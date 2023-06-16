Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047204738.html
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения ТЯО. Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-06-16T04:25
2023-06-16T04:25
новости
ядерная безопасность
ядерная война
нато
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044647821_0:247:2790:1816_1920x0_80_0_0_b1517c6e93c0f7b5344b23016d1936a6.jpg
США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается, рассказал эксперт.Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, то мощное антивоенное движение США снова поднимет голову и выступит против войны НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов, добавил он.По мнению эксперта, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044647821_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_1078041ac459bd709531cf845956e1d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерная безопасность, ядерная война, нато, украина, зарубежье
Новости, ядерная безопасность, ядерная война, НАТО, Украина, Зарубежье

Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине

04:25 16.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения ТЯО. Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается, рассказал эксперт.
Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, то мощное антивоенное движение США снова поднимет голову и выступит против войны НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов, добавил он.
"Опыт СВО показал, что мы проиграем НАТО в обычной войне. Мы же видим, что НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии", - подчеркнул Марков.
По мнению эксперта, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новостиядерная безопасностьядерная войнаНАТОУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:39Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
05:15Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
05:15Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
05:05Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
05:00"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
04:33Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
04:30"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
04:30Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
04:25Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
04:19"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
04:15Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
04:00"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе
21:54Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
21:22Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров
19:58Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
19:24Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
18:30Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
18:25Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
18:09200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости
Лента новостейМолния