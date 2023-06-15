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В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине

В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине - 15.06.2023 Украина.ру

В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине

В США не прислушались к призывам политиков разного толка не действовать агрессивно в отношении России на Украине, что привело к серьёзным последствиям, сообщил американский журнал The American Conservative со ссылкой на слова профессора политологии Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Дэвида Каллео

2023-06-15T10:38

2023-06-15T10:38

2023-06-15T10:39

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Всё это привело к конфликту на Украине, который развивается не в пользу Запада, отметил автор статьи.Ранее СМИ сообщили, что американские политики умеренных взглядов считают, что кризиса на Украине можно было бы избежать путём изменения политической риторики США и ЕС в отношении России.Также известно, что представители левого крыла выступали за мирное урегулирование конфликта на Украине ещё в 2014 году, но правящая элита Штатов не прислушалась к их призывам остановить экспансию НАТО на восток.

https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html

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новости, зарубежье, сша, украина, россия