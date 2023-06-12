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"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского

"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского - 12.06.2023 Украина.ру

"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини в своей новой статье "Украинское наступление и циничное удовольствие от войны"

2023-06-12T11:42

2023-06-12T11:42

2023-06-12T13:01

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Он добавил, что Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию благодаря военной риторике, обещая оплатить победу "слезами и кровью".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.

https://ukraina.ru/20230612/1047128957.html

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