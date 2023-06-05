https://ukraina.ru/20230605/1046895797.html
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - 05.06.2023 Украина.ру
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Командиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post
2023-06-05T11:02
2023-06-05T11:02
2023-06-05T11:02
новости
украина
нато
всу
контрнаступление
the washington post
обучение
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В статье уточняется, что командиры подразделений ВСУ планировали и проводили своё контрнаступление с помощью компьютерной программы, а она показывала им, как российские войска могут ответить на это, где украинские солдаты могут прорвать линию обороны, а на каком участке фронта они понесут потери.Обучение проходило в Германии, так как натовские инструкторы заявили, что не могут тренировать ВСУ на Украине из-за опасной обстановки в стране, добавила The Washington Post.По мнению авторов статьи, командиры ВСУ, прошедшие такое обучение, должны стать ключевым элементом для успешного контрнаступления украинских войск.
https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, всу, контрнаступление, the washington post, обучение
Новости, Украина, НАТО, ВСУ, контрнаступление, The Washington Post, обучение
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Командиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post
"Командование ВСУ тренировались с помощью военных симуляторов на компьютере", – говорится в статье издания.
В статье уточняется, что командиры подразделений ВСУ планировали и проводили своё контрнаступление с помощью компьютерной программы, а она показывала им, как российские войска могут ответить на это, где украинские солдаты могут прорвать линию обороны, а на каком участке фронта они понесут потери.
Обучение проходило в Германии, так как натовские инструкторы заявили, что не могут тренировать ВСУ на Украине из-за опасной обстановки в стране, добавила The Washington Post.
По мнению авторов статьи, командиры ВСУ, прошедшие такое обучение, должны стать ключевым элементом для успешного контрнаступления украинских войск.