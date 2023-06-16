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Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
По данным президента РФ Владимира Путина, после десяти дней наступления ВСУ потеряли 25—30 % от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-06-16T04:30
2023-06-16T04:30
2023-06-16T04:30
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Новых танков у Украины нет, а старые надо как-то восстанавливать. Потому что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать, рассказал политолог.Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Поэтому в связи с предстоящими выборами в 2024 году американцы обсуждают три сценария окончания украинского конфликта, добавил он.Третий сценарий — провал наступления ВСУ. Но замораживание украинского конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву при любом исходе. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат, указал эксперт.Конфликт на Украине превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, сша, запад, всу, сво
Новости, Зарубежье, США, Запад, ВСУ, СВО
Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
По данным президента РФ Владимира Путина, после десяти дней наступления ВСУ потеряли 25—30 % от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Новых танков у Украины нет, а старые надо как-то восстанавливать. Потому что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать, рассказал политолог.
Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Поэтому в связи с предстоящими выборами в 2024 году американцы обсуждают три сценария окончания украинского конфликта, добавил он.
"Первый сценарий — успешное наступление ВСУ и переговоры с Россией под контролем США. Это оптимистичный вариант, который хотели бы видеть республиканцы. Второй сценарий — дипломатическое разрешение конфликта. США будут давить на Украину, Китай будет давить на Россию и все закончится", - подчеркнул Суздальцев.
Третий сценарий — провал наступления ВСУ. Но замораживание украинского конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву при любом исходе. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат, указал эксперт.
Конфликт на Украине превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь