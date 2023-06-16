Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047269992.html
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья - 16.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
После обмеления Каховского водохранилища у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-16T06:15
2023-06-16T06:15
новости
новые регионы
каховская гэс
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:409:2730:1945_1920x0_80_0_0_a385c0ca1ecb5177f9475b2d53069463.jpg.webp
В Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани уровень воды практически вернулся к нормальному состоянию. После значительного обмеления Днепра у противника появился серьёзный козырь, рассказал политолог.Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты, добавил он.Поэтому для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_086037fe38aaeb0b6244ff42701df7f2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новые регионы, каховская гэс, наступление
Новости, Новые регионы, Каховская ГЭС, наступление

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья

06:15 16.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
После обмеления Каховского водохранилища у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани уровень воды практически вернулся к нормальному состоянию. После значительного обмеления Днепра у противника появился серьёзный козырь, рассказал политолог.
Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты, добавил он.
"Более того, обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши [ВС РФ] подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу",- подчеркнул Анпилогов.
Поэтому для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиНовые регионыКаховская ГЭСнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
08:27Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
08:14Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
08:00Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
07:58Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
07:40Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
07:28"ВСУ пытаются проломить оборону": Пушилин описал обстановку в Артемовске
07:13В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева
06:30Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
06:18Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива
06:15Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
06:03"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"
05:39Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
05:15Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
05:15Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
05:05Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
05:00"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
04:33Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
04:30"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
04:30Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
Лента новостейМолния