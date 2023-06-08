Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047007577.html
Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже
Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже - 08.06.2023 Украина.ру
Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже
То, что произошло на Юго-Донецком направлении - это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-08T04:52
2023-06-08T04:52
интервью
всу
россия
каховская гэс
сво
великая отечественная война
запад
танки
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_305142ed094214d3cc06cd131b944b63.jpg.webp
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, были ли в истории Великой Отечественной войны примеры, когда рукотворное наводнение серьезно влияло хотя бы на оперативно-тактическую обстановку, как это произошло сейчас в случае с Каховской ГЭС?- Во-первых, немцы затапливали метро в Берлине. Во-вторых, разливы допускались на территориях, которые контролировал противник, потому что он подрывал дамбы при отступлении. Но я не могу сказать, что это кардинально ухудшало возможности наступающей стороны. Просто ей приходилось уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку.В случае с Каховской ГЭС я согласен с министром обороны Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с нашими планами. Возможно, Киев боится нашего наступления. Информационную войну же ведут обе стороны. Никто не отменял вопрос освобождения Одессы. Противник по этому поводу сильно нервничает.Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери. Им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются наступать. Возможно, они действительно взорвали ГЭС, чтобы обезопасить себя от нашего удара на Одессу. Теперь они могут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара.Я не думаю, противник начнет наступать после того, как он устроил это рукотворное море.Говорят, что якобы они затопили эту территорию, чтобы ликвидировать наши минные полям. Но минные поля никогда не были панацеей, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения. Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции силами легких пехотных частей обречены на провал.Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления там точно не будет. У них нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою.- Что произошло на Юго-Донецком направлении? Это была демонстрация? Это было прощупывание нашей линии обороны? Или это была серьезная наступательная операция?- Судя по сводкам Минобороны, ВСУ в последние три-четыре дня пытаются нащупать наши слабые места и постоянно обрабатывают артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место.Времьемский выступ – хороший для них участок. Он открывает выход на несколько направлений. Но наше командование нормально разбирается в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что это была попытка наступать ради наступления. Запад действительно гонит их в это наступление. А в преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им нужно показать, что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия.Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя.Отмечу также, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление.Но то, что мы качественно отражаем эти попытки, давая нашим бойцам в случае необходимости отходить на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Я как обыватель очень рад, что наши войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия.- Судя по всему, на Юго-Донецком направлении противник поступил грамотно по всем законам военной науки, сосредоточив на узком участке большие силы. Как же мы выдержали этот удар?- Что значит "поступили грамотно"? Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах.Поэтому я и говорю, что наши ребята молодцы. Они выдерживают первый натиск ВСУ, а потом отходят на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы понимаем, на каком направлении враг нанес удар, стягиваем туда средства огневого поражения и уничтожаем противника.Повторюсь, враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника.Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится.- Когда лично вам будет понятно, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось?- Я не жду какого-то момента истины, когда Киев перестанет наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно.Поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо. И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях.- Наша с вами любимая/нелюбимая тема. Похож ли этот момент в СВО на Курскую битву, когда мы знали направления удара, готовились к обороне, и все равно нам было тяжело?- Это совершенно другая ситуация. Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км.Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20230607/1046995460.html
https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_98d85fb36141b8df5482233aa3b72532.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, каховская гэс, сво, великая отечественная война, запад, танки, артиллерия
Интервью, ВСУ, Россия, Каховская ГЭС, СВО, Великая Отечественная война, Запад, танки, артиллерия

Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже

04:52 08.06.2023
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
То, что произошло на Юго-Донецком направлении - это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, были ли в истории Великой Отечественной войны примеры, когда рукотворное наводнение серьезно влияло хотя бы на оперативно-тактическую обстановку, как это произошло сейчас в случае с Каховской ГЭС?
- Во-первых, немцы затапливали метро в Берлине. Во-вторых, разливы допускались на территориях, которые контролировал противник, потому что он подрывал дамбы при отступлении. Но я не могу сказать, что это кардинально ухудшало возможности наступающей стороны. Просто ей приходилось уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку.
Александр Полищук
5 мая, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
В случае с Каховской ГЭС я согласен с министром обороны Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с нашими планами. Возможно, Киев боится нашего наступления. Информационную войну же ведут обе стороны. Никто не отменял вопрос освобождения Одессы. Противник по этому поводу сильно нервничает.
Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери. Им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются наступать. Возможно, они действительно взорвали ГЭС, чтобы обезопасить себя от нашего удара на Одессу. Теперь они могут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара.
Я не думаю, противник начнет наступать после того, как он устроил это рукотворное море.
Говорят, что якобы они затопили эту территорию, чтобы ликвидировать наши минные полям. Но минные поля никогда не были панацеей, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения. Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции силами легких пехотных частей обречены на провал.
Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления там точно не будет. У них нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою.
- Что произошло на Юго-Донецком направлении? Это была демонстрация? Это было прощупывание нашей линии обороны? Или это была серьезная наступательная операция?
- Судя по сводкам Минобороны, ВСУ в последние три-четыре дня пытаются нащупать наши слабые места и постоянно обрабатывают артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Их наступление – это одна большая попытка найти наше слабое место.
Времьемский выступ – хороший для них участок. Он открывает выход на несколько направлений. Но наше командование нормально разбирается в этой ситуации. Поэтому мне кажется, что это была попытка наступать ради наступления. Запад действительно гонит их в это наступление. А в преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им нужно показать, что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия.
Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя.
Роман Насонов интервью
Вчера, 15:48
Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТОВ целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника
Отмечу также, что у противника, по натовским стандартам, есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые их удары как крупное наступление.
Но то, что мы качественно отражаем эти попытки, давая нашим бойцам в случае необходимости отходить на заранее подготовленные рубежи из-за угрозы охвата и окружения, а также уничтожая противника на дистанции. Я как обыватель очень рад, что наши войска таким эффективным способом ведут оборонительные действия.
- Судя по всему, на Юго-Донецком направлении противник поступил грамотно по всем законам военной науки, сосредоточив на узком участке большие силы. Как же мы выдержали этот удар?
- Что значит "поступили грамотно"? Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах.
Поэтому я и говорю, что наши ребята молодцы. Они выдерживают первый натиск ВСУ, а потом отходят на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы понимаем, на каком направлении враг нанес удар, стягиваем туда средства огневого поражения и уничтожаем противника.
Повторюсь, враг на узких участках всегда будет иметь преимущество. Даже если его ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника.
Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится.
- Когда лично вам будет понятно, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось?
- Я не жду какого-то момента истины, когда Киев перестанет наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно.
Поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо. И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Вчера, 12:03
Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях.
- Наша с вами любимая/нелюбимая тема. Похож ли этот момент в СВО на Курскую битву, когда мы знали направления удара, готовились к обороне, и все равно нам было тяжело?
- Это совершенно другая ситуация. Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км.
Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой.
Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования. Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами.
 
ИнтервьюВСУРоссияКаховская ГЭССВОВеликая Отечественная войнаЗападтанкиартиллерия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:49Подготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во Львове
06:30Военный эксперт объяснил, откуда берёт резервы Артёмовская группировка ВСУ для атак на фланги ВС РФ
06:00Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
06:00Дмитрий Василец: СВО закончится лишь тогда, когда "армия НАТО" решится свергнуть Зеленского
05:45"Провалились в первом акте". Военный эксперт о том, почему ВСУ оказались не готовы к своему наступлению
05:30Затоплены передовые линии окопов. Военный эксперт о том, как ВСУ воспользуются катастрофой Каховской ГЭС
05:15Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении
05:00Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище
04:59Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракету
04:55Капля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
04:52Александр Полищук: Если наступление ВСУ окончательно захлебнется, России от этого будет только хуже
04:45Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС
04:42Кличко против Зеленского. Как в Киеве власти поссорились на фоне трагедии
04:30"Жалкие успехи". Военный эксперт предположил, каким образом продолжится "наступление" ВСУ
04:16Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭС
04:15Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ
04:01Дмитрий Выдрин: На Украине нравственные табу и религиозные нормы прорваны как плотина Каховской ГЭС
04:00"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях
21:58Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения — Гросси
21:26Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления
Лента новостейМолния