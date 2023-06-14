https://ukraina.ru/20230614/1047175911.html

Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины

Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины - 14.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины

Для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить конфликт на Украине. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-06-14T06:00

2023-06-14T06:00

2023-06-14T06:00

новости

украина

военная помощь

переговоры

запад

наступление

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Возможно, с помощью наступления ВСУ на Западе рассчитывали достичь определенного военного успеха. Но столкнувшись с непреодолимыми препятствиями враг пытается обыграть нас не на поле боя, а заставить сесть за стол переговоров в условиях, когда ни одна из целей СВО не будет достигнута, рассказал эксперт.Любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может, в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, добавил он.Политолог уверен, что львиная доля выделяемых средств вообще не покидает пределы США, потому что они разворовываются прямо на месте. Украинский конфликт - это очень выгодный бизнес для части американских элит, потому что там они могут воровать гораздо больше, чем на Афганистане и Ираке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, переговоры, запад, наступление