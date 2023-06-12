https://ukraina.ru/20230612/1047135418.html

Алексей Кочетков: Главное, понимают ли те, кто должен выполнять распоряжения Путина, что нам нужна победа

Алексей Кочетков: Главное, понимают ли те, кто должен выполнять распоряжения Путина, что нам нужна победа - 12.06.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Главное, понимают ли те, кто должен выполнять распоряжения Путина, что нам нужна победа

Замораживание конфликта на Украине будет означать крах российской государственности как таковой - в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется.

2023-06-12T19:13

2023-06-12T19:13

2023-06-12T19:13

интервью

всу

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нато

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санкции

владимир путин

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А за это время Запад перевооружит украинскую армию, переведут свои оборонные предприятия на полную мощь и усилят экономическое давление на Москву. Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей КочетковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Германии стартовали крупнейшие авиационные учения НАТО Air Defender-2023. В манёврах задействовано более 10 тысяч военнослужащих и около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 США и Нидерландов производства Lockheed Martin, разведчики AWACS, дозаправщики и транспортные авианосцы из Японии.- Алексей, несут ли эти учения непосредственную угрозу для России? Смогут ли они поднять дух украинских войск в их наступлении?- Я как раз и думаю, что маневры ставят целью поднять боевой дух ВСУ. Мол, мы вам ничем помочь не можем, но мы мысленно с вами. Мол, сейчас мы как погрозим этой страшной России, и она испугается.Запад действительно намекает части российских элит, что нужно сесть за стол переговоров. На Западе считают, что российская "партия мира" сейчас воспользуется этим предлогом ("Ой, ой, сейчас будет невиданная эскалация конфликта, поэтому надо сдаваться и выполнить условия Украины"), чтобы как минимум согласиться на заморозку конфликта. Но мы же понимаем, что любое даже временное перемирие будет означать поражение России.Сейчас Украина находится в патовой ситуации. Наступление приводит к ее огромным потерям, поэтому Киев пытается заморозить конфликт по образцу 2014-2015 годов, перегруппироваться, подготовить силы, додавить российскую экономику и уничтожить нас.Так что авиационные учения НАТО и наступление ВСУ – звенья одной цепи.- Правильно ли я понимаю, что наступление ставит своей основной целью надавить на часть российских элит?- Да. Возможно, они рассчитывали достичь определенного военного успеха. Но столкнувшись с непреодолимыми препятствиями сейчас, враг пытается обыграть нас не на поле боя, а обыграть нас, заставив сесть за стол переговоров в условиях, когда ни одна из целей СВО не достигнута.Повторюсь, сейчас любые мирные переговоры с Украиной будут означать не просто моральное поражение России, а катастрофу на ближайшую перспективу. Может в очередной раз повторится история, когда Запад победил нас не на поле боя, а за счет пятой колонны среди элит, заставив подписать губительные мирные соглашения.- Мне все равно непонятно, зачем Западу понадобилось устраивать эти многочисленные наступления? Если они хотят развалить Россию изнутри, не проще ли было ВСУ сидеть в обороне и провоцировать ситуацию "казна пустеет – офицеры спиваются"?- В данном случае они все же рассчитывали на какой-то военный успех. К тому же, в Украину были вбуханы огромные инвестиции. Политические силы и налогоплательщики Запада, которые сложились в эту войну, хотят видеть хоть какой-то результат. Возьмем ту же Америку. Из ее бюджета выкачиваются страшные суммы, страшное количество денег разворовывается. Следовательно, надо показать, что ВСУ могут хоть что-то.- Вы поняли общий принцип, по которому Запад вооружает Украину? Они действительно отправляют ей все? Или они хотят оставить что-то для собственных армий?- Я уверен, что львиная доля выделяемых средств вообще не покидает пределы США, потому что они прямо там разворовываются. Поэтому это очень выгодный бизнес для части американских элит, потому что они могут воровать гораздо больше, чем на Афганистане и Ираке.С самими вооружениями тоже не все так просто. Понятно, что на Украину доходит не все, что было запланировано. Воровство на месте тоже есть.Так что военная помощь Киеву – чудовищная махинация, разработанная сильными мира, которая ставит своей целью получение огромной персональной выгоды для определенных людей или групп в истеблишменте США.Но есть еще один важный момент. Западу нужно показать какой-то результат на поле боя, а его пока не получается.- Вопрос в том, можем ли мы рассчитывать, что на Украине истощится весь арсенал НАТО?- Дело в том, что постепенно западноевропейскую и американскую промышленность пытаются реформировать. Европейцы сильно ослабили свой ОПК за 30 лет с момента распада СССР, рассчитывая на американцев. У США тоже были свои проблемы. А сейчас американский ВПК начинает резко менять конъюнктуру производимых товаров.Проблема в том, что в России этого не происходит. Поэтому для Запада в любом случае стоит задача затянуть или заморозить этот конфликт. Оттягивая крах украинского государства, они зарабатывают на этом деньги и готовят свой ОПК для войны с Россией. Даже если им сейчас чего-то не хватает, то через пару лет у них это будет. Это уже было и во Вторую мировую, и в Холодную войну.Повторюсь, замораживание конфликта и попытка успокоить часть российской элиты (мол, все будет как прежде), приведет к тому, что мы не будем предпринимать никаких шагов.Ходаковский правильно написал, что перманентная оборона приводит к неминуемому поражению. И замораживание конфликта будет означать крах российской государственности как таковой. Потому что в этом случае у нас никто точно не будет переводить экономику на военные рельсы, полагая, что все рассосется.А за это время Запад перевооружит украинскую армию. США переведут свои оборонные предприятия на производство всего, что нужно для разгрома России, усилят максимальное экономическое давление на Москву и будут давить на Китай, чтобы Пекин не поставлял нам необходимое оборудование и комплектующие.Именно таким способом американцы рассчитывают покончить с Россией в обозримом будущем.- Мне кажется, что Путин понимает, что заморозка конфликта недопустима.- Путин все понимает. Вопрос в том, понимают ли это те, кто должен выполнять распоряжения нашего президента. Понимают ли они, что единственный способ для них сохранить жизнь – победить со своим народом в этой войне? Или они рассчитывают пропетлять отдельно от народа и отдельно от страны? Для меня эти вопросы пока остается открытыми.

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https://ukraina.ru/20230610/1047089777.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, нато, сша, опк, запад, санкции, владимир путин