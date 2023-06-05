https://ukraina.ru/20230605/1046895797.html

Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - 05.06.2023 Украина.ру

Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Командиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post

2023-06-05T11:02

2023-06-05T11:02

2023-06-05T11:02

новости

украина

нато

всу

контрнаступление

the washington post

обучение

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В статье уточняется, что командиры подразделений ВСУ планировали и проводили своё контрнаступление с помощью компьютерной программы, а она показывала им, как российские войска могут ответить на это, где украинские солдаты могут прорвать линию обороны, а на каком участке фронта они понесут потери.Обучение проходило в Германии, так как натовские инструкторы заявили, что не могут тренировать ВСУ на Украине из-за опасной обстановки в стране, добавила The Washington Post.По мнению авторов статьи, командиры ВСУ, прошедшие такое обучение, должны стать ключевым элементом для успешного контрнаступления украинских войск.

https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html

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новости, украина, нато, всу, контрнаступление, the washington post, обучение