https://ukraina.ru/20230607/1046963395.html
Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров
Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров - 07.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров
После подрыва Каховской ГЭС важное значение имеет загрузка Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-06-07T05:15
2023-06-07T05:15
2023-06-07T05:15
новости
крым
каховская гэс
подрыв
водоснабжение
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Насколько сильно повлияет подрыв дамбы Каховской ГЭС на наполнение Северо-Крымского канала пока непонятно. Навреное, ситуация будет средняя, когда объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, рассказал эксперт.На данный момент все спутники показывают, что правый берег Днепра после подрыва дамбы мало пострадал. Преимущественно пострадало российское Левобережье, добавил он.Станция Каховской ГЭС вырабатывает электроэнергию, но очень в небольших объемах. Там работала всего одна турбина. Поэтому энергетический баланс Херсонщины и Запорожья не сильно изменился. Российские власти решили этот вопрос за счет переброски других мощностей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, каховская гэс, подрыв, водоснабжение
Новости, Крым, Каховская ГЭС, подрыв, водоснабжение
Эксперт рассказал, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может лишить воды Крымский полуостров
После подрыва Каховской ГЭС важное значение имеет загрузка Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Насколько сильно повлияет подрыв дамбы Каховской ГЭС на наполнение Северо-Крымского канала пока непонятно. Навреное, ситуация будет средняя, когда объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться, рассказал эксперт.
"Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы", - подчеркнул Суздальцев.
На данный момент все спутники показывают, что правый берег Днепра после подрыва дамбы мало пострадал. Преимущественно пострадало российское Левобережье, добавил он.
Станция Каховской ГЭС вырабатывает электроэнергию, но очень в небольших объемах. Там работала всего одна турбина. Поэтому энергетический баланс Херсонщины и Запорожья не сильно изменился. Российские власти решили этот вопрос за счет переброски других мощностей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь