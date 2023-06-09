В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047054675.html
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
У украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN
2023-06-09T08:10
2023-06-09T08:10
новости
сша
всу
потери
наступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_79b1615742ff46f2870cfc68c2ebe938.jpg.webp
Ранее в телеграм-канале "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины появилась информация, что власти запретили СМИ оповещать о наступлении для того, чтобы не вызывать негативную реакцию общества по поводу провалов на фронте.Команда Зеленского не признаёт начала атаки на позиции российских войск и потери ВСУ, написали авторы.В свою очередь, американская газета The Washington Post приводит слова украинского солдата о том, что на поле боя им приходится тяжело, так как ВС РФ создали хорошую оборону.Возможно, наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале правительство Украины не намерено, поскольку не хочет привязывать это к конкретному событию, считают авторы статьи.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что у ВСУ много факторов, которые ограничивают их действия.Они не имеют превосходства в авиации, бронетехники и артиллерии, отметил он.Отмечается также низкий уровень мотивации, поэтому украинские войска несут потери и не могут продвинуться дальше серой зоны, подчеркнул Анпилогов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_24299c29aaf6f72c694d60ebf77cc49c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, всу, потери, наступление, вс рф
Новости, США, ВСУ, потери, наступление, ВС РФ

В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ

08:10 09.06.2023
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
У украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN
"Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях", – сказал он.
Ранее в телеграм-канале "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины появилась информация, что власти запретили СМИ оповещать о наступлении для того, чтобы не вызывать негативную реакцию общества по поводу провалов на фронте.
Команда Зеленского не признаёт начала атаки на позиции российских войск и потери ВСУ, написали авторы.
В свою очередь, американская газета The Washington Post приводит слова украинского солдата о том, что на поле боя им приходится тяжело, так как ВС РФ создали хорошую оборону.
Возможно, наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале правительство Украины не намерено, поскольку не хочет привязывать это к конкретному событию, считают авторы статьи.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что у ВСУ много факторов, которые ограничивают их действия.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 17:48
Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня
Они не имеют превосходства в авиации, бронетехники и артиллерии, отметил он.
Отмечается также низкий уровень мотивации, поэтому украинские войска несут потери и не могут продвинуться дальше серой зоны, подчеркнул Анпилогов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.
 
НовостиСШАВСУпотеринаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
09:28СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
09:26Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня
08:48Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
08:10В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
08:09Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
07:57Мы делили... Черноморский флот
07:49Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
07:39Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
06:45Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода
06:33Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя
05:45"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
05:30"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
05:21Генерал-перевертыш. На войне он жил, а мир его убил
05:17Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"
05:15"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за пределы Украины
Лента новостейМолния