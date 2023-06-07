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Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров

Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров - 07.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров

После подрыва Каховской ГЭС важное значение имеет загрузка Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-06-07T05:15

2023-06-07T05:15

2023-06-07T05:15

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подрыв

водоснабжение

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Насколько сильно повлияет подрыв дамбы Каховской ГЭС на наполнение Северо-Крымского канала пока непонятно. Навреное, ситуация будет средняя, когда объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, рассказал эксперт.На данный момент все спутники показывают, что правый берег Днепра после подрыва дамбы мало пострадал. Преимущественно пострадало российское Левобережье, добавил он.Станция Каховской ГЭС вырабатывает электроэнергию, но очень в небольших объемах. Там работала всего одна турбина. Поэтому энергетический баланс Херсонщины и Запорожья не сильно изменился. Российские власти решили этот вопрос за счет переброски других мощностей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, каховская гэс, подрыв, водоснабжение