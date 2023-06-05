СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины - 05.06.2023 Украина.ру
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СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины - 05.06.2023 Украина.ру
СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, находясь в Израиле, что парень, который спел песню Виктора Цоя во Львове, не должен был извиняться, написала журналистка Мирослава Бердник в своём телеграм-канале 5 июня
2023-06-05T12:55
2023-06-05T12:55
новости
украина
алексей арестович
политика
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После этого, Арестович сам спел песню "В лесу родилась ёлочка", говорится в сообщении.Бердник считает, что таким образом Арестович может предпринять попытку установить влияние на русскоязычных избирателей на Украине, а сам он понимает, что из Израиля его "никто не потащит в СБУ".Арестович ранее в ходе публичного выступления в Тель-Авиве заявил о "смелых планах Украины" по поводу репрессий населения Донбасса и Крыма, если ВСУ захватят эти территории.*Лицо выполняет функции террориста и экстремиста на территории РФ
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новости, украина, алексей арестович, политика
Новости, Украина, Алексей Арестович, политика

СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины

12:55 05.06.2023
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, находясь в Израиле, что парень, который спел песню Виктора Цоя во Львове, не должен был извиняться, написала журналистка Мирослава Бердник в своём телеграм-канале 5 июня

"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это – твоя личность, твоя самоидентификация", – приводит Бердник слова бывшего советника офиса Зеленского.

После этого, Арестович сам спел песню "В лесу родилась ёлочка", говорится в сообщении.
Бердник считает, что таким образом Арестович может предпринять попытку установить влияние на русскоязычных избирателей на Украине, а сам он понимает, что из Израиля его "никто не потащит в СБУ".
Арестович ранее в ходе публичного выступления в Тель-Авиве заявил о "смелых планах Украины" по поводу репрессий населения Донбасса и Крыма, если ВСУ захватят эти территории.
*Лицо выполняет функции террориста и экстремиста на территории РФ
Алексей Арестович
23 января, 06:09
Кто вы, мистер Арестович? Манипулятор, провокатор или новый политический проект ЗападаУволенный с поста советника офиса президента Украины Алексей Арестович начал активную медийную кампанию по критике руководства страны.
 
НовостиУкраинаАлексей Арестовичполитика
 
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