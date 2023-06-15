Власти Украины имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС - Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Власти Украины пытаются имитировать расследование причин разрушения Каховской ГЭС. Об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума
"Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения [на Каховской ГЭС], <...> они в хамской манере отмели инициативу президента Турции (Тайипа Эрдогана) о создании международной комиссии [по расследованию инцидента]", - сказала она.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.