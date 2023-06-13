Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран
© Eva Marie Uzcategui/Bloombergсенатор США Марко Рубио
© Eva Marie Uzcategui/Bloomberg
Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость оружия, передаваемого Украине, после того как в США разразился скандал из-за вскрывшегося завышения цен на три миллиарда долларов. Соответствующее письмо он направил в Управление правительственной отчетности GAO
"Я прошу GAO полностью проверить отчетность министерства обороны по всему имуществу, переданному Украине, и как это соотносится с оценкой имущества, передаваемого другим странам. Это станет гарантией того, что американские налогоплательщики не будут оплачивать еще более крупный счет на замену имущества, которое необходимо для защиты США и их интересов", - пояснил Рубио.
В мае в США вспыхнул скандал из-за публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемых Украине вооружений. В ведомстве объяснили случившееся разночтениями в категориях оценки и заверили, что произошедшее не отразилось на объеме и качестве помощи Киеву.
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