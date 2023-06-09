https://ukraina.ru/20230609/1047069845.html

Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении

Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении - 09.06.2023 Украина.ру

Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении

Украинские боевики теряют много техники в ходе наступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности 9 июня

2023-06-09T13:18

2023-06-09T13:18

2023-06-09T13:18

новости

сергей шойгу

россия

всу

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"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Точно не понятно, являются ли действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне, сообщил собеседник агентства.Три дня назад, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление.Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил министр.Ранее Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска на Запорожском направлении не добились результатов при попытках наступления.

https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, россия, всу