https://ukraina.ru/20230610/1047095737.html

В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым

В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым - 10.06.2023 Украина.ру

В РФ прокомментировали ситуацию со скифским золотом, которое на Западе не хотят возвращать в Крым

Спецпредставитель президента РФ по международно-культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал решение Гааги передать скифское золото Украине, а не вернуть назад российскому Крыму, откуда её вывезли в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости 10 июня

2023-06-10T12:16

2023-06-10T12:16

2023-06-10T12:16

новости

скифское золото

украина

рф

крым

нидерланды

гаага

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Пока решение амстердамского суда остаётся в силе, ранее заявили в Гааге.Таким образом, Нидерланды признали Крым российским, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале.В октябре прошлого года в Апелляционном суде Амстердама приняли решение передать коллекцию скифского золота, которая с 2014 года находится в Голландии, в руки Украины.На основании договора Восточно-крымского музея-заповедника с музеем Алларда Пирсона, её вывезли на выставку в Амстердам в начале февраля 2014 года.Экспонаты принадлежат Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику Херсонес Таврический.Коллекция должна вернуться туда, откуда её получили, но этой ситуации придали политический характер, отметила ранее директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

https://ukraina.ru/20230127/1043046282.html

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2023

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новости, скифское золото, украина, рф, крым, нидерланды, гаага