https://ukraina.ru/20230605/1046901475.html

СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины

СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины - 05.06.2023 Украина.ру

СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, находясь в Израиле, что парень, который спел песню Виктора Цоя во Львове, не должен был извиняться, написала журналистка Мирослава Бердник в своём телеграм-канале 5 июня

2023-06-05T12:55

2023-06-05T12:55

2023-06-05T12:55

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алексей арестович

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После этого, Арестович сам спел песню "В лесу родилась ёлочка", говорится в сообщении.Бердник считает, что таким образом Арестович может предпринять попытку установить влияние на русскоязычных избирателей на Украине, а сам он понимает, что из Израиля его "никто не потащит в СБУ".Арестович ранее в ходе публичного выступления в Тель-Авиве заявил о "смелых планах Украины" по поводу репрессий населения Донбасса и Крыма, если ВСУ захватят эти территории.*Лицо выполняет функции террориста и экстремиста на территории РФ

https://ukraina.ru/20230123/1042854548.html

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новости, украина, алексей арестович, политика