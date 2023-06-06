Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр - 06.06.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр - 06.06.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно... Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T12:04
2023-06-06T12:04
интервью
крым
украина
днепр
херсон
запорожье
наводнение
каховская гэс
всу
десант
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Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Иванович, для чего Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, если это вроде бы помешает ей проводить десантные операции с целью форсирования Днепра?- Возможно, что киевский режим опасается нашего удара с этой стороны.Но я бы больше ориентировался на заявление пресс-секретаря оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк. Она прямо не сказала, кто подорвал эту плотину, но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Мы же все проходили географию в школе. Мы знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег.Хотя Херсон тоже подтопило. Подтопило островки, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции. Но и мы тоже понемножечку отходим. Мы оттаскиваем технику.Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен.С другой стороны, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются.- Немецкое издание Bild утром вышло с заголовком "Россия взорвала огромную плотину на Украине", а потом заменила его на "Огромная плотина взорвалась на Украине". Почему на Западе такая реакция?- Потому что все спутники показывают, что украинская сторона от этого не пострадала. Пострадало Левобережье. Станция вырабатывает электроэнергию, но очень в небольших объемах. Там работала всего одна турбина. Поэтому энергетический баланс Херсонщины и Запорожья несильно изменился. Мы этот вопрос решили за счет переброски других мощностей.Но есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши немного отойдут от берега.- Украинские СМИ пишут о панике в Днепропетровске, жители массово запасаются водой. Выгодны ли нам такие настроения?- Люди там боятся одного – войны. Они проклинают Россию, за то, что она начала СВО, и одновременно проклинают украинскую власть, которая ставит технику посреди жилых кварталов. Жители Днепропетровска понимают, что киевскому режиму люди не нужны. Они боятся, что уровень воды будет снижаться и им нечего будет пить. Это естественная реакция населения.- Стоит ли нам ожидать от Украины других неприятных сюрпризов?- Обязательно. Но все наше внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. И тут ситуация непонятная. Я думаю, что ситуация будет средняя. Объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.- Будет ли продолжение у этой истории? Или через пару дней она уйдет из информационного пространства?- Про нее не забудут. Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, крым, украина, днепр, херсон, запорожье, наводнение, каховская гэс, всу, десант, россия
Интервью, Крым, Украина, Днепр, Херсон, Запорожье, наводнение, Каховская ГЭС, ВСУ, десант, Россия

Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр

12:04 06.06.2023
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Андрей Иванович, для чего Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, если это вроде бы помешает ей проводить десантные операции с целью форсирования Днепра?
- Возможно, что киевский режим опасается нашего удара с этой стороны.
Но я бы больше ориентировался на заявление пресс-секретаря оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк. Она прямо не сказала, кто подорвал эту плотину, но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Мы же все проходили географию в школе. Мы знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег.
Хотя Херсон тоже подтопило. Подтопило островки, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции. Но и мы тоже понемножечку отходим. Мы оттаскиваем технику.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен.
С другой стороны, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются.
- Немецкое издание Bild утром вышло с заголовком "Россия взорвала огромную плотину на Украине", а потом заменила его на "Огромная плотина взорвалась на Украине". Почему на Западе такая реакция?
- Потому что все спутники показывают, что украинская сторона от этого не пострадала. Пострадало Левобережье. Станция вырабатывает электроэнергию, но очень в небольших объемах. Там работала всего одна турбина. Поэтому энергетический баланс Херсонщины и Запорожья несильно изменился. Мы этот вопрос решили за счет переброски других мощностей.
Но есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши немного отойдут от берега.
- Украинские СМИ пишут о панике в Днепропетровске, жители массово запасаются водой. Выгодны ли нам такие настроения?
- Люди там боятся одного – войны. Они проклинают Россию, за то, что она начала СВО, и одновременно проклинают украинскую власть, которая ставит технику посреди жилых кварталов. Жители Днепропетровска понимают, что киевскому режиму люди не нужны. Они боятся, что уровень воды будет снижаться и им нечего будет пить. Это естественная реакция населения.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:42
"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление
- Стоит ли нам ожидать от Украины других неприятных сюрпризов?
- Обязательно. Но все наше внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. И тут ситуация непонятная. Я думаю, что ситуация будет средняя. Объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
- Будет ли продолжение у этой истории? Или через пару дней она уйдет из информационного пространства?
- Про нее не забудут. Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы.
 
ИнтервьюКрымУкраинаДнепрХерсонЗапорожьенаводнениеКаховская ГЭСВСУдесантРоссия
 
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