Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО - 04.06.2023 Украина.ру
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Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО
Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО - 04.06.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО
Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Redacted 3 июня
2023-06-04T14:53
2023-06-04T14:53
новости
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По его словам, бойцы ВСУ не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени на полную подготовку перед контрнаступлением.Риттер также подчеркнул, что этим солдатам придётся „заполнить дыру“ в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артёмовск, но военных всё равно будет недостаточно для успешного наступления.Ранее Риттер заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему экспресс-курс американских инструкторов для украинских пилотов может превратить их в летающие мишени для ВКС РФ.Владимир Попов отметил, что если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-25, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее.Но вывод таков, резюмировал эксперт, что примерно треть таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения и станут летающими мешенями.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, скотт риттер, сша, нато, всу, украина, вс рф, вкс
Новости, Скотт Риттер, США, НАТО, ВСУ, Украина, ВС РФ, ВКС

Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО

14:53 04.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Андрей Бортко
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Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Redacted 3 июня
По его словам, бойцы ВСУ не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени на полную подготовку перед контрнаступлением.
Риттер также подчеркнул, что этим солдатам придётся „заполнить дыру“ в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артёмовск, но военных всё равно будет недостаточно для успешного наступления.
"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — утверждает эксперт.
Ранее Риттер заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.
Зеленский
Вчера, 13:56
WSJ: Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступлениеУкраина готова к контрнаступлению, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня
Ранее генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему экспресс-курс американских инструкторов для украинских пилотов может превратить их в летающие мишени для ВКС РФ.
Владимир Попов отметил, что если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-25, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее.
Но вывод таков, резюмировал эксперт, что примерно треть таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения и станут летающими мешенями.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.
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