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Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна
Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна - 04.06.2023 Украина.ру
Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна
Так называемая „формула мира“ Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня
2023-06-04T10:56
2023-06-04T10:56
2023-06-04T10:56
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сальдо
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владимир константинов
владимир зеленский
"формула мира"
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что лишь украинская „формула мира“ может стать основой урегулирования конфликта на Украине.„Формула мира“ включает в себя восстановление территориальной целостности Украины и создание международного механикам для возмещение стране убытков от боевых действий за счёт российских активов.По словам Сальдо, о мире можно говорить после того, как разгромят „вооруженные формирования киевского режима“, а территорию Украины очистят от „бандеровщины и неонацистов“.Ранее 3 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что установление мира на Украине возможно только, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели.Зеленского он назвал временной фигурой, у которой политические дни сочтены. „И никакие формулы ему не помогут“, добавил Константинов.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что Вашингтон может пойти и на замораживание конфликта, в случае провального контрнаступления ВСУ.По словам Брутера, США нужно показать миру, что они выиграли прокси-войну против России или заключили удачную ничью.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Брутера на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, сальдо, владимир сальдо, владимир константинов, владимир зеленский, "формула мира"
Новости, Сальдо, Владимир Сальдо, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, "формула мира"
Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна
Так называемая „формула мира“ Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 4 июня
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что лишь украинская „формула мира“ может стать основой урегулирования конфликта на Украине.
„Формула мира“ включает в себя восстановление территориальной целостности Украины и создание международного механикам для возмещение стране убытков от боевых действий за счёт российских активов.
"Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая "формула мира" — юридически ничтожна", - сказал Сальдо.
По словам Сальдо, о мире можно говорить после того, как разгромят „вооруженные формирования киевского режима“, а территорию Украины очистят от „бандеровщины и неонацистов“.
"А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", - добавил врио губернатора.
Ранее 3 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что установление мира на Украине возможно только, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели.
Зеленского он назвал временной фигурой, у которой политические дни сочтены. „И никакие формулы ему не помогут“, добавил Константинов.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Украина.ру заявил, что Вашингтон может пойти и на замораживание конфликта, в случае провального контрнаступления ВСУ.
По словам Брутера, США нужно показать миру, что они выиграли прокси-войну против России или заключили удачную ничью.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Брутера на нашем сайте.
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