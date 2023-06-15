https://ukraina.ru/20230615/1047249977.html

Власти Украины имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС - Захарова

Власти Украины имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС - Захарова - 15.06.2023 Украина.ру

Власти Украины имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС - Захарова

Власти Украины пытаются имитировать расследование причин разрушения Каховской ГЭС. Об этом 15 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума

2023-06-15T12:22

2023-06-15T12:22

2023-06-15T12:13

каховская гэс

захарова

украина

расследование

новости

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"Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения [на Каховской ГЭС], <...> они в хамской манере отмели инициативу президента Турции (Тайипа Эрдогана) о создании международной комиссии [по расследованию инцидента]", - сказала она.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

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каховская гэс, захарова, украина, расследование, новости