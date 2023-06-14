Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков" - 14.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков" - 14.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"
На поле боя ВС РФ применяют разную тактику в зависимости от происходящего. И сейчас мы действуем правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T04:00
2023-06-14T04:00
новости
наступление
леопарды
потери всу
сво
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Сейчас ВСУ пытались пойти по точно такому же пути, какой у них был осенью 2022 года, но у них ничего не получилось. Потому что ВС РФ была создана мощная оборона в несколько эшелонов, рассказал эксперт.Когда ВСУ занимали островки на Днепре и с 2014 года занимали серую зону в Донбассе, они применяли тактику "жабьих прыжков". (Её суть состоит в быстром входе и закреплении в серой зоне, с дальнейшим обострением обстановки на участке фронта – ред.) Теперь мы взяли на вооружение эту тактику и можно сказать, что бьем врага его же оружием, добавил он.В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до начала масштабного наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю ВСУ потеряли больше бригады, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, наступление, леопарды, потери всу, сво
Новости, наступление, леопарды, потери ВСУ, СВО

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ переняли у ВСУ хитрую тактику "жабьих прыжков"

04:00 14.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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На поле боя ВС РФ применяют разную тактику в зависимости от происходящего. И сейчас мы действуем правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Сейчас ВСУ пытались пойти по точно такому же пути, какой у них был осенью 2022 года, но у них ничего не получилось. Потому что ВС РФ была создана мощная оборона в несколько эшелонов, рассказал эксперт.
Когда ВСУ занимали островки на Днепре и с 2014 года занимали серую зону в Донбассе, они применяли тактику "жабьих прыжков". (Её суть состоит в быстром входе и закреплении в серой зоне, с дальнейшим обострением обстановки на участке фронта – ред.) Теперь мы взяли на вооружение эту тактику и можно сказать, что бьем врага его же оружием, добавил он.
"Судя по сводкам, мы [ВС РФ] уничтожаем танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира. Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" они [ВСУ] вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления", - подчеркнул Дандыкин.
В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до начала масштабного наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю ВСУ потеряли больше бригады, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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