https://ukraina.ru/20230607/1046967937.html

"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей

"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей - 07.06.2023 Украина.ру

"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей

Обстрелы приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей со стороны ВСУ направлены на то, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту этих территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-06-07T05:30

2023-06-07T05:30

2023-06-07T05:30

новости

граница

обстрелы

всу

белгородская область

россия

вс рф

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Противник очень хочет, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту трех областей, но мы на это идти не должны. Россия должна предпринять те шаги, которые до сих пор не были сделаны, рассказал эксперт.Несмотря на то, что в Белгородской области у нас были созданы силы местной самообороны, им не раздали оружие. И это "полный абзац", добавил он.Также туда необходимо выдвинуть артиллерию, танки и подвижные бронегруппы. Должно быть обеспечено нормальное силовое прикрытие наших границ. Кроме того, в трех областях необходимо создать зону контроля за наземным и воздушным пространством, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, граница, обстрелы, всу, белгородская область, россия, вс рф