https://ukraina.ru/20230611/1047122673.html
Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди
Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди - 11.06.2023 Украина.ру
Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди
Зеленский захватил власть и привел конфликт на Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня
2023-06-11T17:34
2023-06-11T17:34
2023-06-11T17:34
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украина
каховская гэс
владимир зеленский
ольга ковитиди
ольга ковитиди
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По её словам, украинская власть причина много горя своему народу.Парламентарий также коснулась подрыва украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, что привело к гуманитарной катастрофе.Ковитиди заявила, что „клоуны у власти“ Украины предпочли не задумываться, какой колоссальный вред принесёт уничтожение Шаховского водохранилища.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба не пострадала.Была объявлена эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, украина, каховская гэс, владимир зеленский, ольга ковитиди, ольга ковитиди, нато, россия
Новости, Украина, Каховская ГЭС, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Ольга Ковитиди, НАТО, Россия
Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди
Зеленский захватил власть и привел конфликт на Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня
По её словам, украинская власть причина много горя своему народу.
"Режим Зеленского никогда не думал о народе Украины. Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией", - сказала сенатор.
Парламентарий также коснулась подрыва украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, что привело к гуманитарной катастрофе.
"Подорвав дамбу Каховской ГЭС, Зеленский по свойственной ему тактике не думал о людях, которых он решил затопить вместе с домашними животными и домами. Зеленский руководствовался банальным желанием вынудить Россию подтянуть дополнительные резервы и укрепить оборону на данном участке", - продолжила политик.
Ковитиди заявила, что „клоуны у власти“ Украины предпочли не задумываться, какой колоссальный вред принесёт уничтожение Шаховского водохранилища.
"В то время как народ Украины, уже порядком уставший от этой кровавой вакханалии, больше не верит Зеленскому и хочет мира. Ситуация для Зеленского усугубляется тем, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", - заключила сенатор.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба не пострадала.
Была объявлена эвакуация
населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.
По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.
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