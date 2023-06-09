Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении - 09.06.2023 Украина.ру
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Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении - 09.06.2023 Украина.ру
Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении
Украинские боевики теряют много техники в ходе наступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности 9 июня
2023-06-09T13:18
2023-06-09T13:18
новости
сергей шойгу
россия
всу
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"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.Точно не понятно, являются ли действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне, сообщил собеседник агентства.Три дня назад, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление.Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил министр.Ранее Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска на Запорожском направлении не добились результатов при попытках наступления.
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452
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новости, сергей шойгу, россия, всу
Новости, Сергей Шойгу, Россия, ВСУ

Европейский чиновник рассказал о проблемах ВСУ при наступлении

13:18 09.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Украинские боевики теряют много техники в ходе наступления, сообщил агентству Bloomberg европейский чиновник на условиях анонимности 9 июня
"Украинские силы на этой неделе добились определенных успехов на юге, но потери в технике были значительны", — говорится в материале.
Точно не понятно, являются ли действия украинских войск преддверием основного удара или их цель — выявить слабые места в российской обороне, сообщил собеседник агентства.
Три дня назад, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление.
Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил министр.
Ранее Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска на Запорожском направлении не добились результатов при попытках наступления.
10:39
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*В ходе специальной военной операции 7 июня уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Об этом 9 июня сообщили украинские телеграм-каналы
 
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