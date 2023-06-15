https://ukraina.ru/20230615/1047218619.html

Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"

Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы" - 15.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"

То, чем были хороши украинцы в начале СВО – теперь стало преимуществом ВС РФ. Это действительно удивительный момент, что мы научились чему-то у ВСУ, но при этом они у нас - ничему не научились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-15T05:00

2023-06-15T05:00

2023-06-15T05:00

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Так называемые "мясные" или лобовые штурмы в первую неделю наступления могли быть предприняты ВСУ без согласования с натовскими кураторами, рассказал блогер.Мы наблюдаем ослабления поддержки Украины со стороны стран Запада. В том числе и вторжение в Белгородскую область было не совсем согласовано с американцами. Поэтому у ВСУ возникли проблемы с управлением в войсках, добавил он.Еще один важный момент, насчет тактики проникновения малыми группами за линию фронта – она уместна, когда у противника есть проблемы. В прошлом году в Изюме у ВС РФ были проблемы с обороной, со штатной численностью и мотивацией. Тогда у ВСУ это авантюрное наступление сработало нахрапом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, наступление, всу, оборона, запад