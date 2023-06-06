Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ
Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ
Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
новости
каховская гэс
новая каховка
подрыв
обстрелы
оборона
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После подрыва Каховской ГЭС российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на левом берегу Днепра. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится, пояснил эксперт.Появятся естественные разрывы в обороне, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. И этот момент будет опасен, им могут воспользоваться ВСУ, добавил он.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать подрыв дамбы Каховской ГЭС для наступления на Крым через Херсонскую область, то ВС РФ ждут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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новости, каховская гэс, новая каховка, подрыв, обстрелы, оборона
Новости, Каховская ГЭС, Новая Каховка, подрыв, обстрелы, оборона

Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ

14:18 06.06.2023
 
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Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
После подрыва Каховской ГЭС российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на левом берегу Днепра. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится, пояснил эксперт.
Появятся естественные разрывы в обороне, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. И этот момент будет опасен, им могут воспользоваться ВСУ, добавил он.
"Есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши [войска] немного отойдут от берега", - подчеркнул Суздальцев.
Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать подрыв дамбы Каховской ГЭС для наступления на Крым через Херсонскую область, то ВС РФ ждут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховская ГЭСНовая Каховкаподрывобстрелыоборона
 
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