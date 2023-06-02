Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай - 02.06.2023 Украина.ру
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Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай - 02.06.2023 Украина.ру
Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай
Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае тайно прибыл в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники 2 июня
2023-06-02T19:57
2023-06-02T19:57
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Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.Газета уточнила, что Поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения, уточняется в издании.О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal.Некоторое время назад специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.
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новости, сша, пекин, китай, кнр (китай)
Новости, США, Пекин, Китай, КНР (Китай)

Директор ЦРУ совершил тайную поездку в Китай

19:57 02.06.2023
 
© РИА Новости . Николай Разуваев / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Пекине
Повседневная жизнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Николай Разуваев
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Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае тайно прибыл в Китай для переговоров с официальными лицами, пишет Financial Times со ссылкой на источники 2 июня
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявил, что министр обороны Китая не будет встречаться с главой Пентагона до тех пор, пока Вашингтон не создаст "подходящие" для этого условия.
"В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки", — говорится в публикации.
Газета уточнила, что Поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения, уточняется в издании.
О том, что Китай официально отказал США во встрече министров обороны на полях регионального форума безопасности "Диалог Шангри-Ла", в Сингапуре, написала на днях газета Wall Street Journal.
Некоторое время назад специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу, активно продвигая мирные переговоры.
Ли Хуэй в ходе визита в Европу призвал прекратить огонь и сохранить за Россией её новые регионы, призвав европейские страны быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.
Свою позицию по урегулированию украинского кризиса Китай изложил в документе под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном на сайте МИД КНР 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил инициативу Пекина, тогда как президент США Джо Байден раскритиковал её.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 08:27
"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по УкраинеВашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, тем более, что президент России Владимир Путин предупреждал Киев о проблемах, которые будут в случае участия НАТО. Такое заявление в интервью Youtube-каналу Valuetainment на днях сделал американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс.
 
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