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Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине

Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине

По данным президента РФ Владимира Путина, после десяти дней наступления ВСУ потеряли 25—30 % от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-06-16T04:30

2023-06-16T04:30

2023-06-16T04:30

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Новых танков у Украины нет, а старые надо как-то восстанавливать. Потому что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать, рассказал политолог.Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Поэтому в связи с предстоящими выборами в 2024 году американцы обсуждают три сценария окончания украинского конфликта, добавил он.Третий сценарий — провал наступления ВСУ. Но замораживание украинского конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву при любом исходе. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат, указал эксперт.Конфликт на Украине превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, сша, запад, всу, сво