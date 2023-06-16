https://ukraina.ru/20230616/1047269992.html
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья - 16.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
После обмеления Каховского водохранилища у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-16T06:15
2023-06-16T06:15
2023-06-16T06:15
новости
новые регионы
каховская гэс
наступление
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В Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани уровень воды практически вернулся к нормальному состоянию. После значительного обмеления Днепра у противника появился серьёзный козырь, рассказал политолог.Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты, добавил он.Поэтому для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_086037fe38aaeb0b6244ff42701df7f2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, каховская гэс, наступление
Новости, Новые регионы, Каховская ГЭС, наступление
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут решать нетривиальную задачу оголившегося Левобережья
После обмеления Каховского водохранилища у Украины появилась возможность провести управляемые амфибийные операции на Днепре. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани уровень воды практически вернулся к нормальному состоянию. После значительного обмеления Днепра у противника появился серьёзный козырь, рассказал политолог.
Когда дамба Каховской ГЭС была цела, у ВСУ была только возможность использовать тяжелый механизированный мост, исходя из ширины Днепра. А сейчас это могут быть плавучие и понтонные мосты, добавил он.
"Более того, обмеление Днепра на Каховке очень сильно оголило наши [ВС РФ] подготовленные позиции на левом берегу, добавив пока еще медленно высыхающее болото, но в перспективе песчаную пустыню, которая отошла на несколько километров к украинскому берегу",- подчеркнул Анпилогов.
Поэтому для России оборона этого предполья станет нетривиальной задачей. Как и препятствование высадке десанта ВСУ на Левобережье и наведению понтонов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь