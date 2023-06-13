https://ukraina.ru/20230613/1047184196.html
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине - 13.06.2023 Украина.ру
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
Если обстрелы территории России со стороны ВСУ будут продолжаться, то одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом 13 июня завил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:42
2023-06-13T17:42
новости
владимир путин
украина
россия
обстрелы
спецоперация
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Отвечая на вопрос о ситуации с Белгородской областью, которая в последние месяцы оказывается под регулярным огнем противника, Путин заявил, что эта проблема связана с желанием Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, критически важных для контрнаступления ВСУ. Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, отметил он.Необходимо укреплять границу и этот процесс идет быстрыми темпами, рассказал президент. Однако это не решает вопрос обстрелов и прилетов с территории Украины, продолжил глава государства. Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул он. Проблема с обстрелом территории РФ будет решена, резюмировал Путин.
https://ukraina.ru/20230613/1047183075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, россия, обстрелы, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, обстрелы, Спецоперация
"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
Если обстрелы территории России со стороны ВСУ будут продолжаться, то одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом 13 июня завил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами
Отвечая на вопрос о ситуации с Белгородской областью, которая в последние месяцы оказывается под регулярным огнем противника, Путин заявил, что эта проблема связана с желанием Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, критически важных для контрнаступления ВСУ.
Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, отметил он.
Необходимо укреплять границу и этот процесс идет быстрыми темпами, рассказал президент. Однако это не решает вопрос обстрелов и прилетов с территории Украины, продолжил глава государства.
"Если это (обстрелы территории РФ - ред.) будут продолжаться, мы должны будем видимо рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины санитарную зону на таком удалении, с которого было бы невозможно доставать нашу территорию", - сказал Путин.
Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул он.
Проблема с обстрелом территории РФ будет решена, резюмировал Путин.