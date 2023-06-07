"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей - 07.06.2023 Украина.ру
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"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей
"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей - 07.06.2023 Украина.ру
"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей
Обстрелы приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей со стороны ВСУ направлены на то, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту этих территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-06-07T05:30
2023-06-07T05:30
новости
граница
обстрелы
всу
белгородская область
россия
вс рф
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Противник очень хочет, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту трех областей, но мы на это идти не должны. Россия должна предпринять те шаги, которые до сих пор не были сделаны, рассказал эксперт.Несмотря на то, что в Белгородской области у нас были созданы силы местной самообороны, им не раздали оружие. И это "полный абзац", добавил он.Также туда необходимо выдвинуть артиллерию, танки и подвижные бронегруппы. Должно быть обеспечено нормальное силовое прикрытие наших границ. Кроме того, в трех областях необходимо создать зону контроля за наземным и воздушным пространством, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, граница, обстрелы, всу, белгородская область, россия, вс рф
Новости, граница, обстрелы, ВСУ, Белгородская область, Россия, ВС РФ

"Это полный абзац". Военный эксперт о том, как России выстраивать защиту приграничных областей

05:30 07.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Обстрелы приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей со стороны ВСУ направлены на то, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту этих территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Противник очень хочет, чтобы ВС РФ часть сил перебросили на защиту трех областей, но мы на это идти не должны. Россия должна предпринять те шаги, которые до сих пор не были сделаны, рассказал эксперт.
Несмотря на то, что в Белгородской области у нас были созданы силы местной самообороны, им не раздали оружие. И это "полный абзац", добавил он.
"Для прикрытия всех пропускных пунктов [в Белгородской, Курской и Брянской областях] нужно выдвинуть воинские части, в том числе с призывным контингентом. Защита страны – конституционный долг каждого гражданина РФ. Вне зависимости от того, кто он – срочник, контрактник, мобилизованный или призванный на сборы", - подчеркнул Евсеев.
Также туда необходимо выдвинуть артиллерию, танки и подвижные бронегруппы. Должно быть обеспечено нормальное силовое прикрытие наших границ. Кроме того, в трех областях необходимо создать зону контроля за наземным и воздушным пространством, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиграницаобстрелыВСУБелгородская областьРоссияВС РФ
 
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