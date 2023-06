https://ukraina.ru/20230605/1046888356.html

Китай не ведется на провокации. Что известно о тайной встрече глав разведок западного мира в Сингапуре

Китай не ведется на провокации. Что известно о тайной встрече глав разведок западного мира в Сингапуре - 05.06.2023

Китай не ведется на провокации. Что известно о тайной встрече глав разведок западного мира в Сингапуре

Главы разведок почти двадцати стран провели закрытую встречу во время форума по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре. Форум проводится созданным во время холодной войны и плотно связанным с НАТО Международным институтом стратегических исследований (IISS) со штаб-квартирой в Лондоне

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046891893_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_efbe9aebe80ed65492ca14f64ffbf6f1.jpg

Демарш Ли ШанфуСообщается, что на тайной встрече США представляла директор национальной разведки Аврил Хейнс. Китай во встрече участвовал, а Россия — нет. Был ли там представитель украинской разведки, общественности неизвестно.Таким образом, если верить доступной информации, спецслужбы США и их сателлитов пытались согласовать нечто с Китаем касательно его роли в конфликте на Украине. Возможно, позицию КНР в случае подключения к непосредственным военным действиям некоторых стран — участниц НАТО. Такие варианты мы рассматривали в одной из глав большого доклада Украина.ру «Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы». Но это лишь догадки.По словам источников Reuters, такие тайные встречи организуются правительством Сингапура и проводятся параллельно саммиту по вопросам безопасности, однако ранее информация о них в прессу не просачивалась. Встречи глав разведок проводятся тогда, когда обсуждение чего-то крайне важного не может состояться публично из-за напряженности между участниками.И действительно, встреча, которой добивалась американская сторона, не смогла состояться. Известно, что 29 мая Китай отклонил предложение министра обороны США Ллойда Остина провести встречу на уровне министров обороны на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Считается, что отказ китайского министра обороны Ли Шанфу стал ответом на введенные против него еще администрацией Трампа персональные санкции за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Такой демарш, по всей видимости, является продолжением т. н. американо-китайской торговой войны, в рамках которой США запретили у себя продукцию китайской компании Huawei, а КНР — американские полупроводники Micron. И то и другое под соусом «угрозы национальной безопасности». На такое повышение ставок глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что «трамповские» санкции в отношении Ли Шанфу сохранятся.Итак, официальная беседа, которая зачем-то была нужна американцам, сорвалась. Американские СМИ назвали решение Китая «пренебрежением». Состоявшаяся же встреча Остина с Ли Шанфу в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре не в счет, поскольку не ней не было «предметного обмена мнениями», как заявил Пентагон, но лишь обмен общими фразами вроде «договорились продолжать договариваться» и рукопожатие. Примерно так же Ли Шанфу поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, предложив ему использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украине.Китайский демарш не может быть рассмотрен отдельно от очень вовремя вброшенной в Financial Times информации о майском секретном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Китай, который якобы смог о чем-то договориться. Косвенно это подтвердилось последующим заявлением Джо Байдена на саммите G7 в Хиросиме об ожидании неминуемой «оттепели» в американо-китайских отношениях. Такой заход понятен в рамках общей стратегии Демпартии на известное сотрудничество с КНР против России как «врага № 1», в отличие от стратегии республиканцев на сближение с Россией для превращения ее в таран против «врага № 1» в лице Китая. Разница лишь том, кто назначен на съедение во-первых, а кто во-вторых. Так вот, похоже, что надежды Байдена по какой-то причине потерпели крах.Не мешайте нам за вами следитьПосле демарша Ли Шанфу американские СМИ со ссылкой на официальные лица начали активно разминать тему массовых попыток китайских шпионов под видом туристов, рассматривающих северное сияние, проникнуть на американские военные базы на Аляске. Директор же ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро каждые 12 часов открывает новое дело о шпионаже китайского правительства в США. Это не говоря уже об инциденте с китайским и американским военными кораблями в Тайваньском проливе, который произошел прямо во время сингапурского форума.Мы не знаем, что конкретно обсуждалось на тайной встрече глав разведок, но главный камень преткновения понятен — это уже упомянутая нами выше борьба за контроль над телекоммуникационными системами как за монополию слежения, которую Китай постепенно отвоевывает у Запада. Об этом на форуме прямо заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сказала, что пандемия COVID-19 и спецоперация России на Украине привели к сбоям поставок ключевых технологий для нацбезопасности США, и для того чтобы избежать проблем, нужно защищать американскую интеллектуальную собственность и сохранить доступ США к устойчивым цепочкам поставок в этих сферах «путем поддержки глобальной экономической конкуренции». Если перевести сказанное на человеческий язык, то речь идет о требовании сохранить текущую роль США как империалистического гегемона, получающего от других стран ресурсы для обеспечения американского контроля над этими странами.Можно вполне предположить, что таким образом Хейнс продвигает интересы т. н. цифрового синдиката Five Eyes, связывающего АНБ и ЦРУ США, штаб-квартиру правительственной связи Великобритании (GCHQ), Канадское учреждение безопасности связи Канады (CSEC), Австралийское управление связи (ASD) и Бюро безопасности (GCSB) Новой Зеландии. Подробности о работе этой организации в 2013 г. обнародовал экс-аналитик АНБ Эдвард Сноуден, рассказав о негласной и незаконной слежке, ведущейся не только за крупнейшими мировыми политиками, но и за гражданами стран — участниц синдиката. Конфликт Five Eyes с Китаем возник из-за протоколов шифрования Huawei, которые дают конфиденциальность китайским чиновникам, сотрудникам разведки и, что самое главное, массовому потребителю. Распространение же продукции Huawei, разрабатывающей полную технологическую и коммерческую экосистему, на Западе усложнило бы АНБ и другим спецслужбам возможность слежки за своими гражданами. Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав прямо заявил, что «участие Huawei представляет потенциальную угрозу безопасности Великобритании». Отсюда и вторая (после Украины) тема закрытой встречи — международная преступность, а именно обвинение Китая в краже западной интеллектуальной собственности, о чем совершенно открыто и заявила Аврил Хейнс.Главный урокГлавным уроком, который, по мнению Хейнс, нужно извлечь из текущей ситуации, заключается в том, что «нам нужно работать с партнерами, чтобы найти способы противодействовать таким принудительным мерам». Иначе говоря, нужно каким-то образом принудить Китай отказаться от распространения своих, неподконтрольных США, телекоммуникационных экосистем, в том числе заблокировать к ним доступ для России.Хейнс как бы сыграла роль «хорошего полицейского», говоря о необходимости диалога. А вот в каких условиях будет проходить диалог, какими методами будут склонять Китай к сотрудничеству, показал министр обороны США Ллойд Остин:Далее, явно чтобы укрепить диалог с Китаем, он напомнил, что к 2025 году США перебросят 12-й прибрежный полк морской пехоты в Японию, страны — участницы организации Quad (США, Австралия, Япония и Индия) примут участие в учениях Malabar у берегов Австралии, а в июле в учениях Talisman Saber с Австралией примут участие 14 стран и более 30 000 военнослужащих.В КНР на такой подход публично отреагировали со всей однозначностью — китайско-американские военные связи невозможно продвигать в условиях, когда США полностью игнорируют некоторые базовые требования, выдвинутые Китаем в отношении ключевых интересов последнего. Военные США должны продемонстрировать искренность в продвижении открытости, инклюзивности, мира и стабильности в регионе вместо того, чтобы формировать клики и фракции против Китая. Представители НОАК назвали американскую политику сдерживания Китая угрозой для суверенитета и территориальной целостности КНР, приведя в пример увеличение поставок вооружений на Тайвань, в т. ч. зенитных ракет FIM-92 Stinger. Соответственно, и отказ Ли Шанфу от встречи с Остином в китайских СМИ объяснили нежеланием участвовать в бессмысленном шоу в условиях санкций, военных провокаций и прямых угроз.Так что в качестве промежуточного вывода можно сказать, что решить вопрос с Китаем не получилось ни с помощью «мягкой силы» в виде Бернса, ни с помощью публичной игры в хорошего и плохого полицейского Хейнс и Остина на форуме в Сингапуре. О результатах тайной встречи, естественно, никто не сообщит, но какие-то выводы всегда можно сделать по косвенным данным. Будем следить.

