https://ukraina.ru/20230608/1047013372.html

"Идет бой высокой интенсивности": Рогов сообщил о наступлении ВСУ на Запорожском фронте

"Идет бой высокой интенсивности": Рогов сообщил о наступлении ВСУ на Запорожском фронте - 08.06.2023 Украина.ру

"Идет бой высокой интенсивности": Рогов сообщил о наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Танковая группа ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Об этом 8 июня написал в своем Телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-06-08T07:24

2023-06-08T07:24

2023-06-08T07:24

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Он сообщил, что в настоящее время между Малой Токмачкой и Новоданиловкой идет "бой высокой интенсивности": украинские военные ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ, "пытаясь сравнять их с землей"."В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС", - написал Рогов.Во вторник, 6 июня, Вооруженные силы Украины предпринимали попытку наступления в Запорожской области. Однако успеха не добились, констатировал врио главы региона Евгений Балицкий."Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро", - сказал он.При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ВСУ буду предпринимать новые попытки наступления. В том числе для того, чтобы отчитаться перед западными налогоплательщиками.

https://ukraina.ru/20230608/1047007577.html

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