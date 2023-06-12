https://ukraina.ru/20230612/1047139933.html

"Могут умереть все": в США раскрыли суть украинской "Доктрины Байдена"

"Могут умереть все": в США раскрыли суть украинской "Доктрины Байдена" - 12.06.2023 Украина.ру

"Могут умереть все": в США раскрыли суть украинской "Доктрины Байдена"

Стратегия США построена таким образом, что ради выгоды Белого дома могут умереть все украинцы. Такое мнение в своей новой статье "Война, не похожая ни на одну другую" сформулировал обозреватель Питер ван Бурен. Публикация вышла в свет 12 июня в американском журнале The American Conservative

2023-06-12T17:51

2023-06-12T17:51

2023-06-12T17:51

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По мнению журналиста, за последнее время Вашингтон усовершенствовал "Доктрину Байдена", цель которой – выжать максимальную выгоду из вооруженного конфликта на Украине, не обращая внимания на человеческие жертвы.Питер ван Бурен подчеркнул, что Украина пополнила список государств-жертв Вашингтона наряду с Ираком и Афганистаном. Он заметил, что Соединенные Штаты отправляют Киеву строго дозированное количество оружия: его недостаточно, чтобы победить, но хватает, чтобы продолжать кровопролитные бои.Бурен резюмировал, что Белому дому все равно, сколько украинцев погибнет и как сильно будет разрушена их страна, поскольку процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для Вашингтона.На днях автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини написал, что Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, обещая оплатить победу "слезами и кровью".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.

https://ukraina.ru/20230612/1047138934.html

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новости, владимир зеленский, джо байден, украина, украинцы, гибель, план, сша