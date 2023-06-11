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Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"

Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника" - 11.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"

ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, оборона ВС РФ наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-11T06:15

2023-06-11T06:15

2023-06-11T06:15

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За последние несколько дней на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место, рассказал эксперт.Мы качественно отражаем эти попытки, давая бойцам в случае необходимости отойти на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Радует, что российские войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия, добавил он.Наши ребята смогли выдержать первый натиск ВСУ, а потом отошли на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы поняли, на каком направлении враг нанес удар, стянули туда средства огневого поражения и уничтожили противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, бои, командование, оборона