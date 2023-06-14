https://ukraina.ru/20230614/1047216192.html

Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков

Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков - 14.06.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков

Мы можем попасть в серую зону, когда решение о войне между России и НАТО будет зависеть не от высшего руководства России или США, а от конкретного командира. В 1962 году нас оградило от ядерной войны только волевое решение командира подводной лодки К-19

2023-06-14T13:49

2023-06-14T13:49

2023-06-14T13:49

интервью

россия

всу

польша

сша

украина

ядерное оружие

дмитрий медведев

нато

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037990711_55:20:825:453_1920x0_80_0_0_5e40e560aa3311c2b7dd629095983454.jpg

Где гарантия, что сейчас все не будет наоборот, рассуждает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с учетом решения Запада поставлять киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия, демилитаризованная зона на Украине должна простираться до Львова. Он также отметил, что если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения их кабельной связи, проложенной по дну океана.- Андрей Иванович, почему Медведев выступает с такими заявлениями, если с военной точки зрения это нецелесообразно?- В России же демократическое общество. Мы все рассчитываем на победу в СВО, но подходы в этом вопросе могут быть разные. Есть реалистичный подход, есть оборонительный, есть фантазийный. У нас тоже есть "партия мира" и "партия войны".В данном случае Медведев выражает взгляд самой радикальной и патриотической части нашего общества, которая считает, что надо активизировать и расширять боевые действия до территорий стран НАТО, оказывающих военную поддержку Украине. В этой связи подрывы западных подводных кабелей и трубопроводов вполне возможны.Медведев исходит из того, что НАТО не будет устраивать Третью мировую войну ради Украины. Это не факт, но хорошо, что дискуссия на этот счет есть. Потому что все разговоры, направленные на поддержку нашей армии и нашей будущей победы должны быть.Но у нас есть и "партия мира", которая считает, что конфликт надо срочно замораживать и садиться за стол переговоров. Это тоже нормально для любого крупного государства, которое участвует в боевых действиях.- Принято иронизировать над заявлениями МИД РФ по поводу "красных линий". Но, может быть, они действительно удерживают Запад от более серьезного вмешательства в этот конфликт?- Я бы так не сказал. В российском истеблишменте есть люди, которые предлагают в любой момент использовать ядерное оружие, потому что это отвечает нашим национальным интересам. Но беда в том, что это все остается на уровне риторики, а мы пока не предпринимаем никаких решительных действий.Да, сначала наши разговоры о "красных линиях" вызвали большой интерес на Западе. Но потом они убедились, что никаких конкретных шагов за ними не стоит. Мы сами дискредитировали этот термин. Это плохо.Один из экспертов Американского института предпринимательства призвал США передать Киеву тактическое ядерное оружие без каких-либо предварительных условий. Это провокация. Поэтому нам надо уйти от разговоров про "красные линии" и применения особых видов оружия в ответ на действия Запада.Я понимаю, что боевые действия на территории Белгородской области произвели на российское общество тяжелое впечатление и напомнили 1941 год. На это надо отвечать. Но надо разъяснять людям, что мы не будем им уподобляться и не пойдем на различные варианты террористических действий.Это серьезная работа. И она сложна с тем, что ее надо связывать с происходящим на поле боя. Если у нас не будет технической возможности ответить, по нам это нанесет еще больший удар. Есть еще один вариант – вообще отказаться от каких-то "красных линий", предоставив возможность решать эти вопросы высшему военно-политическому руководству России.В общем, это сложный вопрос.- Если мы действительно начнем бить по натовским аэродромам, это напугает их или разозлит?- Напомню, что в прошлом году ракета от украинского ПВО уже залетела на территорию Польши. Она взорвала трактор и убила двух польских граждан. Ситуация была тяжелая. Потому что изначально это было воспринято как нападение на страну НАТО. Но тогда никому не захотелось начинать ядерную войну с Россией из-за ракеты, которая неизвестно откуда взялась.Есть и другой вариант. В 1982 году Британия без всякой поддержки НАТО начала войну с Аргентиной за Фолклендские острова и успешно ее закончила.Понятно, что если F-16 будут взлетать с польских аэродромов, мы могли бы по ним ударить. Не факт, что за Польшу вступится все НАТО. А если вступится? Таких вопросов много. Поэтому нам надо отказаться от всех непонятных реакций на происходящее на поле боя в отношении Запада.А Запад пытается на этом играть. Он считает, что если F-16 будут взлетать с польских аэродромов, то Россия испугается выступить против всего НАТО, и уж тем более начинать ядерную войну.Повторюсь, все не так однозначно.- Сколько вообще может продлиться эта дискуссия о том, выгодно ли России и НАТО вступать в боестолкновения за пределами Украины?- Это неизвестно. Мы были на грани ядерной войны в ходе Карибского кризиса, до которого такой дискуссии не было. К сожалению, мы можем попасть в серую зону, когда такое решение будет зависеть не от высшего руководства России или США, а от конкретного командира. В 1962 году нас оградило от ядерной войны только волевое решение командира подводной лодки К-19. Где гарантия, что сейчас все не будет наоборот?- Некоторое время назад вы давали прогноз, что летом в зоне СВО будут активные боевые действия, а к октябрю они будут затухать. Остается ли он в силе?- Конечно.По данным Владимира Путина, ВСУ потеряли 25-30% от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа, а их наступление длится всего лишь десять дней.Новых танков больше нет, а старые надо как-то восстанавливать. Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Так что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать.А дальше есть три сценария, которые обсуждают американцы в связи с перспективами Байдена и Трампа на предстоящих выборах в 2024 году.Первый сценарий - успешное наступление ВСУ и переговоры с Россией под контролем США. Это оптимистичный вариант, который хотели бы видеть республиканцы.Второй сценарий – дипломатическое разрешение конфликта. США будут давить на Украину, Китай будет давить на Россию и все закончится. Но тут нужен контакт с Китаем, а это у США не получается.Третий сценарий – провал наступления ВСУ. И тут возникает вопрос: замораживать этот конфликт или продолжать его до истощения? Но замораживание конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву в любом случае. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат.Повторюсь, ситуация сложная. Конфликт превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230614/1047188799.html

https://ukraina.ru/20230612/1047137081.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, польша, сша, украина, ядерное оружие, дмитрий медведев, нато, танки