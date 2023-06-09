https://ukraina.ru/20230609/1047054675.html
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
У украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN
2023-06-09T08:10
2023-06-09T08:10
2023-06-09T08:10
новости
сша
всу
потери
наступление
вс рф
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Ранее в телеграм-канале "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины появилась информация, что власти запретили СМИ оповещать о наступлении для того, чтобы не вызывать негативную реакцию общества по поводу провалов на фронте.Команда Зеленского не признаёт начала атаки на позиции российских войск и потери ВСУ, написали авторы.В свою очередь, американская газета The Washington Post приводит слова украинского солдата о том, что на поле боя им приходится тяжело, так как ВС РФ создали хорошую оборону.Возможно, наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале правительство Украины не намерено, поскольку не хочет привязывать это к конкретному событию, считают авторы статьи.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что у ВСУ много факторов, которые ограничивают их действия.Они не имеют превосходства в авиации, бронетехники и артиллерии, отметил он.Отмечается также низкий уровень мотивации, поэтому украинские войска несут потери и не могут продвинуться дальше серой зоны, подчеркнул Анпилогов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, всу, потери, наступление, вс рф
Новости, США, ВСУ, потери, наступление, ВС РФ
В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
У украинских войск есть потери в ходе наступления, заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в эфире телеканала CNN
"Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях", – сказал он.
Ранее в телеграм-канале "Резидент" со ссылкой на неназванного источника в Офисе президента Украины появилась информация, что власти запретили СМИ оповещать о наступлении для того, чтобы не вызывать негативную реакцию общества по поводу провалов на фронте.
Команда Зеленского не признаёт начала атаки на позиции российских войск и потери ВСУ, написали авторы.
В свою очередь, американская газета The Washington Post приводит слова украинского солдата о том, что на поле боя им приходится тяжело, так как ВС РФ создали хорошую оборону.
Возможно, наступление затянется на месяцы, но объявлять о его начале правительство Украины не намерено, поскольку не хочет привязывать это к конкретному событию, считают авторы статьи.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что у ВСУ много факторов, которые ограничивают их действия.
Они не имеют превосходства в авиации, бронетехники и артиллерии, отметил он.
Отмечается также низкий уровень мотивации, поэтому украинские войска несут потери и не могут продвинуться дальше серой зоны, подчеркнул Анпилогов.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Алексея Анпилогова на нашем сайте.