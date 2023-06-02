https://ukraina.ru/20230602/1046861802.html
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай - 02.06.2023 Украина.ру
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай
Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае тайно прибыл в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники 2 июня
2023-06-02T19:57
2023-06-02T19:57
2023-06-02T19:57
новости
сша
пекин
китай
кнр (китай)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043917097_0:61:2954:1724_1920x0_80_0_0_67eb493e288f144a6f1b2de081460b32.jpg
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.Газета уточнила, что Поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения, уточняется в издании.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal.Некоторое время назад специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.
https://ukraina.ru/20230601/1046785602.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043917097_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_8bb59ec294a2d552df0f3205a3f6aeaa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пекин, китай, кнр (китай)
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай
Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае тайно прибыл в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники 2 июня
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.
"В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки", — говорится в публикации.
Газета уточнила, что Поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения, уточняется в издании.
О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal.
Некоторое время назад специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.
Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.
Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.