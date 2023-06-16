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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья - 16.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья

После обмеления Каховского водохранилища у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-16T06:15

2023-06-16T06:15

2023-06-16T06:15

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В Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани уровень воды практически вернулся к нормальному состоянию. После значительного обмеления Днепра у противника появился серьёзный козырь, рассказал политолог.Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты, добавил он.Поэтому для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, каховская гэс, наступление