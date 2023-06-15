В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
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В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине
В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине - 15.06.2023 Украина.ру
В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине
В США не прислушались к призывам политиков разного толка не действовать агрессивно в отношении России на Украине, что привело к серьёзным последствиям, сообщил американский журнал The American Conservative со ссылкой на слова профессора политологии Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Дэвида Каллео
2023-06-15T10:38
2023-06-15T10:39
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Всё это привело к конфликту на Украине, который развивается не в пользу Запада, отметил автор статьи.Ранее СМИ сообщили, что американские политики умеренных взглядов считают, что кризиса на Украине можно было бы избежать путём изменения политической риторики США и ЕС в отношении России.Также известно, что представители левого крыла выступали за мирное урегулирование конфликта на Украине ещё в 2014 году, но правящая элита Штатов не прислушалась к их призывам остановить экспансию НАТО на восток.
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Новости, Зарубежье, США, Украина, Россия

В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине

10:38 15.06.2023 (обновлено: 10:39 15.06.2023)
 
© CC0, FreepikКиев
Киев
© CC0, Freepik
Читать в
В США не прислушались к призывам политиков разного толка не действовать агрессивно в отношении России на Украине, что привело к серьёзным последствиям, сообщил американский журнал The American Conservative со ссылкой на слова профессора политологии Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Дэвида Каллео
"Это было ошибкой приводить к власти на Украине коррумпированных олигархов и считать интересы украинских радикальных формирований и нацистских движений в Польше и Прибалтике интересами Штатов", – говорится в статье.
Всё это привело к конфликту на Украине, который развивается не в пользу Запада, отметил автор статьи.
Ранее СМИ сообщили, что американские политики умеренных взглядов считают, что кризиса на Украине можно было бы избежать путём изменения политической риторики США и ЕС в отношении России.
Также известно, что представители левого крыла выступали за мирное урегулирование конфликта на Украине ещё в 2014 году, но правящая элита Штатов не прислушалась к их призывам остановить экспансию НАТО на восток.
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Вчера, 10:53
"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для УкраиныВ любой войне противоборствующие стороны только свою победу хотят видеть главным условием послевоенного мира. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние — не исключение.
 
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