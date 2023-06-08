https://ukraina.ru/20230608/1047007577.html

Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже

Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже - 08.06.2023 Украина.ру

Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже

То, что произошло на Юго-Донецком направлении - это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

2023-06-08T04:52

интервью

всу

россия

каховская гэс

сво

великая отечественная война

запад

танки

артиллерия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, были ли в истории Великой Отечественной войны примеры, когда рукотворное наводнение серьезно влияло хотя бы на оперативно-тактическую обстановку, как это произошло сейчас в случае с Каховской ГЭС?- Во-первых, немцы затапливали метро в Берлине. Во-вторых, разливы допускались на территориях, которые контролировал противник, потому что он подрывал дамбы при отступлении. Но я не могу сказать, что это кардинально ухудшало возможности наступающей стороны. Просто ей приходилось уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку.В случае с Каховской ГЭС я согласен с министром обороны Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с нашими планами. Возможно, Киев боится нашего наступления. Информационную войну же ведут обе стороны. Никто не отменял вопрос освобождения Одессы. Противник по этому поводу сильно нервничает.Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери. Им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются наступать. Возможно, они действительно взорвали ГЭС, чтобы обезопасить себя от нашего удара на Одессу. Теперь они могут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара.Я не думаю, противник начнет наступать после того, как он устроил это рукотворное море.Говорят, что якобы они затопили эту территорию, чтобы ликвидировать наши минные полям. Но минные поля никогда не были панацеей, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения. Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции силами легких пехотных частей обречены на провал.Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления там точно не будет. У них нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою.- Что произошло на Юго-Донецком направлении? Это была демонстрация? Это было прощупывание нашей линии обороны? Или это была серьезная наступательная операция?- Судя по сводкам Минобороны, ВСУ в последние три-четыре дня пытаются нащупать наши слабые места и постоянно обрабатывают артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место.Времьемский выступ – хороший для них участок. Он открывает выход на несколько направлений. Но наше командование нормально разбирается в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что это была попытка наступать ради наступления. Запад действительно гонит их в это наступление. А в преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им нужно показать, что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия.Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя.Отмечу также, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление.Но то, что мы качественно отражаем эти попытки, давая нашим бойцам в случае необходимости отходить на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Я как обыватель очень рад, что наши войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия.- Судя по всему, на Юго-Донецком направлении противник поступил грамотно по всем законам военной науки, сосредоточив на узком участке большие силы. Как же мы выдержали этот удар?- Что значит "поступили грамотно"? Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах.Поэтому я и говорю, что наши ребята молодцы. Они выдерживают первый натиск ВСУ, а потом отходят на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы понимаем, на каком направлении враг нанес удар, стягиваем туда средства огневого поражения и уничтожаем противника.Повторюсь, враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника.Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится.- Когда лично вам будет понятно, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось?- Я не жду какого-то момента истины, когда Киев перестанет наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно.Поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо. И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях.- Наша с вами любимая/нелюбимая тема. Похож ли этот момент в СВО на Курскую битву, когда мы знали направления удара, готовились к обороне, и все равно нам было тяжело?- Это совершенно другая ситуация. Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км.Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20230607/1046995460.html

https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, каховская гэс, сво, великая отечественная война, запад, танки, артиллерия