Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе
11:45 15.06.2023 (обновлено: 12:04 15.06.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что спецназ "Ахмат" получил приказ действовать в приграничном с Украиной регионе РФ, который продолжают обстреливать украинские войска. Об этом он написал в своём телеграм-канале 15 июня
"По поручению Глубокоуважаемого Главы ЧР Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области", – написал Делимханов.
Он также отметил, что бойцы "Ахмата" уже успешно действуют в зоне спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создания санитарной зоны в Харьковской области, чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгородскую область.
А Кадыров написал в своём телеграм-канале, что бойцы спецназа "Ахмат" приступили к освобождению захваченных ВСУ территорий возвращённых регионов РФ и успешно выполняют поставленные задачи.