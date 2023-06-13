https://ukraina.ru/20230613/1047184196.html

"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине

"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине - 13.06.2023 Украина.ру

"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине

Если обстрелы территории России со стороны ВСУ будут продолжаться, то одним из вариантов решения этой проблемы может стать создание "санитарной зоны" на Украине. Об этом 13 июня завил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:42

2023-06-13T17:42

новости

владимир путин

украина

россия

обстрелы

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047183913_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_2f83201dea3d5f6114b41037112997d3.jpg

Отвечая на вопрос о ситуации с Белгородской областью, которая в последние месяцы оказывается под регулярным огнем противника, Путин заявил, что эта проблема связана с желанием Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, критически важных для контрнаступления ВСУ. Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан, отметил он.Необходимо укреплять границу и этот процесс идет быстрыми темпами, рассказал президент. Однако это не решает вопрос обстрелов и прилетов с территории Украины, продолжил глава государства. Этот процесс не начнется завтра, а будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул он. Проблема с обстрелом территории РФ будет решена, резюмировал Путин.

https://ukraina.ru/20230613/1047183075.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, россия, обстрелы, спецоперация