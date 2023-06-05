Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046895797.html
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - 05.06.2023 Украина.ру
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Командиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post
2023-06-05T11:02
2023-06-05T11:02
новости
украина
нато
всу
контрнаступление
the washington post
обучение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036909766_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_27c14dc2de3be0573920e11008b10274.jpg
В статье уточняется, что командиры подразделений ВСУ планировали и проводили своё контрнаступление с помощью компьютерной программы, а она показывала им, как российские войска могут ответить на это, где украинские солдаты могут прорвать линию обороны, а на каком участке фронта они понесут потери.Обучение проходило в Германии, так как натовские инструкторы заявили, что не могут тренировать ВСУ на Украине из-за опасной обстановки в стране, добавила The Washington Post.По мнению авторов статьи, командиры ВСУ, прошедшие такое обучение, должны стать ключевым элементом для успешного контрнаступления украинских войск.
https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036909766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccd006d637dc0de97cba0c5d196f099e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, всу, контрнаступление, the washington post, обучение
Новости, Украина, НАТО, ВСУ, контрнаступление, The Washington Post, обучение

Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

11:02 05.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения Rapid Trident-2017 в Львовской области
Военные учения Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Командиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post

"Командование ВСУ тренировались с помощью военных симуляторов на компьютере", – говорится в статье издания.

В статье уточняется, что командиры подразделений ВСУ планировали и проводили своё контрнаступление с помощью компьютерной программы, а она показывала им, как российские войска могут ответить на это, где украинские солдаты могут прорвать линию обороны, а на каком участке фронта они понесут потери.
Обучение проходило в Германии, так как натовские инструкторы заявили, что не могут тренировать ВСУ на Украине из-за опасной обстановки в стране, добавила The Washington Post.
По мнению авторов статьи, командиры ВСУ, прошедшие такое обучение, должны стать ключевым элементом для успешного контрнаступления украинских войск.
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 18:45
Формирование ударной группировки и понукание к наступлению. Итоги 2 июня на УкраинеФормирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. Запад поторапливает Украину в вопросе наступления
 
НовостиУкраинаНАТОВСУконтрнаступлениеThe Washington Postобучение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Философ Дугин о том, как Россия приходит в себя и идёт к чуду - эксклюзив Украина.ру. Видео
13:00Платон Беседин: Зеленский переснимает последний сезон "Слуги народа": декорация – Украина, жанр – слэшер
13:00Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июня
13:00"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИ
12:56Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков
12:55СМИ: Арестович* продолжает "вести себя смело" вдалеке от Украины
12:51Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА
12:46Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИ
12:26Бывший врач Белого Дома оценил трудоспособность Байдена
12:07Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях
11:48Киевский режим провел ревизию бомбоубежищ Киева, обнародован результат
11:44Колония на обломках Украины: как прекратить НАТОвскую оккупацию и спасти заложников Зе - Василец. Видео
11:35Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак
11:30Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"
11:25За утро более 70 ракет из "Града": ВСУ ударили по Новой Таволжанке Белгородской области
11:02Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
10:51"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
10:32Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
10:28Глава администрации Первомайска сообщил, что ВСУ возобновили обстрелы города
10:13В Харькове наемник с Тайваня пытался убить своих сослуживцев
Лента новостейМолния