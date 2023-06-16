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Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения ТЯО. Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-06-16T04:25
2023-06-16T04:25
2023-06-16T04:25
новости
ядерная безопасность
ядерная война
нато
украина
зарубежье
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США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается, рассказал эксперт.Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, то мощное антивоенное движение США снова поднимет голову и выступит против войны НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов, добавил он.По мнению эксперта, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерная безопасность, ядерная война, нато, украина, зарубежье
Новости, ядерная безопасность, ядерная война, НАТО, Украина, Зарубежье
Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
Безусловно, при любом военном конфликте лучше использовать обычное вооружение, без применения ТЯО. Но России надо думать и о возможной ядерной войне. Потому что ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
США вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать тактическое ядерное оружие (ТЯО) украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается, рассказал эксперт.
Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, то мощное антивоенное движение США снова поднимет голову и выступит против войны НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов, добавил он.
"Опыт СВО показал, что мы проиграем НАТО в обычной войне. Мы же видим, что НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии", - подчеркнул Марков.
По мнению эксперта, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь