В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым - 10.06.2023 Украина.ру
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В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым
В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым - 10.06.2023 Украина.ру
В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым
Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал решение Гааги передать скифское золото Украине, а не вернуть назад российскому Крыму, откуда её вывезли в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости 10 июня
2023-06-10T12:16
2023-06-10T12:16
новости
скифское золото
украина
рф
крым
нидерланды
гаага
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Пока решение амстердамского суда остаётся в силе, ранее заявили в Гааге.Таким образом, Нидерланды признали Крым российским, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале.В октябре прошлого года в Апелляционном суде Амстердама приняли решение передать коллекцию скифского золота, которая с 2014 года находится в Голландии, в руки Украины.На основании договора Восточно-крымского музея-заповедника с музеем Алларда Пирсона, её вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года.Экспонаты принадлежат Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику Херсонес Таврический.Коллекция должна вернуться туда, откуда её получили, но этой ситуации придали политический характер, отметила ранее директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
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новости, скифское золото, украина, рф, крым, нидерланды, гаага
Новости, скифское золото, Украина, РФ, Крым, Нидерланды, Гаага

В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым

12:16 10.06.2023
 
© из открытых источниковСкифское золото
Скифское золото
© из открытых источников
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Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал решение Гааги передать скифское золото Украине, а не вернуть назад российскому Крыму, откуда её вывезли в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости 10 июня
"Я не считаю это решение суда юридически обоснованным, уверен, что оно продиктовано политическим соображением, так как Нидерланды занимают откровенно антироссийскую позицию", – отметил он.
Пока решение амстердамского суда остаётся в силе, ранее заявили в Гааге.
Таким образом, Нидерланды признали Крым российским, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале.
В октябре прошлого года в Апелляционном суде Амстердама приняли решение передать коллекцию скифского золота, которая с 2014 года находится в Голландии, в руки Украины.
На основании договора Восточно-крымского музея-заповедника с музеем Алларда Пирсона, её вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года.
Экспонаты принадлежат Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику Херсонес Таврический.
Коллекция должна вернуться туда, откуда её получили, но этой ситуации придали политический характер, отметила ранее директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Скифское золото
27 января, 15:47
"Отдать Украине". В Нидерландах решают судьбу "скифского золота"В пятницу, 27 января, опубликовано консультационное заключение генерального прокурора Нидерландов. Он считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине может остаться в силе
 
Новостискифское золотоУкраинаРФКрымНидерландыГаага
 
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