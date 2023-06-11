https://ukraina.ru/20230611/1047122673.html

Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди

Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди - 11.06.2023 Украина.ру

Зеленский захватил власть и привёл конфликт к войне НАТО с Россией, заявила Ковитиди

Зеленский захватил власть и привел конфликт на Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. Об этом сообщило РИА Новости 11 июня

2023-06-11T17:34

2023-06-11T17:34

2023-06-11T17:34

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По её словам, украинская власть причина много горя своему народу.Парламентарий также коснулась подрыва украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС, что привело к гуманитарной катастрофе.Ковитиди заявила, что „клоуны у власти“ Украины предпочли не задумываться, какой колоссальный вред принесёт уничтожение Шаховского водохранилища.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба не пострадала.Была объявлена эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, украина, каховская гэс, владимир зеленский, ольга ковитиди, ольга ковитиди, нато, россия