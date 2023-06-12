"Могут умереть все": в США раскрыли суть украинской "Доктрины Байдена"
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
Стратегия США построена таким образом, что ради выгоды Белого дома могут умереть все украинцы. Такое мнение в своей новой статье "Война, не похожая ни на одну другую" сформулировал обозреватель Питер ван Бурен. Публикация вышла в свет 12 июня в американском журнале The American Conservative
"На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них"", — говорится в материале.
По мнению журналиста, за последнее время Вашингтон усовершенствовал "Доктрину Байдена", цель которой – выжать максимальную выгоду из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания на человеческие жертвы.
Питер ван Бурен подчеркнул, что Украина пополнила список государств-жертв Вашингтона наряду с Ираком и Афганистаном. Он заметил, что Соединенные Штаты отправляют Киеву строго дозированное количество оружия: его недостаточно, чтобы победить, но хватает, чтобы продолжать кровопролитные бои.
Бурен резюмировал, что Белому дому все равно, сколько украинцев погибнет и как сильно будет разрушена их страна, поскольку процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для Вашингтона.
"Если украинцы считают, что успешно играют с США в погоне за оружием, то лучше бы им задуматься, какую кровавую цену они за это платят", — подытожил обозреватель.
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