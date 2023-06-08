Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов - 08.06.2023 Украина.ру
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Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов - 08.06.2023 Украина.ру
Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов рассказал о целях, которые преследовали ВСУ, уничтожая Каховскую ГЭС,... Украина.ру, 08.06.2023
2023-06-08T11:41
2023-06-08T11:41
насонов роман
видео
россия
украина
сво
всу
каховка
новая каховка
каховская гэс
запорожье
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов рассказал о целях, которые преследовали ВСУ, уничтожая Каховскую ГЭС, различных направлениях возможных ударов Украины и нашей обороне, войне в виртуальном пространстве, а также спрогнозировал, после чего боевые действия могут перенестисьна территорию стран НАТО: 0:22 – Подрыв дамбы и корректировка планов СВО; 1:48 – Чего ВСУ хотят добиться подрывом дамбы; 2:29 – Десант на ЗАЭС; 3:43 – Оборона Южнодонецкого направления; 5:21 – Направление украинских ударов; 6:49 – Артёмовское направление; 7:54 – Информационные победы ВСУ; 10:15 – Приграничные регионы и наше продвижение на севере; 12:38 – Срыв украинского наступления: чего ждать дальше? 14:25 – Уничтожение аэродромов в странах НАТО;
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Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов

11:41 08.06.2023
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов рассказал о целях, которые преследовали ВСУ, уничтожая Каховскую ГЭС, различных направлениях возможных ударов Украины и нашей обороне, войне в виртуальном пространстве, а также спрогнозировал, после чего боевые действия могут перенестисьна территорию стран НАТО:
0:22 – Подрыв дамбы и корректировка планов СВО;
1:48 – Чего ВСУ хотят добиться подрывом дамбы;
2:29 – Десант на ЗАЭС;
3:43 – Оборона Южнодонецкого направления;
5:21 – Направление украинских ударов;
6:49 – Артёмовское направление;
7:54 – Информационные победы ВСУ;
10:15 – Приграничные регионы и наше продвижение на севере;
12:38 – Срыв украинского наступления: чего ждать дальше?
14:25 – Уничтожение аэродромов в странах НАТО;
 
Насонов РоманВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКаховкаНовая КаховкаКаховская ГЭСЗапорожьеЭнергодарБелгородБрянскКурскУгледарАртемовскНАТОПольша
 
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