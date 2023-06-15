Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе - 15.06.2023 Украина.ру
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Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе
Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе - 15.06.2023 Украина.ру
Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что спецназ "Ахмат" получил приказ действовать в приграничном с Украиной регионе РФ, который продолжают обстреливать украинские войска. Об этом он написал в своём телеграм-канале 15 июня
2023-06-15T11:45
2023-06-15T12:04
новости
белгородская область
"ахмат"
всу
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Он также отметил, что бойцы "Ахмата" уже успешно действуют в зоне спецоперации.Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создания санитарной зоны в Харьковской области, чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгородскую область.А Кадыров написал в своём телеграм-канале, что бойцы спецназа "Ахмат" приступили к освобождению захваченных ВСУ территорий возвращённых регионов РФ и успешно выполняют поставленные задачи.
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новости, белгородская область, "ахмат", всу
Новости, Белгородская область, "Ахмат", ВСУ

Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе

11:45 15.06.2023 (обновлено: 12:04 15.06.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что спецназ "Ахмат" получил приказ действовать в приграничном с Украиной регионе РФ, который продолжают обстреливать украинские войска. Об этом он написал в своём телеграм-канале 15 июня

"По поручению Глубокоуважаемого Главы ЧР Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области", – написал Делимханов.

Он также отметил, что бойцы "Ахмата" уже успешно действуют в зоне спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создания санитарной зоны в Харьковской области, чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгородскую область.
А Кадыров написал в своём телеграм-канале, что бойцы спецназа "Ахмат" приступили к освобождению захваченных ВСУ территорий возвращённых регионов РФ и успешно выполняют поставленные задачи.
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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