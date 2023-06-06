https://ukraina.ru/20230606/1046957258.html

Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ

Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ

Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

новости

каховская гэс

новая каховка

подрыв

обстрелы

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c2ca46e0380781cd3552b1d1aca99325.jpg

После подрыва Каховской ГЭС российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии на левом берегу Днепра. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится, пояснил эксперт.Появятся естественные разрывы в обороне, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. И этот момент будет опасен, им могут воспользоваться ВСУ, добавил он.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать подрыв дамбы Каховской ГЭС для наступления на Крым через Херсонскую область, то ВС РФ ждут серьезные проблемы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, новая каховка, подрыв, обстрелы, оборона