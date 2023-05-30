https://ukraina.ru/20230530/1046691276.html

Военный летчик Владимир Попов объяснил, что утаивает Запад в поставках F-16 на Украину

Военный летчик Владимир Попов объяснил, что утаивает Запад в поставках F-16 на Украину - 30.05.2023 Украина.ру

Военный летчик Владимир Попов объяснил, что утаивает Запад в поставках F-16 на Украину

Поставки самолетов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну. Третья часть украинских пилотов, обученных американскими инструкторами по экспресс-курсу, станут легкими летающими мишенями для Воздушно-космических сил России.

2023-05-30T04:28

2023-05-30T04:28

2023-05-30T14:53

интервью

военный летчик

f-16

самолеты

всу

польша

нато

война

аэродромы

украина

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Остальные летчики вооруженных сил Украины полетают еще немножко, потом или сами сковырнутся, или техника откажет, или попадут под удар. Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов оценил возможность прямого столкновения России с США и НАТО в случае передачи самолетов F-16 на Украину.У российских Вооруженных сил есть возможности ответить на анонсированные Западом поставки истребителей F-16 Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» 28 мая.— Владимир Александрович, какие есть варианты размещения самолётов F-16 в случае передачи их Украине?— Есть два варианта размещения F-16. Первое: в приграничных зонах где-то в пределах 120—150 километров от украинской границы в Польше или в Румынии. Польша может прикрывать центральное направление: Львов и Киев. Румыния — одесское направление: Херсон и Николаев.Второе: они могут методом подскока садиться на дозаправку и на выполнение задач на аэродромах типа Луцка, типа Стрыя, Винницы — на украинской территории в удаленных районах, то есть в оперативно-тактической глубине от линии соприкосновения с нашими войсками.Самолеты F-16 могут и полностью базироваться на аэродромах Украины. Но для этого нужно сделать специальную инфраструктуру для обеспечения обслуживания самолетов западного образца, которой на Украине пока нет. Получается, нужно или все это переделывать, или устанавливать новое.Сразу обращу внимание: что касается взлетно-посадочных полос, дорожек, стоянок, центральных заправочных — это все есть в общей инфраструктуре Украины. Она существует. Но для эксплуатации F-16 этого недостаточно.Например, на Украине абсолютно другая система для обеспечения электропитания самолетов. Для того чтобы самолет запускался, обслуживался на земле, нужны штекеры [электрические соединители] — электрические вилки, как мы говорим в быту, которые должны быть определенного размера, с определенной подачей электроэнергии по вольтажу (сколько вольт там), напряжению, с определённым сопротивлением у кабелей и всех соединительных частей. Получается, Запад должен поставить специализированное оборудование.Заправочные горловины [у самолетов] тоже разные: разное давление подается, соответственно, подсоединение нужно делать совсем другое. Да, мы можем заправить любой самолет на нашем аэродроме через горловину баков: открываем и старым дедовским способом наливаем топливо пистолетом — как заправляют машины. Но это трудоемко, долго, неудобно технологически.Сейчас современные боевые самолеты заправляются под давлением. Ставятся специальные переходники под определенным давлением (5—10 атмосфер), заправляются баки, и самолет готов. Это тоже нужно свое им [Западу] тащить сюда.То же самое можно сказать, например, про отладку радиооборудования и навигационных систем — на Западе и в постсоветских странах разные частоты. Значит, американцам и европейцам придется ставить свои станции для того, чтобы осуществить посадку самолета F-16 и так далее. Или как-то дополнительно сопрягать оборудование.Все названные мною процессы достаточно долгие. Если Запад скажет, что завтра может поставить самолеты F-16 Украине, то летать они смогут только через несколько месяцев, когда состоится доставка и замена соответствующих аксессуаров для полноценного функционирования боевых воздушных средств.В этом главная причина, почему Запад очень долго, уже год, оттягивает передачу ВСУ истребителей. Вашингтон правильно делает, что не дает. И не потому, что для России это хорошо — нам все равно, какие вражеские самолеты сбивать; мы все равно своего добьемся. В Америке прекрасно понимают, что это дорогое и бестолковое удовольствие — деньги на ветер.А доллары объединенный Запад и непосредственно Соединенные Штаты считать умеют хорошо. Они у них на первом месте, поэтому проблема существует, и о ней никто пока не говорит. Запад умалчивает, тактично и дипломатично уходит от ответа.— В чем основные боевые качества американских и западных летчиков, которые предположительно будут обучать украинских пилотов управлению F-16?— Уже в декабре 2022 года небольшую тестовую группу летчиков с Украины отправляли в Америку в службу переучивания. Тестировали, как они могут осваивать эту технику [F-16], как воспринимают педагогические приемы и методические рекомендации западных инструкторов.Все упирается в языковой барьер, который влияет в том числе на освоение техники: на грамотное понимание, усвоение материала, принятие решений. Так вот украинским летчикам долдонят на английском языке, а у них в одно ухо влетит, в другое вылетит. Пока не переведут на русский язык или на украинскую мову, не могут запомнить. В этом заключается проблема.Поэтому американские специалисты, авиационные психологи, военные педагоги, инструкторы примерно полгода с применением различных инструментов обучения тестировали, что получается на выходе. По итогам этого можно сделать следующий вывод. Если взять хорошо подготовленных летчиков, летающих на истребителях советского производства Су-29, Су-27, МиГ-29, их можно переучивать минимум 3—4 месяца: теория, отработка полетов, взлета и посадки и так далее. После этого им могут сказать: вы готовы — летите.Да, они будут летать. Но выводы следующие: 30 % таких пилотов останутся недоученными из-за короткой программы обучения. Для нас это будут летающие мишени, которых мы сразу уберем. Остальные полетают еще немножко, потом или сами сковырнутся, или техника откажет, или попадут под удар. Это очень большая проблема, когда переучитывается человек на новую авиационную технику.Кстати, для того, чтобы качественно подготовить своих пилотов, у американцев есть программа 2-летней продолжительности. За это время преподается теория, выполняется программа полетов, а также отрабатываются особые случаи — например, такие как отказ авиационной техники. Это же время, а у ВСУ сегодня очень большой дефицит времени. Значит, они будут вынуждены брать что-то усредненное, и получат соответствующий результат.— Владимир Зеленский просит 40–60 самолетов. Грубо говоря, это два авиационных полка. Почему такая цифра?— Украинские силы хотят перекрыть три направления, если не примут решение глобального удара в одном каком-то месте. Северный фронт — это, как они позиционируют, Харьковское направление и часть Луганска. Центральный фронт — это Донецкое направление. Южный фронт — Херсон и Николаев, направление на Крым вдоль Черного моря. Если рассадить истребители на аэродромы поэскадрильно, то они перекроют участок воздушного пространства, что и нужно Зеленскому.Но сразу такое количество самолетов ВСУ не дадут. Их просто нет. Они не готовы. Их необходимо усовершенствовать, отремонтировать и перегнать, допустим, кораблем в Европу. Там собрать (во Франкфурте-на-Майне или в Винце) и переправиться на ближайшие польские и румынские аэродромы или непосредственно на территорию Украины, например, в Луцк, Борисполь, Винницы.Например, Украина получит траншем сначала 15 истребителей, потом через месяц могут еще дать и так далее. Но они уже будут летать — понимаете, к чему я веду? Разведка доложит, что F-16 сели на аэродроме Луцка, и мы в эту же минуту пустим «Кинжалы» или ракеты с направления Черноморского военно-морского флота. И все. Базирование в море и удар по наземным частям.И опять они вынуждены будут их дорабатывать, прятать в ангары — то есть не так просто ВСУ будет использовать и эксплуатировать на своей территории F-16. Я уверен, что Пентагон все это просчитал еще внимательнее, чем я вам сейчас рассказываю, и понял — тут выгоды никакой нет.— Что означает размещение в Польше ремонтной базы для самолетов F-16, которые получит Украина? Получается, Польша становится участницей войны и Россия может законно ударить по ней?— Этот вопрос надо бы задавать Владимиру Владимировичу [Путину]. Априори мы должны это делать, но мы все-таки мирные люди, хоть наш бронепоезд стоит на запасном пути. У нас есть еще выдержка.— А если нас бомбить будут? Это уже прямая война с НАТО…— В принципе, если американцы на это пойдут и объединенный Запад это поддержит (хотим мы или нет, европейцы лижут место, на котором сидят американские генералы и администрация), у нас есть очень большая вероятность предотвратить такие действия. Если вдруг западные планирующие бомбы и ракеты дальнего действия создадут угрозу или упадут на территории Белгородчины, Курской или Ростовской областей, Краснодарского края или в Крыму, ответка должна быть соответствующая.Я не берусь принимать решение за Верховного главнокомандующего — все вопросы к нему. Наши специалисты из Генштаба могут просчитать и сказать ему: все, терпение кончилось — и нанесут ответные удары. Сначала разовые. Запад, НАТО могут ощетиниться. Ну а дальше, что называется, мы приблизимся к Третьей мировой войне. Если Соединенные Штаты Америки, потому что они во главе НАТО стоят, не включат мозги.Америка может сказать: нет, все, извините, Москва огрызается, сесть за стол переговоров с русскими. И все западные страны, такие, например, как Польша, которая лает изо всех сил, сразу заткнутся. А не заткнутся, получат так по зубам, извините за выражение, что, наверное, им мало не покажется.Они вспомнят, что такое Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Не 1940-й или 1939 год, когда поляки вместе с фашистской Германией забирали безнаказанно земли Чехословакии, делились Силезией, границы переносили. Все вернется к тому знаменателю, который был в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны. Опять начнется то же самое. Польша забыла об этом. Поляки хорошо жили до этого, жир им мозги немножечко заплавил. Они остроту своего ума потеряли, к сожалению.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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