Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047263468.html
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
По данным президента РФ Владимира Путина, после десяти дней наступления ВСУ потеряли 25—30 % от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-06-16T04:30
2023-06-16T04:30
новости
зарубежье
сша
запад
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:36:2938:1689_1920x0_80_0_0_4f3df6ad4c466aace5d14ab8b7dc566b.jpg
Новых танков у Украины нет, а старые надо как-то восстанавливать. Потому что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать, рассказал политолог.Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Поэтому в связи с предстоящими выборами в 2024 году американцы обсуждают три сценария окончания украинского конфликта, добавил он.Третий сценарий — провал наступления ВСУ. Но замораживание украинского конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву при любом исходе. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат, указал эксперт.Конфликт на Украине превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1376b27799c08a2d5efd1766e3f2e85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, запад, всу, сво
Новости, Зарубежье, США, Запад, ВСУ, СВО

Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине

04:30 16.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
По данным президента РФ Владимира Путина, после десяти дней наступления ВСУ потеряли 25—30 % от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Новых танков у Украины нет, а старые надо как-то восстанавливать. Потому что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать, рассказал политолог.
Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Поэтому в связи с предстоящими выборами в 2024 году американцы обсуждают три сценария окончания украинского конфликта, добавил он.

"Первый сценарий — успешное наступление ВСУ и переговоры с Россией под контролем США. Это оптимистичный вариант, который хотели бы видеть республиканцы. Второй сценарий — дипломатическое разрешение конфликта. США будут давить на Украину, Китай будет давить на Россию и все закончится", - подчеркнул Суздальцев.

Третий сценарий — провал наступления ВСУ. Но замораживание украинского конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву при любом исходе. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат, указал эксперт.
Конфликт на Украине превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиЗарубежьеСШАЗападВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:39Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
05:15Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
05:15Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
05:05Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
05:00"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
04:33Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
04:30"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
04:30Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
04:25Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
04:19"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
04:15Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
04:00"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе
21:54Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
21:22Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров
19:58Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
19:24Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
18:30Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
18:25Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
18:09200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости
Лента новостейМолния