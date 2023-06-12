"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047131400.html
"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского
"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского - 12.06.2023 Украина.ру
"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини в своей новой статье "Украинское наступление и циничное удовольствие от войны"
2023-06-12T11:42
2023-06-12T13:01
новости
украина
новости украины
владимир зеленский
удовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0d/1045276042_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_bf17f1db4dd82ea03de8886ab41c3d9e.jpg
Он добавил, что Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию благодаря военной риторике, обещая оплатить победу "слезами и кровью".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
https://ukraina.ru/20230612/1047128957.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0d/1045276042_98:0:851:565_1920x0_80_0_0_7859168880cd1d49bf6a9cfcae9e7732.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, новости украины, владимир зеленский, удовольствие
Новости, Украина, Новости Украины, Владимир Зеленский, удовольствие

"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского

11:42 12.06.2023 (обновлено: 13:01 12.06.2023)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Такое мнение высказал автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини в своей новой статье "Украинское наступление и циничное удовольствие от войны"

"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее", — написал Мини.

Он добавил, что Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию благодаря военной риторике, обещая оплатить победу "слезами и кровью".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за первые дни украинского "контрнаступления" киевский режим потерял до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
Сеймур Херш
10:51
"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступленияУкраинская армия настолько разрозненная, что большинство экспертов небезосновательно называют контрнаступление ВСУ заранее обреченным. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
 
НовостиУкраинаНовости УкраиныВладимир Зеленскийудовольствие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник
13:34В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
13:11Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
13:10Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах
12:58Рогов рассказал о тяжелых боях в Запорожье
12:29Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
12:23Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в Милане
12:18США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
12:14Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
11:42"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского
11:41Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге
11:22Запад ждёт великая расплата - The National Interest
11:07"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России
11:07Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления
10:51"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления
10:40Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка
10:33ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар
10:23Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны
09:55Новый конфуз и старая ложь: ведущая Sky News высмеяла Байдена за визит на военную базу
09:44Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
Лента новостейМолния