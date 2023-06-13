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Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран

Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран - 13.06.2023 Украина.ру

Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран

Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость оружия, передаваемого Украине, после того как в США разразился скандал из-за вскрывшегося завышения цен на три миллиарда долларов. Соответствующее письмо он направил в Управление правительственной отчетности GAO

2023-06-13T08:42

2023-06-13T08:42

2023-06-13T08:42

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В мае в США вспыхнул скандал из-за публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемых Украине вооружений. В ведомстве объяснили случившееся разночтениями в категориях оценки и заверили, что произошедшее не отразилось на объеме и качестве помощи Киеву.Днем ранее обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен выпустил статью, в которой подчеркнул: президент США Джо Байден открыто признает, что ради интересов Белого дома могут погибнуть все украинцы.По мнению журналиста, за последнее время Вашингтон усовершенствовал "Доктрину Байдена", цель которой – выжать максимальную выгоду из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания на человеческие жертвы.Еще пару дней назад автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини написал, что Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, обещая оплатить победу "слезами и кровью".Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230612/1047139933.html

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новости, сенатор, сша, цены, оружие, украина