Прикрыть военные поставки и добить промышленность Германии. Зачем Запад хочет хранить газ на Украине

На неделе западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе планируют воспользоваться украинскими газохранилищами для решения проблем в предстоящем отопительном сезоне

2023-06-16T12:54

Как сообщает издание The Bloomberg, страны Европейского Союза рассматривают возможность использования Бильче-Волицко-Угерского подземного газохранилища на Украине для своих нужд зимой, взвешивая все риски, связанные с боевыми действиями в стране.Газовые хранилища Украины, расположенные в относительной безопасности на глубине 2 километров под землей, имеют емкость более 30 млрд кубометров. Оператор «Укртрансгаз» предоставляет в пользование треть этих мощностей, что покрывало примерно 10% спроса в ЕС в четвертом квартале прошлого года.Отмечается, что расположенное в 100 километров от границы украинское ПХГ может хранить в четыре раза больше природного газа, чем самое большое хранилище в Германии, и имеет сообщение с сетями ЕС, благодаря тому что Украина в течение десятилетий транспортировала российские энергоносители.Европейские чиновники сейчас взвешивают, идти ли на риск по использованию Бильче-Волицко-Угерского ПХГ и других объектов, которые могут хранить газ, когда спрос и цены на него резко возрастут зимой. На сегодня хранилища в ЕС заполнены более чем на 70%.«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение в течение второй половины лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — говорится в комментарии немецкой компании RWE AG, которая ранее использовала украинские ПХГ. Вместе с тем энергоконцерн Швейцарии Axpo, ранее хранившей газ на Украине, считает, что во время боевых действий риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальны.Однако хранение газа на территории Украины должно быть оправдано соответствующими ценами, считает Bloomberg. Чтобы его хранение на Украине стало рентабельным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты. Хранение газа не только принесет доход Украине, но и укрепит связи с ЕС и послужит упреком Кремлю, считают авторы издания.Самое забавное в этом то, что упреком должно послужить хранение газа, преимущественно российского же происхождения, просто ЕС его сможет позиционировать как «украинский газ», а Украина — как «европейский газ». В обоих случаях горючее вещество должно неким мистическим образом обрести так называемые «молекулы свободы».К тому же кабинет министров Украины недавно отменил требование предоставлять сертификат происхождения при ввозе газа на территорию Украины. Решение должно стимулировать европейских трейдеров газа наполнить ПХГ Украины. Оно также означает, что антироссийские санкции не работают и политические заявления ЕС о полном отказе от российского газа не соответствуют действительности. «Функционеры Офиса президента решили заработать на российском газе, который требуют запретить покупать европейцам. Главное, не перепутать борьбу за санкции и заработок на них», — комментирует решение украинский телеграм-канал «Резидент».Как и в случае с «зерновой сделкой» Украине предлагают заработать, но за счет европейских потребителей, поскольку данная схема предполагает дополнительную оплату за его хранение и транспортировку, что скажется на конечной цене для немецких домохозяйств. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек на днях заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину. На этой неделе цены на газ в Европе выросли на 16% и достигли 400 евро за тысячу кубометров. Евросоюзу также, вероятно, придется вмешаться, чтобы защитить Украину от потенциальных потерь, связанных с войной, отмечает Bloomberg. В свою очередь украинская госкомпания «Укртрансгаз» работает над внедрением сервисных гарантий для уменьшения рисков, связанных с боевыми действиями, поскольку стремится стать «энергетическим банком для Европы». The Financial Times также сообщает, что Брюссель ведет переговоры с банками ЕС о предоставлении гарантий компаниям, которые готовы хранить свой газ в подземных хранилищах Украины.Кроме возможностей заработка для украинского бюджета, такая схема предполагает и определенную вовлеченность ЕС в украинский конфликт. Как и в случае с «зерновой сделкой», должны быть какие-то гарантии безопасности ПХГ. Их ЕС и должен добиваться от РФ, а Украина в свою очередь сможет использовать эту территорию в военных целях. Ради этого же Киев настойчиво требовал распространить зерновую сделку на Очаков и Николаев, параллельно используя уже существующий коридор безопасности в районе Одессы для атак на российские корабли.Бильче-Волицко-Угерское ПХГ находится возле города Стрый Львовской области. Сам город Стрый, вернее его железнодорожная станция, является крупным перевалочным пунктом в поставках западного вооружения на Украину. Здесь сходятся пути из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Если РФ не согласится на предоставление нового коридора безопасности, Украина потребует предоставить ей новые системы ПВО «Пэтриот» для создания над ПХГ «зонтика безопасности». Если же европейцы будут упираться, на нитках украинских газопроводов тоже может произойти взрыв, в котором заведомо обвинят РФ.

