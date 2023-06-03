https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html

Армии НАТО. Людские ресурсы

Армии НАТО. Людские ресурсы - 03.06.2023 Украина.ру

Армии НАТО. Людские ресурсы

Численность вооруженных сил должна определяться, исходя из объективных условий существования государства, его места и роли в мировом сообществе, системе международных отношений. Данная глава исследования Украина.ру посвящена сравнительному анализу мобилизационных возможностей стран-участниц НАТО и России.

2023-06-03T09:25

2023-06-03T09:25

2023-06-03T09:25

нато

мобилизация

россия

сво

эксклюзив

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Мобилизационные возможности государства — это людские и материальные ресурсы, которые государство может привлечь для мобилизационного развёртывания вооружённых сил и полноценного обеспечения нужд фронта и тыла, в процессе перевода экономики с мирного на военное положение.В основе мобилизационных возможностей государства стоит людской ресурс — количество населения, которое государство при необходимости может мобилизовать в ВС.Минимальный уровень мобилизационного потенциала государства для мирного времени, то есть численность ВС, обычно составляет 0,5—1 % от общей численности населения страны. Некоторые военные эксперты, в случае начала широкомасштабных боевых действий, оценивают необходимый уровень мобилизационного потенциала в 10—20%.В статье "К новому облику ВС РФ" генерал-полковник А. Рукшин, бывший начальник ГОУ ГШ ВС РФ (2001—2008 гг.) утверждает, что численность ВС должна определяться, исходя из "объективных условий существования государства, его места и роли в мировом сообществе, системе международных отношений".Действующие армииНАТО. По личному составу мощь военного блока НАТО превосходит войска РФ несмотря на то, что большинство государств-членов НАТО содержат относительно небольшие по численности ВС (до 200-300 тыс. человек). Впрочем, ВС Великобритании, Германии, Франции и др. обладают солидным потенциалом вооружения и высокой боеспособностью.По данным портала Global Firepower (GFP), общая численность войск НАТО составляет 3,4 млн человек, резервных войск — 2,6 млн человек и 750 тыс. человек в военизированных формированиях. Armedforces.eu пишет о 3,1 млн в действующей армии и 1,8 млн человек в резерве, однако у них не хватает данных по части стран НАТО.Во главе НАТО —сильнейшая армия мира. На США приходится практически 1,4 млн солдат и офицеров в действующей армии. На все европейские страны-члены альянса вместе взятые — 1,9 млн человек. Самые крупные вооруженные силы в Европе — у Турции (425 тыс.), Франции (205 тыс.), Великобритании (194 тыс.), Германии (184 тыс.), Италии (170 тыс.), Румынии (130 тыс.), Испании (120 тыс.), Греции (120 тыс.) и Польши (120 тыс.).На пресс-конференции Военного комитета НАТО в Таллине 17 сентября 2022 г. председатель адмирал Роб Бауэр заявил, что "есть 3,2 миллиона военнослужащих (скоро их станет больше), которые сделают всё возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории союзников и каждого из 1 миллиарда граждан, живущих на территории союзников".Слова об увеличении численности имели отношение к ожидаемому на тот момент присоединению к НАТО Финляндии с её действующей армией в 24 тыс. человек и Швеции — 16 тыс. человек. На сегодня Финляндия уже вступила в НАТО.Украина не является членом НАТО, однако действует фактически под его прямым управлением. По данным GFP, армия Украины насчитывает примерно 500 тыс. человек, включая резервные войска, а по данным Armedforces.eu — 700 тыс. человек в действующей армии и 1 млн в резерве.Как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, весной 2022 г. численность ВСУ составляла около 1 млн. Туда включены все силовые структуры – пограничная службы, полиция и отряды территориальной обороны. Количество кадровых и мобилизованных солдат ВСУ оценивалось в 700 тыс. человек. О такой же цифре в мае 2022 г. заявлял Зеленский. Конечно, с тех пор ВСУ понесли большие потери, но и мобилизация продолжается.Если прибавить к 3,2 млн военнослужащих НАТО, о которых говорил Бауэр, численность ВСУ даже в 700 тыс. человек, получается 3,9 млн человек на стороне НАТО.В составе войск НАТО есть т.н. объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которая предназначена для развертывания в зоне конфликта в первые пять дней. Численность VJTF составляет 11,5 тыс. человек. В группировку входят девять стран (Бельгия, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения). Подразделение создано в 2014 г. в ответ на присоединение Крыма к России и после начала вооруженного конфликта на Донбассе и, по сообщению Spiegel, являются центральным элементом стратегии сдерживания против России.В ответ на российскую военную операцию на Украине НАТО в феврале 2022 г. развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии.В настоящее время VJTF является частью сил кризисного реагирования НАТО NRF, общая численность которых составляет около 40 тыс. военнослужащих.Впрочем, у формирования VJTF скорее демонстративное значение. Основная угроза для России заключается скорее в увеличении присутствия в Европе американских войск, а также в развёртывании крупных соединений и тяжёлой техники вблизи российских рубежей. Так, в рамках "крупнейшей реорганизации коллективной обороны и сдерживания со времён холодной войны" в НАТО заявляли о намерении нарастить численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек к 2023 г.Россия. Общая протяжённость границ России огромна — 60 933 км. Поэтому в вопросе размера армии Россия не может ориентироваться на другие государства, особенно на государства блока НАТО (кроме США), которые могут позволить себе содержать относительно небольшие ВС.Однако дело не столько в численности, а в реальном боевом потенциале. Потребность страны в численности ВС обратно пропорциональна их реальным боевым возможностям. Потенциал же боеспособности частей не может быть достаточным без оснащения их современными высоко эффективными видами вооружений, военной и спецтехники. Недостающие боевые возможности ВС, связанные с их численностью и состоянием боеспособности кадровой армии, вынужденно компенсируются за счет всеобщей мобилизации (многомиллионного мобилизационного резерва).Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 25 августа 2022 г. (вступил в силу с 1 января 2023 г.) численность ВС России определена в 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.21 декабря 2022 г. Путин поддержал высказанные министром обороны Сергеем Шойгу предложения по реформированию ВС. Глава оборонного ведомства предложил увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн человек с нынешних 1 150 628, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек. По словам Шойгу, это необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ".Учитывая, что на сегодня штатная численность ВС РФ должна составлять 1 150 628 военных, а на стороне НАТО с Украиной — 3,9 млн человек, то сторона альянса численно превосходит силы РФ практически в 3,5 раза. При этом, сейчас Россия противостоит примерно одной пятой от человеческой мощи альянса и союзных ему сил.Маловероятно, что НАТО станет использовать все свои ресурсы в возможном конфликте. Так, GFP предполагает, что метод определения теоретической боевой мощи НАТО выходит за рамки простого сложения всех ресурсов всех государств-членов и ни одна страна не сможет/не захочет задействовать все свои фактические, доступные боевые силы в сценарии масштабной войны.Вместо этого GFP предлагает использовать подход, который предусматривает примерно 25-процентный вклад по каждой категории от каждой страны альянса. В этом случае, аналитики GFP предполагают, что НАТО сможет вовлечь в противостояние около 1,5 млн человек от общей численности действующей и резервной армии в 6 млн человек. Они также считают, что Россия сможет предоставить лишь 75% от всех имеющихся ресурсов для противостояния, что в размере армии в их расчетах выражается в 810 тыс. человек. Это означает двукратное преимущество сил НАТО над РФ (без учета ВСУ).Организованный мобилизационный резервРезервистами, или военно-обученным мобилизационным резервом, называются военнообязанные граждане государства, которые подлежат мобилизации при необходимости и не входят в состав постоянных ВС. Резервисты привлекаются, когда в стране проходит мобилизация на тотальную войну или против военного вторжения. Наличие резерва позволяет сократить военные расходы в мирное время при сохранении ВС в боевой готовности.Однако в современных условиях быстрое развертывание мобилизованных может давать незначительный боевой потенциал, поскольку малоэффективным является оснащение их как старым вооружением, так и сложным современным, которым они не обучены пользоваться. Увеличить реальный боевой потенциал ВС путем мобилизации тем более невозможно при неудовлетворительном состоянии мобилизационных ресурсов (запасов ВВСТ, материальных средств и низком качестве приписного состава).GFP указывает на наличие у НАТО 2,6 млн резервистов (2,15 млн в Европе), а Armedforces.eu — 2,75 млн резервистов (1,9 млн в Европе). Следует обратить внимание на увеличение общего количества резервных войск НАТО практически на треть благодаря вовлечению Финляндии — с 1,7 млн до 2,6 млн человек. В Финляндии всеобщая мужская воинская повинность и, при небольшом населении в 5,6 млн человек, около 900 тыс. чел. прошли военную подготовку и при необходимости могут быть призваны.В России мобилизационных резерв называют "барсики" или, БАРС — боевой армейский резерв специальный. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек. Однако военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отмечал, что численность БАРС — это военная тайна, подчёркивая, что их точно "не 2 млн", в противном случае "их было бы в два раза больше общей численности российской армии" и в таком случае, по мнению Баранца, "никакая частичная мобилизация стране не понадобилась бы".GFP оценивает количество резервных войск РФ в 250 тыс. человек, а Armedforces.eu указывает данные, аналогичные данным, озвученным Картаполовым, — 2 млн человек.Территориальная оборонаТерриториальная оборона — особый вид резерва, который обычно применяется лишь в случае военного вторжения с целью противодействия десантно-диверсионным силам противника.ТрО есть у таких стран НАТО как Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Швеция, Эстония.В России Штаб территориальной обороны создан в декабре 2022 г. В настоящее время решается вопрос вооружения подразделений для эффективной защиты приграничных областей.Украина также использует войска ТрО и имеет наиболее масштабный опыт их использования в современных войнах. В феврале 2022 г. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить Силы ТрО Украины до 2 млн человек. Это не удалось, однако удалось привлечь почти 200 тыс. человек в тероборону Украины без отрыва от экономики.В статье сотрудника украинского Национального института стратегических исследований (Департамент оборонной политики) на сайте британского аналитического центра RUSI указано, что "с начала полномасштабного вторжения силы территориальной обороны сыграли решающую роль в срыве российских планов"."Украинская правда" в 2021 г. писала: Закон "Об основах национального сопротивления", принятый в июле 2021 г., предусматривал, что ТрО могут выполнять как конкретные функции по защите тыла, так и "своевременное реагирование при принятии мер по защите территорий и населения в определенных местах, что допускает довольно широкое толкование", — пишет автор доклада. В результате, ТрО на Украине бросали даже на передовую без соответствующей подготовки.Согласно докладу RUSI, ТрО сыграли важную роль в срыве первоначального российского плана. Руководство Украины упростило процесс вступления в ТрО – гражданам нужно было только предъявить удостоверения личности, чтобы вступить в ряды. Это позволило ТрО завербовать около 110 000 человек к маю 2022 г. Кроме того, около 70 000 украинцев были частью 700 добровольных территориальных формирований. В целом, первые подразделения ТРО смогли присоединиться к сопротивлению через 3-4 часа после начала масштабной войны.Автор доклада считает, что "массовое децентрализованное сопротивление является таким же важным фактором в этом конфликте, как технологическое превосходство, которого Украине будет очень трудно достичь". Модель ТрО предполагает быстрое вовлечение до 200 000 чел. и позволяет резервистам проходить необходимый режим базовой подготовки продолжительностью 120 часов в год, не отрываясь от активной экономической жизни. Автор резюмирует, что модель ТрО является эффективной с точки зрения "вложенные средства – достигнутые результаты".Потенциальный мобилизационный ресурсПод мобилизационным людским ресурсом имеются в виду "граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва". К вопросу расчета мобилизационного ресурса существуют различные подходы — учитывать военно-обученных, учитывать мужчин призывного возраста (с возможным его повышением, к примеру, до 60 лет в случае войны), приблизительные оценки в 10-20% от населения. При этом нужно понимать, что чем больше людей задействовано в боевых действиях, тем больший ущерб наносится экономике. Все эти варианты могут давать лишь приблизительное представление о количестве человек, которые могут быть призваны в армию, потому что не учитывают демографическую ситуацию в странах, состояние здоровья потенциальных мобилизованных, их эффективность и боеспособность, не учитывают, что в армию могут добровольцами идти женщины и т.д. Тем не менее оценка по любому из этих критериев может быть в некотором смысле иллюстративной. С той оговоркой, что в случае экзистенциальной угрозы какой-либо стране ни пол, ни возраст, ни состояние здоровья призывников могут не иметь значения.Мобилизационный ресурс России в справочнике "Вооружённые силы СНГ и стран Балтии" 2009 г. оценивался в 31 млн человек. Население в 2009 г. было около 141,9 млн человек и 31 млн составлял примерно 22% от общего населения. По словам Шойгу, на 2022 г. общий мобилизационный ресурс РФ достигает 25 млн человек (примерно 17% от всего населения). При этом министр обороны говорил о тех, "кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность", то есть о военно-обученных. Для иллюстрации: к началу 1945 г. Красная Армия имела в своем составе 11 365 000 человек при населении СССР где-то 170 548 000 человек (примерно 7% от всего населения страны).При подходе к оценке потенциального мобилизационного ресурса в 10-20% от населения страны, в РФ таковой составляет от 14,5 млн до 29,2 млн человек. Эти люди в идеале должны быть призывного возраста, здоровыми и годными к военной службе. У GFP подход, вероятно, половозрастной. Так, годными к службе они считают 32,8% населения РФ, то есть 46,6 млн человек.В странах НАТО годными к службе GFP считает 358,8 млн человек, в европейских странах-членах альянса — 222,3 млн человек. При этом максимальный процент "годности" в Литве – 50,7% от населения, минимальный — в Люксембурге и Исландии (в которой, кстати, совсем нет армии) — 13,8%.Тем не менее, общее население стран НАТО в соотношении к населению РФ — 960,6 млн человек против 146,4 млн согласно собственным подсчетам Украина.ру. А соотношение того самого 10-20-процентного потенциального ресурса, согласно уточненным данным по населению: 14,5—29,2 млн в РФ к 96—192 млн в НАТО. А в европейских странах-членах Североатлантического альянса — 58,6—117,3 млн человек. Это без учета Украины, нынешнюю действительную численность населения которой трудно оценить. Согласно данным открытых источников, население Украины чуть более 41 млн человек и мобилизационный ресурс тогда может составлять примерно 4,1—8,2 млн человек.Влияние демографии, состояния общества, отток мобилизованных. Социология (готовность воевать) и пропагандаНесмотря на размеры мобилизационных ресурсов разных стран, на результат мобилизации будут влиять демография, состояние здоровья общества, отток мобилизованных и готовность воевать.На Россию до сих пор влияет эхо демографической ямы 1990-х гг. Старение населения России вызвано, в первую очередь, последствиями этого периода. Но в состав России входит большое количество успешных в демографическом отношении регионов.Главная причина истощения мобилизационного потенциала Европы – также демографическая. Население Европы стареет, вследствие совокупности двух факторов – высокой продолжительности жизни и низкой рождаемости.По данным GFP, процент годных к службе в Турции — 42,9%, в Румынии — 42,6%, в Албании — 41,6%, а, например, во Франции — 34,8%, в Германии 36,8%, в Черногории и вовсе 14,2%. В России — 32,8%. Соответственно, если странам с высоким средним возрастом населения придётся объявлять всеобщую мобилизацию, то планку призывного возраста надо будет поднимать до достижения числа необходимого призыва.На мобилизационный потенциал будет влиять и национальный состав населения. Часто европейские иммигранты и их потомки в Европе испытывают трудности с ассимиляцией и не ассоциируют себя со странами пребывания. Тут есть отличие от представителей коренных национальных меньшинств разных стран, например, России, для которых страна проживания является родной. Маловероятно, что мигранты, которые уехали в Европу из воюющих стран Азии и Африки, проявят желание вступить в конфликт на стороне НАТО.Последний всемирный опрос о готовности жителей Земли воевать за свою страну проводился в 2014 г. исследовательским агентством Gallup International/WIN. Эта инициатива, по всей вероятности, была обусловлена известными событиями на Украине. Были опрошены 60 тыс. респондентов в 65 странах мира. Оказалось, что 6 из 10 жителей Земли готовы воевать с оружием в руках за свою страну. Этот показатель был значительно выше на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 83%. А вот в благополучной Западной Европе за оружие была готова взяться всего четверть населения (25%).Среди граждан США и Канады были готовы защищать свою страну с оружием в руках только 43%. Высокий показатель был зафиксирован среди жителей Финляндии — 74% и Турции — 73%. Украина и Россия были в топе по воинственности среди стран Европы после Финляндии и Турции. В России этот показатель был равен 59%, а на Украине – 62%. Такой результат мог быть обусловлен всплеском патриотизма после крымских и донбасских событий.Страны Европы, участвовавшие во Второй мировой войне, в 2014 году были настроены более спокойно. В Германии было готово воевать за свою страну всего 18% населения, в Италии – 20%, в Великобритании – 27%, а во Франции – 29%.Свежие результаты опроса в США от 2022 г, проведенного Центром изучения общественного мнения Quinnipiac, показывают, что за 8 лет процент американцев, готовых защищать свою страну, даже вырос с 43 до 55%. Об этом сообщает Spectator. О готовности остаться в стране и воевать за родину в случае военного конфликта в США заявили 55% участников опроса, 38% сообщили, что точно покинут США. Еще 7% затруднились дать ответ.Но война далеко от американских "военных вуайеристов", по меткому определению Spectator. В странах, которые ближе к зоне конфликта, ситуация следующая.Например, несмотря на территориальную близость к России и напряженность в отношениях, готовность латвийцев воевать за свою страну не выросла: в 2015 г. готовность защищать Латвию с оружием в руках выражали 40% респондентов, а в 2022 г. — 32%, сообщает агентство LETA со ссылкой на профессора Латвийского университета Яниса Икстенса.Около трети литовцев (36%) готовы с оружием в руках защищать свою страну в случае военного конфликта на территории государства по данным опроса 2022 г., проведенного компанией Vilmorus. Еще 15% граждан Литвы ответили, что участвовали бы в защите республики каким-то иным способом. При этом в стороне остались бы 14% опрошенных и еще 13% — сразу бы уехали из Литвы. Более 20% литовцев не решили, как бы поступили. В 2014 г. доля жителей Литвы, которые пошли бы защищать свою страну, составляла 41,7%, согласно опросу общественного мнения, проведенного по заказу Балтийского института прогрессивных технологий.По словам профессора Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айне Рамонайте когда речь идет о трудностях или военных конфликтах в стране, растет число тех, кто не знает, как поступит:"В тех ситуациях, когда люди видят реальную военную угрозу, они, видимо, более реалистично мыслят и процент не знающих, как поступят, увеличивается. При этом процент тех, кто начал бы что-то делать, остается примерно одинаковым".Поляки более, чем кто бы то ни было в Европе, ощущают негативные последствия вооруженного конфликта на Украине. Они боятся бедности, притока беженцев и переноса военных действий в Польшу. Однако только 20% жителей Польши декларирует, что встанет на защиту страны, согласно исследованию, проведенному по заказу Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Краковском педагогическом университете. Профессор Петр Длугош считает, что общество выбирает тактику эскапизма из-за того, что находится в нервном состоянии, живет в постоянном напряжении и страхе. Почти половина опрошенных не знают, что бы они сделали, если бы Россия напала на Польшу, но 31% респондентов ответили, что соберут все самое нужное и уедут за границу.Хотят ли русские войны?По некоторым оценкам, после объявления частичной мобилизации из России уехали несколько сотен тысяч граждан. Forbes оценил число россиян, покинувших родину в первые две недели после объявления мобилизации, в 700 тыс. человек. Правда, с оговоркой: "При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным".Независимый демограф Алексей Ракша оценивает сальдо осенней эмиграционной волны в 200–250 тыс. человек. "К ним можно прибавить еще 150 тыс. тех, кто уехал в феврале-марте (хотя многие уже успели вернуться). Это довольно много, но существенно меньше алармистских оценок, которые тиражируют СМИ", — считает эксперт.В России 20,5 млн мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. По мнению Алексея Ракши, убыль населения от эмиграции и мобилизации составляет около 3% от этого числа.Социолог Russian Field Илья Дорханов в интервью РИА ФАН рассказал о результатах серии исследований готовности пойти на фронт среди россиян."В начале октября [2022] мы опрашивали людей на тему того, что они будут делать, если им вдруг придет повестка. 62% мужчин ответили, что точно пойдут в армию. Еще 15% сказали, что будут смотреть по ситуации, но, скорее всего, пойдут", — говорит социолог.В 2023 Russian Field вновь проводили аналогичный опрос, но уже относительно второй волны мобилизации, если она случится. Здесь свою готовность незамедлительно отправиться на фронт в случае получения повестки продемонстрировали 29% респондентов мужского пола, еще 7% сказали, что сделают это и без всяких уведомлений от военкомата.Илья Дорханов предполагает, что это связано с тем, что люди, в основном, говорят то, что им кажется социально одобряемым. При этом, согласно исследованиям Russian Field, в случае объявления новой мобилизации 3% мужчин готовы уехать из страны, а 1% — сменить свое место жительства внутри РФ. Еще 17% ответили, что не подлежат мобилизационным процедурам в силу своего возраста, здоровья и прочего. 13% заявили, что затрудняются с ответом, 15% — что проигнорируют повестку и продолжат жить своей жизнью, а еще 5% — что будут избегать встречи с военкомами и полицейскими.Однако социолог допускает, что процент желающих отправиться в зону СВО обязательно вырастет, как только появится соответствующий информационный фон.Безусловно, готовность воевать в любой стране мира может быть скорректирована с помощью средств военной пропаганды.ВЫВОДЫ

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

нато, мобилизация, россия, сво, эксклюзив