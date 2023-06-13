"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине - 13.06.2023 Украина.ру
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"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине - 13.06.2023 Украина.ру
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
Если обстрелы территории России со стороны ВСУ будут продолжаться, то одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом 13 июня завил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:42
новости
владимир путин
украина
россия
обстрелы
спецоперация
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Отвечая на вопрос о ситуации с Белгородской областью, которая в последние месяцы оказывается под регулярным огнем противника, Путин заявил, что эта проблема связана с желанием Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, критически важных для контрнаступления ВСУ. Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, отметил он.Необходимо укреплять границу и этот процесс идет быстрыми темпами, рассказал президент. Однако это не решает вопрос обстрелов и прилетов с территории Украины, продолжил глава государства. Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул он. Проблема с обстрелом территории РФ будет решена, резюмировал Путин.
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новости, владимир путин, украина, россия, обстрелы, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, обстрелы, Спецоперация

"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине

17:42 13.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Если обстрелы территории России со стороны ВСУ будут продолжаться, то одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом 13 июня завил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
Отвечая на вопрос о ситуации с Белгородской областью, которая в последние месяцы оказывается под регулярным огнем противника, Путин заявил, что эта проблема связана с желанием Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, критически важных для контрнаступления ВСУ.
Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, отметил он.
Необходимо укреплять границу и этот процесс идет быстрыми темпами, рассказал президент. Однако это не решает вопрос обстрелов и прилетов с территории Украины, продолжил глава государства.

"Если это (обстрелы территории РФ - ред.) будут продолжаться, мы должны будем видимо рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины санитарную зону на таком удалении, с которого было бы невозможно доставать нашу территорию", - сказал Путин.

Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул он.
Проблема с обстрелом территории РФ будет решена, резюмировал Путин.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
17:28
Путин высказался о необходимости введения военного положенияВведения военного положения по всей России не имеет в настоящий момент никакого смысла, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали на встрече с военными корреспондентами и блогерами
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаРоссияобстрелыСпецоперация
 
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