https://ukraina.ru/20230609/1047075480.html

"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине

"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине - 09.06.2023 Украина.ру

"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине

ВС РФ с использованием высокоточного оружия большой дальности с моря и воздуха уничтожили склады ВСУ, на которых находились боеприпасы, западное вооружение и военная техника, в том числе беспилотники, заявило Минобороны России 9 июня

2023-06-09T14:57

2023-06-09T14:57

2023-06-09T14:58

новости

минобороны рф

уничтожение

всу

склады

удары

спецоперация

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Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Умани Черкасской области ночью была объявлена воздушная тревога по причине удара ВКС России. Отмечалось, что ракета поразила склад боеприпасов ВСУ.На Украине в ответ заявили, что удар якобы пришёлся на автомойку и промышленный объект. Тем не менее, власти не уточнили, какой именно промышленный объект был поражён, и сказали, что ракет было несколько, их якобы сумела сбить украинская система ПВО .У ВСУ нет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в большом количестве, так как они применяют их неэффективно, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Вместо того, чтобы использовать их на фронте, украинские военные потратили много БПЛА на попытки ударов вглубь России, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230530/1046718049.html

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новости, минобороны рф, уничтожение, всу, склады, удары, спецоперация