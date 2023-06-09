https://ukraina.ru/20230609/1047069845.html
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении - 09.06.2023 Украина.ру
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении
Украинские боевики теряют много техники в ходе наступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности 9 июня
2023-06-09T13:18
2023-06-09T13:18
2023-06-09T13:18
новости
сергей шойгу
россия
всу
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"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Точно не понятно, являются ли действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне, сообщил собеседник агентства.Три дня назад, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление.Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил министр.Ранее Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска на Запорожском направлении не добились результатов при попытках наступления.
https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, россия, всу
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении
Украинские боевики теряют много техники в ходе наступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности 9 июня
"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.
Точно не понятно, являются ли действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне, сообщил собеседник агентства.
Три дня назад, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление.
Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил министр.
Ранее Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска на Запорожском направлении не добились результатов при попытках наступления.