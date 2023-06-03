https://ukraina.ru/20230603/1046863555.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским - 03.06.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

Военное положение в Украине не остановило войн за землю. Мэр Львова пытается забрать участки у застройщиков, а президент Украины хочет создать заказник там, где олигарх Коломойский планирует очередной курорт.

2023-06-03T12:10

2023-06-03T12:10

2023-06-03T12:10

эксклюзив

украина

западная украина

садовой

львов

суд

игорь коломойский

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Мэр Львова угрожает апелляционному суду "судом Линча"На прошлой неделе во Львове разразились сразу два земельных скандала, связанных с мэром города Андреем Садовым. В первом случае он, как председатель Львовского городского совета, обратился в суд с требованием отменить решение Львовского горисполкома, который сам и возглавляет. Во втором – мэр публично пригрозил "судом Линча" судьям Западного апелляционного хозяйственного суда, если те не примут решение в пользу горсовета.В понедельник, 29 мая, Андрей Садовый обратился в Офис генпрокурора из-за, по его словам, "незаконной приватизации земли" и регистрации права собственности на "несуществующий торговый центр" на месте бывшего рынка "Добробут" в центре Львова. Городской совет проиграл суд первой инстанции, однако апелляцию по этому делу рассматривает Западный апелляционный хозяйственный суд, и именно накануне его заседания городской голова Львова обнародовал видеообращение."Фирма, зарегистрированная в Москве, "Галинвест", владелец Холодило, бывший комсомольский деятель, в начале Независимости обманул городские власти, областные власти и переписал на себя земли, имущество. Речь идет о территории, где расположен рынок "Добробут", очень много недвижимости – 500 миллионов гривен в нынешних ценах. В начале войны "чёрные" регистраторы начали это все переоформлять. Когда мы это увидели, полиция открыла уголовное производство. Правда, прокуратура почти год не может предъявить обвинения, хотя есть заключение Министерства юстиции, заключение Госгеокадастра. Это все шито белыми нитками", – заявил Андрей Садовый.Речь идет об участке 0,66 га в самом центре Львова, за оперным театром, и это дело тянется с начала 1990-х. Тогда Львовский городской совет совместно с украинско-австрийской фирмой учредил совместное предприятие ООО "Галинвест" и планировал построить здесь пятиэтажную гостиницу.Предприятию передали в постоянное пользование земельный участок, для чего были отселены люди из фактически аварийных домов на нём. Этим львовянам выделили 28 квартир, собственно их Садовый и оценивает в 500 миллионов гривен, – хотя в 1993 их цена была совсем другой, да и сейчас до полумиллиарда гривен не дотягивает. Из-за кризиса строительство остановилось на уровне фундамента, на его месте с конца 1990-х обустроили временный рынок "Добробут", а сейчас там работает супермаркет львовской сети "Арсен".Андрей Садовый утверждает, что в 2004 году компании, владевшие долями "Галинвеста", "исключили городской совет из перечня учредителей". Однако, согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины от 2007 года, Львовский городской совет участником СП ООО "Галинвест" не был. А доля Департамента экономической политики и ресурсов Львовского горсовета выбыла из собственности СП ООО "Галинвест" в результате банкротства общества и проведения санации, поскольку Департамент не выполнил взятых на себя обязательств перед фирмой.Как отметили в самой компании "Галинвест", Садовый 16 лет на должности городского головы Львова не оспаривал правовые основания работы рынка "Добробут" в центре Львова, и только сейчас громко заявил о якобы "грубых нарушениях". "Такая приторможенная временем бдительность чиновника может свидетельствовать лишь о наличии скрытого мотива в его действиях, а собственно – желании захватить наше имущество и бизнес" – подчеркнули в "Галинвесте". В компании акцентировали, что главное обвинение – в приватизации городской земли – безосновательно, поскольку владельцем вышеупомянутого участка остается Львовский горсовет.При этом сам Андрей Садовый, как депутат Львовского городского совета в 1998-2002 годах, а также глава постоянной комиссии экономической политики, был вовлечен в процесс принятия решений горсовета о передаче обществу "Галинвест" земли и имущества, которые находятся в собственности общины Львова.Стоит отметить привычную для нынешней Украины русофобскую мотивацию в заявлениях Садового – мол, совместное предприятие "было зарегистрировано в Москве". Однако местонахождение "Галинвеста" с момента основания в 1990 году неизменно – город Львов, а в Министерстве финансов СССР тогда регистрировались все без исключения предприятия с иностранными инвестициями.Очевидно, слабость своих юридических позиций понимает и мэр Львова, потому что в своем обращении он заявил: "Если не работают честные суды – работают суды Линча". Трудно сказать, насколько это повлияло на судей Западного апелляционного хозяйственного суда, однако после начала заседания 30 мая в нем была объявлена пауза на неопределенный срок.При этом 1 июня выяснилось, что Львовский городской совет подал иск во Львовский окружной административный суд против… исполнительного комитета Львовского горсовета. Оба этих органа возглавляет Андрей Садовый, и это первый случай, когда мэрия судится фактически сама с собой.Горсовет требует отменить решение горисполкома о выдаче ООО "СВ" разрешения на реконструкцию нежилого здания на улице гетмана Мазепы во Львове. В сентябре 2020 года его единогласно приняли восемь присутствующих на заседании членов исполкома во главе с самим Андреем Садовым, однако в иске решение названо "содержащим признаки очевидной противоправности".Ранее Львовский горсовет просил суд остановить действие решения исполкома, чтобы сделать невозможным продолжение строительства, которое ООО "СВ", согласно упомянутому разрешению, ведет вплотную к поликлинике городской клинической больницы. Однако Львовский окружной админсуд отказал в такой просьбе, признав её несоразмерной для обеспечения иска, а дело по существу начнёт рассматривать 5 июня. Если решение будет в пользу истца, фирма лишится как недостроенного объекта, так и права пользования земельным участком.Почему же Львовский горисполком сам не отменит собственное решение, как это неоднократно происходило раньше? Дело в том, что учредителями ООО "СВ" являются братья Владимир Тистык и Ярослав Тистык, которые ранее были депутатами от неонацистской партии "Свобода" во Львовском городском и областном советах соответственно. Эта партия до сих пор сохраняет как формальное, так и неформальное влияние во Львове. Садовый, очевидно, не уверен, что его позицию поддержит большинство членов исполкома, потому и обратился в суд.Зеленский не даст Коломойскому построить новый курорт в ЗакарпатьеНа прошлой неделе активизировалась информационная кампания вокруг планов олигарха Игоря Коломойского построить новый курорт на склонах горного массива Свидовец в Закарпатье. Для Коломойского этот проект достаточно важен, поскольку земельные участки под его курортом "Буковель" на Прикарпатье арестованы с начала 2019 года по делу "Приватбанка".В понедельник, 29 мая, экологическая организация Free Svydovets сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать вопрос о создании природного заказника "Свободный Свидовец" – в ответ на соответствующую петицию, которая собрала более 25 000 необходимых голосов. Правда, ответ президента, цитируемый эко-активистами, в виде документа не обнародован.В своем сообщении Free Svydovets призывает "не допустить здесь и на соседних горных хребтах строительства монструозных горнолыжных курортов". Однако, как оказалось, речь идет только об опасениях лесозаготовителей потерять доступ к сырью, которое они с огромной выгодой продают в страны ЕС – откуда, в свою очередь, поступают средства для финансирования профессиональных защитников природы в Закарпатье.Ещё в 2017 году распоряжением глав Тячевской и Раховской райгосадминистраций Закарпатской области был утвержден Детальный план территории туристско-рекреационного комплекса "Свидовец". В результате реализации проекта депрессивный край мог бы стать "украинским Тиролем", ведь план предусматривает инвестиции в 2 миллиарда долларов и создание 20-40 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, – как на самом курорте и в частном сельском секторе, так и на сопредельных территориях и отраслях.Однако при реализации инвестиционного проекта вырубки леса на близлежащей территории будут запрещены. Поэтому неудивительно, что через пять месяцев после утверждения градостроительной документации началась агрессивная кампания против будущего туристско-рекреационного комплекса. Параллельно в Закарпатский окружной админсуд был подан иск тремя местными жителями, которые являются владельцами мощных лесозаготовительных и лесопильных предприятий.В настоящее время это дело находится в Верховном суде повторно и ожидает дату рассмотрения по кассационной жалобе истцов, поскольку в декабре 2022 года восьмой апелляционный административный суд повторно признал детальный план действующим и соответствующим законодательству Украины. Поэтому неудивительно, что лесопильники прибегли к инструменту административного давления типа петиции.Следует отметить, что депрессивный Раховский район Закарпатской области является "рекордсменом" в Украине по площади заповедных земель – 23%. Однако как только местные власти заявляют о планах реализации рекреационных проектов на территориях, не относящихся к объектам существующего природно-заповедного фонда, сразу же появляются инициативы создания очередных заповедников или заказников именно на этих территориях.Медийную и юридическую поддержку им обеспечивают как украинские природоохранные организации, так и высокопоставленные политики и фонды из европейских стран. Причем тех, в которых "по стечению обстоятельств" больше всего развит горнолыжный туризм – для которого курорт "Свидовец" может стать конкурентом.Конечно, в Закарпатье с завистью смотрят на своих соседей с другой стороны Карпат: когда-то депрессивное село Поляница (Ивано-Франковская область) после создания курорта "Буковель" стало самым богатым на Украине. Бюджет Поляницы с 2001 по 2022 год вырос в 300 раз – с 336 тысяч до 100 миллионов гривен. При этом в конце 2022 года ООО "Буковель" получило согласование от сельских советов Поляницы и Усть-Чёрной (Закарпатская область) согласование на строительство двух новых горнолыжных курортов "Турбат" и "Бистрица", которые должны разместиться на 1,4 тысяч гектаров и принимать 25 тысяч отдыхающих одновременно.Однако "Турбат" и "Быстрица" примыкают к территории, где запланировано создание курорта "Свидовец". Поэтому если на ней будет создан заказник (по крайней мере на бумаге), то и другие планы расширения горнолыжного бизнеса Коломойского могут пойти прахом.

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, западная украина, садовой, львов, суд, игорь коломойский