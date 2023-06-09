https://ukraina.ru/20230609/1047054675.html

В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ

В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру

В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ

У украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN

2023-06-09T08:10

2023-06-09T08:10

2023-06-09T08:10

новости

сша

всу

потери

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_79b1615742ff46f2870cfc68c2ebe938.jpg.webp

Ранее в телеграм-канале "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины появилась информация, что власти запретили СМИ оповещать о наступлении для того, чтобы не вызывать негативную реакцию общества по поводу провалов на фронте.Команда Зеленского не признаёт начала атаки на позиции российских войск и потери ВСУ, написали авторы.В свою очередь, американская газета The Washington Post приводит слова украинского солдата о том, что на поле боя им приходится тяжело, так как ВС РФ создали хорошую оборону.Возможно, наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале правительство Украины не намерено, поскольку не хочет привязывать это к конкретному событию, считают авторы статьи.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что у ВСУ много факторов, которые ограничивают их действия.Они не имеют превосходства в авиации, бронетехники и артиллерии, отметил он.Отмечается также низкий уровень мотивации, поэтому украинские войска несут потери и не могут продвинуться дальше серой зоны, подчеркнул Анпилогов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, всу, потери, наступление, вс рф