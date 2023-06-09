https://ukraina.ru/20230609/1047075480.html
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине - 09.06.2023 Украина.ру
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
ВС РФ с использованием высокоточного оружия большой дальности с моря и воздуха уничтожили склады ВСУ, на которых находились боеприпасы, западное вооружение и военная техника, в том числе беспилотники, заявило Минобороны России 9 июня
2023-06-09T14:57
2023-06-09T14:57
2023-06-09T14:58
новости
минобороны рф
уничтожение
всу
склады
удары
спецоперация
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Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Умани Черкасской области ночью была объявлена воздушная тревога по причине удара ВКС России. Отмечалось, что ракета поразила склад боеприпасов ВСУ.На Украине в ответ заявили, что удар якобы пришёлся на автомойку и промышленный объект. Тем не менее, власти не уточнили, какой именно промышленный объект был поражён, и сказали, что ракет было несколько, их якобы сумела сбить украинская система ПВО .У ВСУ нет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в большом количестве, так как они применяют их неэффективно, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Вместо того, чтобы использовать их на фронте, украинские военные потратили много БПЛА на попытки ударов вглубь России, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230530/1046718049.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, уничтожение, всу, склады, удары, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, уничтожение, ВСУ, склады, удары, Спецоперация
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
14:57 09.06.2023 (обновлено: 14:58 09.06.2023)
ВС РФ с использованием высокоточного оружия большой дальности с моря и воздуха уничтожили склады ВСУ, на которых находились боеприпасы, западное вооружение и военная техника, в том числе беспилотники, заявило Минобороны России 9 июня
"Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", – говорится в сообщении.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Умани Черкасской области ночью была объявлена воздушная тревога по причине удара ВКС России. Отмечалось, что ракета поразила склад боеприпасов ВСУ.
На Украине в ответ заявили, что удар якобы пришёлся на автомойку и промышленный объект. Тем не менее, власти не уточнили, какой именно промышленный объект был поражён, и сказали, что ракет было несколько, их якобы сумела сбить украинская система ПВО .
У ВСУ нет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в большом количестве, так как они применяют их неэффективно, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Вместо того, чтобы использовать их на фронте, украинские военные потратили много БПЛА на попытки ударов вглубь России, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.