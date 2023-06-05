https://ukraina.ru/20230605/1046901475.html
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины - 05.06.2023 Украина.ру
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, находясь в Израиле, что парень, который спел песню Виктора Цоя во Львове, не должен был извиняться, написала журналистка Мирослава Бердник в своём телеграм-канале 5 июня
2023-06-05T12:55
2023-06-05T12:55
2023-06-05T12:55
новости
украина
алексей арестович
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/06/1032270650_1:0:1334:750_1920x0_80_0_0_24fe8b1e2e8b6d9b8aaf845382b3488d.jpg
После этого, Арестович сам спел песню "В лесу родилась ёлочка", говорится в сообщении.Бердник считает, что таким образом Арестович может предпринять попытку установить влияние на русскоязычных избирателей на Украине, а сам он понимает, что из Израиля его "никто не потащит в СБУ".Арестович ранее в ходе публичного выступления в Тель-Авиве заявил о "смелых планах Украины" по поводу репрессий населения Донбасса и Крыма, если ВСУ захватят эти территории.*Лицо выполняет функции террориста и экстремиста на территории РФ
https://ukraina.ru/20230123/1042854548.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103227/06/1032270650_310:0:1310:750_1920x0_80_0_0_b6f74c7791d3ffb6c22d7a1b9184668e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей арестович, политика
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, находясь в Израиле, что парень, который спел песню Виктора Цоя во Львове, не должен был извиняться, написала журналистка Мирослава Бердник в своём телеграм-канале 5 июня
"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это – твоя личность, твоя самоидентификация", – приводит Бердник слова бывшего советника офиса Зеленского.
После этого, Арестович сам спел песню "В лесу родилась ёлочка", говорится в сообщении.
Бердник считает, что таким образом Арестович может предпринять попытку установить влияние на русскоязычных избирателей на Украине, а сам он понимает, что из Израиля его "никто не потащит в СБУ".
Арестович ранее в ходе публичного выступления в Тель-Авиве заявил о "смелых планах Украины" по поводу репрессий населения Донбасса и Крыма, если ВСУ захватят эти территории.
*Лицо выполняет функции террориста и экстремиста на территории РФ