году – неутешительные: они столкнулись с сильнейшей сезонной засухой за последние десятилетия, говорится в докладе Европейского агентства MARS. Из-за нехватки влаги урожайность зерновых культур в этих странах может быть значительно ниже средней и решать вопрос лидерам этих стран нужно уже сейчас, чтобы не допустить у себя гуманитарной катастрофы.Президент республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био на днях выразил надежду, что африканская миссия поможет решить одну из главных проблем региона. По его словам, РФ и Украина были ключевыми поставщиками пшеницы и удобрений для этой западноафриканской страны, а теперь боевые действия резко повысили стоимость этих товаров.В марте президент РФ Владимир Путин заявил на парламентской конференции "Россия-Африка" о готовности бесплатно поставить зерно в беднейшие страны Африки в случае не продления "зерновой сделки". "Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России с эти страны бесплатно", - заявил Владимир Путин.Он также отметил, что из общего объема зерновых, вывезенных с Украины, 45% ушло именно в европейские страны, а только три процента - на Африку", при этом "вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран". За сравнимый период Россия, несмотря на все "рестрикции и ограничения", направила в Африку почти 12 млн тонн зерна, добавил российский президент.Этот же вопрос будет снова обсуждаться в Москве. Переговоры пройдут в ближайшее время, когда представители этих государств приедут в Россию, рассказал российский президент Владимир Путин вовремя недавней встречи с военными корреспондентами."В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств, мы договорились пообсуждать текущие вопросы, наверняка речь пойдет об этой зерновой сделке", — отметил он. Россия при этом снова готова поставлять зерно в беднейшие страны бесплатно, что также будет обсуждаться с лидерами стран Африки. ООН уже поприветствовала эту инициативу.В конце мая российская компания "Уралхим-Уралкалий Груп" поставила Кении 34 тонны удобрений в рамках гуманитарной акции. Правда, страны ЕС попытались воспрепятствовать поставке — правительство Латвии заблокировало суда с сельскохозяйственной продукцией и согласилось пропустить их только после длительных переговоров. Ранее республика Малави получила 20 000 тонн сельскохозяйственной продукции от РФ.В свою очередь Киеву нечего пока реально предложить африканцам, тем более после подрыва ВСУ Каховской ГЭС и затопления сельскохозяйственных угодий. Зеленский потребует (возможно, даже в ультимативной форме) осудить РФ и поддерживать на международных площадках инициативы Запада, то есть бывших колонизаторов Африки. Зеленский ожидаемо будет давить на жалость и показывать Бучу лидерам стран континента, где войны полыхают десятками лет, а народы не понимают, почему такое внимание уделяется именно Украине.Наиболее кровопролитным конфликтом 2022 года была признана гражданская война в Эфиопии, сообщал недавно The Economist со ссылкой на Crisis Group и бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо, который помогал в мирных переговорах. По разным данным, за два года с 2020 года эта война унесла жизни до 600 тысяч человек.Небогатые африканские страны, конечно, зачастую находятся под давлением со стороны западных банков, но пытаются от него избавиться. И в этом плане конец гегемонии Запада дает им шанс выбраться из долговой ямы и справиться с извечной проблемой голода.

https://ukraina.ru/20230518/1046322101.html

https://ukraina.ru/20230616/1047285500.html

https://ukraina.ru/20230609/1047091822.html

замбия

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эксклюзив, польша, африка, мирный план, россия, украина, зарубежье, юар, замбия, зерно