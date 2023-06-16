https://ukraina.ru/20230616/1047204738.html

Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине

Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине

Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения ТЯО. Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-06-16T04:25

2023-06-16T04:25

2023-06-16T04:25

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ядерная война

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США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается, рассказал эксперт.Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, то мощное антивоенное движение США снова поднимет голову и выступит против войны НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов, добавил он.По мнению эксперта, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерная безопасность, ядерная война, нато, украина, зарубежье