"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского
11:42 12.06.2023 (обновлено: 13:01 12.06.2023)
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини в своей новой статье "Украинское наступление и циничное удовольствие от войны"
"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее", — написал Мини.
Он добавил, что Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию благодаря военной риторике, обещая оплатить победу "слезами и кровью".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
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