Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника" - 11.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника" - 11.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, оборона ВС РФ наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-11T06:15
2023-06-11T06:15
новости
наступление
бои
командование
оборона
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За последние несколько дней на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место, рассказал эксперт.Мы качественно отражаем эти попытки, давая бойцам в случае необходимости отойти на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Радует, что российские войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия, добавил он.Наши ребята смогли выдержать первый натиск ВСУ, а потом отошли на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы поняли, на каком направлении враг нанес удар, стянули туда средства огневого поражения и уничтожили противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, наступление, бои, командование, оборона
Новости, наступление, бои, командование, Оборона

Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"

06:15 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, оборона ВС РФ наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
За последние несколько дней на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место, рассказал эксперт.
Мы качественно отражаем эти попытки, давая бойцам в случае необходимости отойти на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Радует, что российские войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия, добавил он.
"Враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника", - подчеркнул Полищук.
Наши ребята смогли выдержать первый натиск ВСУ, а потом отошли на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы поняли, на каком направлении враг нанес удар, стянули туда средства огневого поражения и уничтожили противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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