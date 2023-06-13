Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран - 13.06.2023 Украина.ру
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Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран
Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран - 13.06.2023 Украина.ру
Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран
Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость оружия, передаваемого Украине, после того как в США разразился скандал из-за вскрывшегося завышения цен на три миллиарда долларов. Соответствующее письмо он направил в Управление правительственной отчетности GAO
2023-06-13T08:42
2023-06-13T08:42
новости
сенатор
сша
цены
оружие
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В мае в США вспыхнул скандал из-за публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемых Украине вооружений. В ведомстве объяснили случившееся разночтениями в категориях оценки и заверили, что произошедшее не отразилось на объеме и качестве помощи Киеву.Днем ранее обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен выпустил статью, в которой подчеркнул: президент США Джо Байден открыто признает, что ради интересов Белого дома могут погибнуть все украинцы.По мнению журналиста, за последнее время Вашингтон усовершенствовал "Доктрину Байдена", цель которой – выжать максимальную выгоду из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания на человеческие жертвы.Еще пару дней назад автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини написал, что Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, обещая оплатить победу "слезами и кровью".Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230612/1047139933.html
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новости, сенатор, сша, цены, оружие, украина
Новости, сенатор, США, цены, оружие, Украина

Сенатор США потребовал сравнить цены на американское оружие для Украины и других стран

08:42 13.06.2023
 
© Eva Marie Uzcategui/Bloombergсенатор США Марко Рубио
сенатор США Марко Рубио
© Eva Marie Uzcategui/Bloomberg
Читать в
Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость оружия, передаваемого Украине, после того как в США разразился скандал из-за вскрывшегося завышения цен на три миллиарда долларов. Соответствующее письмо он направил в Управление правительственной отчетности GAO

"Я прошу GAO полностью проверить отчетность министерства обороны по всему имуществу, переданному Украине, и как это соотносится с оценкой имущества, передаваемого другим странам. Это станет гарантией того, что американские налогоплательщики не будут оплачивать еще более крупный счет на замену имущества, которое необходимо для защиты США и их интересов", - пояснил Рубио.

В мае в США вспыхнул скандал из-за публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемых Украине вооружений. В ведомстве объяснили случившееся разночтениями в категориях оценки и заверили, что произошедшее не отразилось на объеме и качестве помощи Киеву.
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