Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины - 14.06.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины - 14.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
Для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить конфликт на Украине. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-06-14T06:00
2023-06-14T06:00
новости
украина
военная помощь
переговоры
запад
наступление
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Возможно, с помощью наступления ВСУ на Западе рассчитывали достичь определенного военного успеха. Но столкнувшись с непреодолимыми препятствиями враг пытается обыграть нас не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута, рассказал эксперт.Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, добавил он.Политолог уверен, что львиная доля выделяемых средств вообще не покидает пределы США, потому что они разворовываются прямо на месте. Украинский конфликт - это очень выгодный бизнес для части американских элит, потому что там они могут воровать гораздо больше, чем на Афганистане и Ираке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, военная помощь, переговоры, запад, наступление
Новости, Украина, военная помощь, переговоры, Запад, наступление

Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины

06:00 14.06.2023
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
Для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить конфликт на Украине. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Возможно, с помощью наступления ВСУ на Западе рассчитывали достичь определенного военного успеха. Но столкнувшись с непреодолимыми препятствиями враг пытается обыграть нас не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута, рассказал эксперт.
Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, добавил он.

"Политические силы и налогоплательщики Запада, которые сложились в эту войну [СВО на Украине] , хотят видеть хоть какой-то результат. Возьмем ту же Америку. Из ее бюджета выкачиваются страшные суммы [на военную помощь Украине], страшное количество денег разворовывается. Следовательно, надо показать, что ВСУ могут хоть что-то", - подчеркнул Кочетков.

Политолог уверен, что львиная доля выделяемых средств вообще не покидает пределы США, потому что они разворовываются прямо на месте. Украинский конфликт - это очень выгодный бизнес для части американских элит, потому что там они могут воровать гораздо больше, чем на Афганистане и Ираке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиУкраинавоенная помощьпереговорыЗападнаступление
 
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