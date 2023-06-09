"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине - 09.06.2023 Украина.ру
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"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине - 09.06.2023 Украина.ру
"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
ВС РФ с использованием высокоточного оружия большой дальности с моря и воздуха уничтожили склады ВСУ, на которых находились боеприпасы, западное вооружение и военная техника, в том числе беспилотники, заявило Минобороны России 9 июня
2023-06-09T14:57
2023-06-09T14:58
новости
минобороны рф
уничтожение
всу
склады
удары
спецоперация
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Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Умани Черкасской области ночью была объявлена воздушная тревога по причине удара ВКС России. Отмечалось, что ракета поразила склад боеприпасов ВСУ.На Украине в ответ заявили, что удар якобы пришёлся на автомойку и промышленный объект. Тем не менее, власти не уточнили, какой именно промышленный объект был поражён, и сказали, что ракет было несколько, их якобы сумела сбить украинская система ПВО .У ВСУ нет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в большом количестве, так как они применяют их неэффективно, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Вместо того, чтобы использовать их на фронте, украинские военные потратили много БПЛА на попытки ударов вглубь России, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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новости, минобороны рф, уничтожение, всу, склады, удары, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, уничтожение, ВСУ, склады, удары, Спецоперация

"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине

14:57 09.06.2023 (обновлено: 14:58 09.06.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВС РФ с использованием высокоточного оружия большой дальности с моря и воздуха уничтожили склады ВСУ, на которых находились боеприпасы, западное вооружение и военная техника, в том числе беспилотники, заявило Минобороны России 9 июня
"Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", – говорится в сообщении.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Умани Черкасской области ночью была объявлена воздушная тревога по причине удара ВКС России. Отмечалось, что ракета поразила склад боеприпасов ВСУ.
На Украине в ответ заявили, что удар якобы пришёлся на автомойку и промышленный объект. Тем не менее, власти не уточнили, какой именно промышленный объект был поражён, и сказали, что ракет было несколько, их якобы сумела сбить украинская система ПВО .
У ВСУ нет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в большом количестве, так как они применяют их неэффективно, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Вместо того, чтобы использовать их на фронте, украинские военные потратили много БПЛА на попытки ударов вглубь России, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
БРЛА Uj-22 Airborne - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 15:39
Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать МосквуВ налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
 
НовостиМинобороны РФуничтожениеВСУскладыударыСпецоперация
 
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14:58На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну
14:57"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
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