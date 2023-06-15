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Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе

Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе - 15.06.2023 Украина.ру

Спецназ "Ахмат" начал действовать в приграничном с Украиной регионе

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что спецназ "Ахмат" получил приказ действовать в приграничном с Украиной регионе РФ, который продолжают обстреливать украинские войска. Об этом он написал в своём телеграм-канале 15 июня

2023-06-15T11:45

2023-06-15T11:45

2023-06-15T12:04

новости

белгородская область

"ахмат"

всу

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Он также отметил, что бойцы "Ахмата" уже успешно действуют в зоне спецоперации.Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создания санитарной зоны в Харьковской области, чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгородскую область.А Кадыров написал в своём телеграм-канале, что бойцы спецназа "Ахмат" приступили к освобождению захваченных ВСУ территорий возвращённых регионов РФ и успешно выполняют поставленные задачи.

https://ukraina.ru/20230502/1045836868.html

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2023

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новости, белгородская область, "ахмат", всу