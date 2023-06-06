https://ukraina.ru/20230606/1046912851.html
"Или ядерная война, или сидите тихо." Эксперт объяснил, где и когда когда должна закончится СВО
"Или ядерная война, или сидите тихо." Эксперт объяснил, где и когда когда должна закончится СВО - 06.06.2023 Украина.ру
"Или ядерная война, или сидите тихо." Эксперт объяснил, где и когда когда должна закончится СВО
Когда ВС РФ возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем о чем-то договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет другим странам, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T05:30
2023-06-06T05:30
2023-06-06T05:30
новости
война
оружие
сво
экономика
сша
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Контроль над Украиной также даст колоссальный экономический эффект. С нами не будут бояться работать. Тем более американцы тоже не всесильные. Их экономическая система далеко не безупречна и не так плотно держит за горло весь мир, рассказал эксперт.Следовательно, России нужно закончить СВО там, где мы встретимся с войсками НАТО. Та же Польша не откажется поделить кусок Украины. И они не забыли про Кресы Сходни, добавил он.С нами реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. Запад всегда может найти пушечное мясо среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать, уточнил эксперт.Снабжать Украину оружием можно бесконечно долго и США будут это только приветствовать. Их схема понятна. Они вынуждают Европу отправлять со складов и из армий свое оружие на Украину, а взамен они будут покупать американское оружие и боеприпасы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, война, оружие, сво, экономика, сша
"Или ядерная война, или сидите тихо." Эксперт объяснил, где и когда когда должна закончится СВО
Когда ВС РФ возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем о чем-то договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет другим странам, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Контроль над Украиной также даст колоссальный экономический эффект. С нами не будут бояться работать. Тем более американцы тоже не всесильные. Их экономическая система далеко не безупречна и не так плотно держит за горло весь мир, рассказал эксперт.
Следовательно, России нужно закончить СВО там, где мы встретимся с войсками НАТО. Та же Польша не откажется поделить кусок Украины. И они не забыли про Кресы Сходни, добавил он.
"Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, выбор будет очень простой. Или ядерная война, или сидите тихо. И процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы", - подчеркнул Онуфриенко.
С нами реально воюют страны с населением в 1,5 млрд человек. Запад всегда может найти пушечное мясо среди деклассированных элементов. Да, они будут воевать хуже, но они будут воевать, уточнил эксперт.
Снабжать Украину оружием можно бесконечно долго и США будут это только приветствовать. Их схема понятна. Они вынуждают Европу отправлять со складов и из армий свое оружие на Украину, а взамен они будут покупать американское оружие и боеприпасы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь