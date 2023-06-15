https://ukraina.ru/20230615/1047218619.html
Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы" - 15.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
То, чем были хороши украинцы в начале СВО – теперь стало преимуществом ВС РФ. Это действительно удивительный момент, что мы научились чему-то у ВСУ, но при этом они у нас - ничему не научились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T05:00
2023-06-15T05:00
2023-06-15T05:00
новости
новые регионы
наступление
всу
оборона
запад
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Так называемые "мясные" или лобовые штурмы в первую неделю наступления могли быть предприняты ВСУ без согласования с натовскими кураторами, рассказал блогер.Мы наблюдаем ослабления поддержки Украины со стороны стран Запада. В том числе и вторжение в Белгородскую область было не совсем согласовано с американцами. Поэтому у ВСУ возникли проблемы с управлением в войсках, добавил он.Еще один важный момент, насчет тактики проникновения малыми группами за линию фронта – она уместна, когда у противника есть проблемы. В прошлом году в Изюме у ВС РФ были проблемы с обороной, со штатной численностью и мотивацией. Тогда у ВСУ это авантюрное наступление сработало нахрапом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, наступление, всу, оборона, запад
Новости, Новые регионы, наступление, ВСУ, оборона, Запад
Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
То, чем были хороши украинцы в начале СВО – теперь стало преимуществом ВС РФ. Это действительно удивительный момент, что мы научились чему-то у ВСУ, но при этом они у нас - ничему не научились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Так называемые "мясные" или лобовые штурмы в первую неделю наступления могли быть предприняты ВСУ без согласования с натовскими кураторами, рассказал блогер.
Мы наблюдаем ослабления поддержки Украины со стороны стран Запада. В том числе и вторжение в Белгородскую область было не совсем согласовано с американцами. Поэтому у ВСУ возникли проблемы с управлением в войсках, добавил он.
"Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, которые возможно, показывают таким образом ВСУ и Зеленскому, что, если вы не будете слушаться, ребята, вы будете с палками в атаку бегать, а не со "Старлинками", - подчеркнул Живов.
Еще один важный момент, насчет тактики проникновения малыми группами за линию фронта – она уместна, когда у противника есть проблемы. В прошлом году в Изюме у ВС РФ были проблемы с обороной, со штатной численностью и мотивацией. Тогда у ВСУ это авантюрное наступление сработало нахрапом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь