https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html

Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано

Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано - 14.06.2023 Украина.ру

Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано

У нас есть мир больших кабинетов и сытых людей с красивыми женщинами, которые ищут способ подоить государство. И есть вся остальная страна, которая реально... Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T05:14

2023-06-14T05:14

2023-06-14T05:15

интервью

чем воюют на украине

украина

россия

алексей живов

спецоперация

оружие

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У нас есть мир больших кабинетов и сытых людей с красивыми женщинами, которые ищут способ подоить государство. И есть вся остальная страна, которая реально впахивает на СВО, которая гибнет на СВО, которая лечит солдат, делает все для победы.Дистанцию между большими кабинетами и русским народом надо срочно сокращать, считает ТГ-блогер Алексей Живов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, уже неделю идет украинское контрнаступление, и многие обратили внимание на то, что оно не то, что бы захлебнулось, но, видимо, цели, которые ставило украинское командование перед украинской армией – молниеносно осуществить прорыв к Мелитополю и к Азовскому морю – не выполнены. Если это так, то что пошло?- Мы пока еще не можем говорить, захлебнулся контрнаступ или нет, потому мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. Подозреваю, что далеко не все свои резервы ВСУ еще бросили в бой. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато.Мы все предупреждали о том, что немецкая техника и танки - это реально опасный инструмент войны, и надо максимально серьезно относиться к нему. Как оказалось, не зря стращали – командование и политические администраторы максимально серьезно подготовились к этому контрнаступлению. Мы это сейчас видим.Российская армия и с моральной, и с технической, и с военной точки зрения в хорошем состоянии. В лучшем, чем была год назад.И последний момент – многократно говорил о том, что наступление армии на неподавленную пехоту, артиллерию и авиацию – это большой риск. Это указывали и иностранные военные эксперты. Все риски для ВСУ раскрылись полностью.Если у тебя нет авиации, если ты не подавил передовую линию противника, артиллерию, то вероятность успеха наступления по голым полям стремится к нолю.- Многие российские блогеры говорили о том, что украинцы используют передовую натовскую тактику проникновения малыми группами за линию фронта и последующее окружение противника. Как это было прошлой осенью в Харьковской области. Этой прогрессивной тактике противопоставляли "отсталую" тактику лобовых атак и "мясных штурмов", применяемую российской армией.А теперь вопреки прежней натовской тактике ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, ВСУ ничего не делают. Так что, получается, что натовские стратеги одобрили все эти сегодняшние украинские лобовые удары и "мясные штурмы"?- Очень интересно, да, мы поменялись с ВСУ местами. То, чем были хороши украинцы в начале СВО – теперь это наше преимущество, это действительно удивительный момент, что мы научились у них, а они у нас не научились.Что касается натовских специалистов – думаю, что, во-первых, там есть какой-то внутренний конфликт. Недаром все эти странные пляски вокруг исчезновения Залужного и Сырского.Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки.Ты же знаешь, что журналист RTVI сделал подробнейшие расследования со всеми выкладками, и прямо обвинил Бельгию в поставке оружия для вторжения в Россию.Он отправил официальный запрос бельгийскому премьер-министру. В Бельгии это вызвало большой скандал, ведь бельгийские власти на полном серьезе были убеждены, что они поставляют оружие исключительно для обороны Украины.Когда выяснилось, что это не соответствует действительности, и что какие-то парамилитаристкие нацистские образования в составе ВСУ используют технику для вторжения на признанную всем миром территорию Российской Федерации – для них это было как красная тряпка для быка.Мы наблюдаем ослабления поддержки Украины со стороны стран Запада. Я подозреваю, что, в том числе и вторжение в Белгородскую область не совсем было согласовано с американцами.У ВСУ проблемы с управлением в войсках.А на чем было построено у ВСУ управление войсками? На американской системе "Старлинк", на американских оффлайн и онлайн-системах, которые показывают местоположение "свой-чужой", и в режиме реального времени показывают движение союзников и противников.Это как у тебя ствол гладкий и стреляет на километр, а у противника ствол нарезной и стреляет на три километра. Это разные технологические эпохи.Раз у украинцев что-то не так с управлением, значит что-то не заладилось с американцами, которые возможно, показывают таким образом ВСУ и Зеленскому, что, если вы не будете слушаться, ребята, вы будете с палками в атаку бегать, а не со "Старлинками".- А что у нас в плане передовых технологий на этом направлении?- У нас же в отличие от ВСУ управление было построено на связи семидесятых годов, которая еще и не всегда работала, а у противника онлайн-карты и мгновенный выход в интернет.Естественно, нам это все аукалось. Но за полтора года армия смогла справиться с частью своих системных проблем.- Ты хочешь сказать, что мясные, лобовые штурмы, могли быть предприняты ВСУ без согласования с натовскими кураторами? Если да, то почему так произошло?- Скорее американцы сказали: ребята, если вы такие умные, давайте сами без спутников и разведки.Еще один важный момент, насчет тактики проникновения – она уместна, когда у противника есть проблемы. Это надо четко понимать. У нас, в Изюме, были серьезные проблемы с обороной, со штатной численностью, с мотивацией – огромные проблемы.Тогда у украинцев это авантюрное наступление сработало нахрапом. Но ты помнишь, что тогда спецназ Росгвардии зарубился в Изюме, и сутки восемьдесят человек рубились против нескольких тысяч наступающих.Представь себе, если бы бой принял не один спецназ, или Росгвардия, а хотя бы тысяча военнослужащих. Как ты думаешь, сработала бы эта украинская тактика или нет?- Нет, конечно.- Ну вот понятно – это чистая авантюра.- Эта неделя, особенно первые дни контрнаступа, развеяли миф о натовской технике. Раньше казалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело подбить. А оказалось, что их легко подбивать, и они горят. Правильно я понимаю, что развенчание этого мифа усилило моральный дух российской армии? Все увидели, что бойцы спокойно могут бить натовскую технику.- Абсолютно точно.- Каковы долгосрочные и краткосрочные последствия того, что оказалось, что тяжелая натовская техника массово очень быстро гибнет в степях Новороссии?- Очень большой объем последствий. Начнем с самых неочевидных выводов. Обрати внимание – американцы "Абрамсы" не дали, а заставили немцев дать "Леопарды".Американцы взяли и убрали конкурента с рынка. Кто будет теперь покупать "Леопарды"? Никто не будет. Теперь у тех, кто производит "Абрамсы", будет эксклюзивный заказ. И вообще обрати внимание – американцы очень технично Европу вывернули наизнанку по всем рынкам.Надо понимать для чего "Леопард" строился. Он строился для того, чтобы отражать широкомасштабное танковое советское наступление. У нас была концепция – НАТО нападает, начинается ядерная война, у нас 12 тысяч танков идут на Ла-Манш, доходим до Британии и все, капут капитализму.В рамках этой концепции, у нас и у НАТО есть наступательная концепция, есть оборонительная. В рамках оборонительной концепции сдерживания советского танкового прорыва до Ла-Манша – создана машина под названием "Леопард".Ее отличают определенные характеристики. У нее мощная пушка дальнобойная, хорошие боеприпасы, способные пробивать толстую броню, классная оптика, позволяющая видеть противника на очень большой дистанции – три километра или даже больше – и попадать в него.Теперь слабые стороны "Леопарда". Он легкобронированный. Он не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий – не для полей Новороссии. И как следствие – это, по сути, дальнобойный САУ (самоходная артиллерийская установка - ред.). Это танк, который надо поставить где-то в засаде и расстреливать наступающие танки с безопасной дистанции.Одно дело встречать в каком-нибудь французском районе наступающие Т-72, на ровном асфальте, и совсем другое – по грязным полям, на резиновых катках, с которых слетают гусеницы, которые предназначены для езды по скользким дорогам.- А вот говорили, что у "Леопардов" наоборот - броня лобовая очень прочная.- У них слабая броня. У них откровенно плохая броня, плюс у них слабое бронированное верхней секции и верхней проекции – люк под крышей.Чтоб ты понимал, еще в шестидесятые-семидесятые годы была создана САУ "Акация" 2С3М, которая обладает фугасным боеприпасом с дистанционным подрывом, который способен на расстоянии до 8 километров попадать в верхнюю проекцию танка и осколками его уничтожать.То есть, у нас более, чем достаточно средств вооружения против "Леопардов", просто все это нужно грамотно выстроить в рамках военной оборонительной концепции, и мы видим, что у нас пока получается, слава Богу.- Что произошло на этом Времевском выступе? Почему мы начали оставлять тамошние села? Это мы уходим на более выгодные позиции, или там что-то не так с командованием? Говорят, 58-я армия там хорошо сражается, а 35-я, которая на Времевском – не очень хорошо. - По 58-й армии я тоже слышал очень много позитивных отзывов о командире с позывным "Спартак" и зам командующего армии.Замкомандующий армией там вообще, говорят, отец-командир, который с парнями из одного чана ест и на одном уазике в разведку ходит. К нему испытывают большое уважение. Молодой парень, ему за 40 лет.Ты же помнишь, что все наши маршалы и генералы Победы были молодыми парнями, лишенными высокомерия, лености, одержимые желанием побеждать.По поводу качества управления 35-й армией я не скажу – я не знаю. Я могу логически предположить, что, если в целом фронт держится, а где-то на каком-то выступе мы отходим – значит, там недостаточно у нас сил, чтобы удержать передок.Там много запасных позиций. У тебя передовые позиции, потом через два километра еще запасные позиции накопаны.Допустим, можно представить себе ситуацию – в какой-то момент на наших парней навалилась целая дивизия. В чем задача передовых подразделений? Задача вовремя увидеть противника, встретить его огнем, чтобы он затормозился, наступая на передовую линию, и дождаться подхода бронегрупп и авиации.Возможно, там что-то по связи не сработано, возможно, ресурсы были задействованы на другом направлении. Где-то они смогли передавить по силе. Понимая, что противник передавливает, наши решили чуть отступить, чтобы сберечь личный состав.Если управление армией не потеряно – армия может во время обороны маневрировать. Там главное, чтобы не было паники, не было потери управления. Если понимаем, что сдержать не можем – мы можем чуть отступить и запустить противника чуть глубже к себе.Мы в Херсонской области так дважды делали с успехом. Запустили врага вглубь, у него растягиваются коммуникации, он выходит из-под зонтиков своих ПВО и РЭБ, и становится беззащитным.Дальше в дело должны вступать артиллерия и другие средства поражения – ракеты и т.д. Это в рамках военной науки вполне допустимо. Я не думаю, что есть смысл бить в набат.- Какие у тебя прогнозы? Что враг может дальше предпринять? Он дальше будет стремиться выйти к Азовскому морю, брать Мелитополль, Бердянск? Какие могут быть варианты?- Я очень сильно удивлен тем, что ВСУ довольно плоско все сделали. Они раньше хитрили. Может быть, у них резервов не так много, как предполагали. Мы все-таки заметно их потрепали, перед началом контрнаступления, в течение месяца поражая склады с БК (боекомплектом - ред.), техникой, личным составом.Возможно, у них нет сил для отвлекающего удара. Предполагалось, что будет два маневра – основной и отвлекающий.Отвлекающий маневр должен был нанести какую-то информационную боль, а основной маневр должен был обеспечить прорыв – достижение реальных конкретных военных результатов.Тут есть два варианта – либо у них нет сил для отвлекающего маневра, либо у них соответственно был отвлекающий маневр в Херсонской области, и взрыв плотины каким-то образом эту ситуацию изменил.Либо же, третий вариант – у них был какой-то отвлекающий маневр, который за пределами их политических рисков находится, например, наступление на Белгородскую область или на Приднестровье.После первых попыток наступать на Белгородскую область, как раз случилась внешняя политика – что-то там поломалось.Я подозреваю, это какие-то взаимосвязаннее вещи. Пока отвлекающего маневра они не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть отвлекающий маневр.- Но тогда куда они будут наступать основными силами?- Это вопрос. Основными силами наступать на Шебекино нет смысла. Наступать на Приднестровье – нет смысла. Это все уже втягивает Украину в зону международного конфликта и опасности получить встречный ядерный удар.А куда еще наступать? На Херсонскую область? Херсонская область залита водой, там людей не осталось, к тому же на левом берегу стоят элитные подразделения нашей армии. Под Донецком самые мотивированные бойцы стоят. Там будет рубка, ВСУ там все погибнут. Остается единственное направление – на Луганск.Луганск хуже защищен и укреплен, чем другие города, там легче можно пройти до Луганска, но зачем им Луганск? Наступление на Луганск не приведет ВСУ к какому-то колоссальному военному результату. У них не так много вариантов.- Ты еще помимо всего прочего помогаешь армии. Сейчас обеспечение армии всем необходимым в военном смысле - БК, в технологическом – всякого рода беспилотники и РЭБ, в медицинском плане, в плане довольствия – всё нормально? Что ты по этому поводу скажешь?- Могу сказать, что ситуация очень неровная, и сказать "хорошо оснащены", "плохо оснащены", "нормально оснащены" - сложно.Элитные подразделения обычно обладают всякими прикольными хайтек-машинами, тепловизорами, которые на пять километров бьют, и т.д. А вот, допустим, добровольцы, которые тоже находятся в составе Миноброны, у них не то, что УАЗики, у них даже КАМАЗов нет.У смежных им пограничников, которые не Минобороны подчиняются – не хватает тяжелых вооружений и личного состава.В целом же можно сказать, что по сравнению с летом 2022 года ситуация с матобеспечением заметно улучшилась, не всегда силами армии, чаще силами военных волонтеров. Но она по-прежнему остается далеко не идеальной.Тут работать и работать. Что еще заметно – какие-то крупные вещи вроде танков и БМП, какие-то системы РЭБ, или иные сложные системы, которые глушат "Старлинк", на фронт регулярно приходят. Видел такие на фронте.Как только мы опускаемся до уровня тактического звена, до уровня солдат – там всегда проблемы. Когда мы заходили – у наших ребят все было. И палатки, и генераторы, и теплаки – у большинства элитных подразделений было все.- На это все расходники? Они быстро изнашиваются и портятся.- Да, все расходники. А готовности пополнять эти расходники в рабочем режиме у нас не было, потому что, как ты понимаешь, мы не планировали полтора года серьезной войны. У нас и промышленность не была на это настроена никаким образом. И эта история заискрила.Она продолжает искрить, но такой остроты нет. С другой стороны, последний скандал с беспилотником "Сибирячок". Военкор Сапоньков Роман об этом подробно писал. Кто-то там собирает из плохих китайских комплектующих российские беспилотники и якобы продает Минобороны за 2,5 миллиона рублей.Его красная цена, этого беспилотника – 200, может 300 тысяч. А они за 2,5 миллиона рублей продают и учат на них. Я пообщался с ребятами, которые работали с ними – это некондиционный товар, который хуже любого "Мавика", Фими или Аутеля.Ладно бы они делали просто плохой беспилотник, но они его продают по цене машины. Мы до сих пор не перестроились, у нас продолжают люди какими-то одноходовыми схемами зарабатывать себе миллиарды рублей, когда страна воюет.И это когда бабушки и матери – по 300-500 рублей сбрасываются, чтобы я солдатам что-то покупал.Вот эти два мира все еще не сошлись. У нас есть мир больших кабинетов и сытых людей с красивыми женщинами, которые ищут способ подоить государство. И есть вся остальная страна, которая реально впахивает на СВО, которая гибнет на СВО, которая лечит солдат, делает все для победы.Дистанцию между большими кабинетами и русским народом надо срочно сокращать.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20230612/1047138258.html

https://ukraina.ru/20230607/1046973335.html

https://ukraina.ru/20230523/1046477246.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, украина, россия, алексей живов, спецоперация, оружие