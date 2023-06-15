В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине
10:38 15.06.2023 (обновлено: 10:39 15.06.2023)
© CC0, FreepikКиев
© CC0, Freepik
В США не прислушались к призывам политиков разного толка не действовать агрессивно в отношении России на Украине, что привело к серьёзным последствиям, сообщил американский журнал The American Conservative со ссылкой на слова профессора политологии Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Дэвида Каллео
"Это было ошибкой приводить к власти на Украине коррумпированных олигархов и считать интересы украинских радикальных формирований и нацистских движений в Польше и Прибалтике интересами Штатов", – говорится в статье.
Всё это привело к конфликту на Украине, который развивается не в пользу Запада, отметил автор статьи.
Ранее СМИ сообщили, что американские политики умеренных взглядов считают, что кризиса на Украине можно было бы избежать путём изменения политической риторики США и ЕС в отношении России.
Также известно, что представители левого крыла выступали за мирное урегулирование конфликта на Украине ещё в 2014 году, но правящая элита Штатов не прислушалась к их призывам остановить экспансию НАТО на восток.
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