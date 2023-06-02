https://ukraina.ru/20230602/1046849873.html

Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена - 02.06.2023 Украина.ру

Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

1 июня с Джо Байденом случился очередной инцидент. Американский лидер упал на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, а по прибытии в Белый дом ударился головой при выходе из вертолёта

2023-06-02T15:53

2023-06-02T15:53

2023-06-02T15:53

эксклюзив

джо байден

сша

конфуз

украина

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Впрочем, подобные истории уже никого не удивляют. С самым пожилым президентом США (ему 80, хотя, по версии самого Байдена, гораздо больше, поскольку "выпускался из старшей школы 300 лет назад") конфузы происходят так часто, что легко составить целый рейтинг. 1 место. Рукопожатие с невидимкойПодобные случаи происходили уже несколько раз и вызывали откровенное недоумение у общественности.В частности, 22 апреля 2023 года в Сиэтле Байден, завершив выступление, попрощался с публикой, а потом повернулся к аудитории спиной и протянул руку для рукопожатия. Но, кроме него, на сцене никого не было. Потом Байден повернулся боком к залу и снова попытался поздороваться с кем-то невидимым.2 место. Хотел поговорить с покойной конгрессвумен28 сентября 2022 года в ходе выступления на конференции по вопросам борьбы с голодом Байден позвал погибшую месяцем ранее в ДТП члена Конгресса республиканку Джеки Валорски."Джеки, Вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", — сказал он.За объяснением журналисты обратились к пресс-секретарю главы государства Карин Жан-Пьер, и та попыталась выкручиваться из ситуации, как могла. Она утверждает, что никакой оговорки как таковой не было - Байден, по её версии, упомянул имя законодательницы, поскольку думал о ней и вспоминал её в связи с тематикой мероприятия. Однако эта версия представителей СМИ не убедила, один из них воскликнул, что он, например, каждый день думает о Джоне Ленноне, но не ищет же его повсюду.3 место. Уснул стоя на торжественном мероприятииНа церемонии ввода в строй атомной подлодки USS Delaware 2 апреля 2022 года в порту Уилмингтона, пока раздавались торжественные залпы, президент, держа руку у виска в воинском приветствии, на полминуты задремал, но потом поправил руку и открыл глаза.4 место. Неоднократно путал Украину с другими странами"Президент России Владимир Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", - заявил Байден, выступая перед Конгрессом 2 марта 2022 года.Конечно, окружение украинской столицы никак не повлияет на симпатии иранцев."Два крупнейших производителя пшеницы - Китай и… Ой, нет, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что всё растёт", - сказал президент США 12 апреля 2022 года, выступая в штате Айова с речью, посвящённой мерам по борьбе с ростом цен в стране.И даже с Россией перепутал!"Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времён Второй мировой войны". Это высказывание не нуждается в дополнительных комментариях", - сказал Байден в интервью американскому историку Хизеру Кокс Ричардсону 6 марта 2022 года.5 место. Аббревиатуры превращаются в матерные словаВ ходе выступления перед американскими военными на британской базе Милденхолл 10 июня 2021 года Байден ошибся в произношении аббревиатуры Королевских военно-воздушных сил — RAF – и вместо неё сказал "RFA", а это расшифровывается как "really f****** annoying" ("п***ц как бесишь").Перемена мест букв реально имела значение.6 место. Президент ценит эгоизм американских военных"Мы всегда чтим храбрость и эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке", — заявил президент США на саммите в Саудовской Аравии 16 июля 2022 года.Видимо, он хотел сказать "за самоотверженность", но перепутал слово selflessness с selfishness (эгоизм).7 место. Ремарки не по темеСкорость мышления американского лидера порой так высока, что окружающие не успевают проследить за резким переходом с одной мысли на другую.В мае 2021 года Байден резко прервал своё выступление на военной базе в Вирджинии и обратился к дочери одного из военнослужащих, сидящей у края сцены."Мне нравятся заколки в твоих волосах. Вот что я вам скажу: посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги", - сказал глава государства.8 место. Перепутал украинский город с московским отелем"По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь", — сказал Байден, выступая в Варшаве 26 марта 2022 года.После чего сделал несколько попыток, чтобы выговорить название украинского города.9 место. Признание в отношениях с несовершеннолетнейКонфузы Байдена начались задолго до вступления в должность президента. В марте 2020 года политик в Лос-Анджелесе, обращаясь к избирателям со сцены, представил им свою сестру Валери, показав при этом рукой на стоящую с другой стороны от него жену Джилл, но сразу заметил ошибку и исправился, превратив произошедшее в шутку.Спустя два с половиной года Байден ошарашил общественность заявлением о своей второй жене (третья жена Нелия, мать сыновей Бо и Хантера, погибла в автокатастрофе вместе с годовалой дочерью Наоми в 1972 году), которое показал телеканал Fox News."Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30", - сказал он.Прям чистосердечное признание в связях с несовершеннолетней получилось. На самом деле разница в возрасте между супругами Байденами составляет 8,5 лет (Джо родился 20 ноября 1942 года, а Джилл - 3 июня 1951 года). Вот такая занятная арифметика от президента США.10 место. Если забыл имя главы государства, скажи просто "парень снизу"Президент США регулярно общается с таким большим количеством коллег из разных стран, что имена всех и не упомнит.Казус произошёл во время переговоров по видеосвязи 16 сентября 2021 года. Байден поблагодарил Борис Джонсон, возглавлявшего тогда правительство Великобритании, но забыл имя своего другого собеседника - премьер-министра Австралии Скотта Моррисона."Спасибо, Борис. Я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", - выкрутился американский лидер.А в речи, посвящённой России, 16 апреля 2021 года Байден сказал "президент Клутин", но сразу исправился.11 место. Читает подсказки, которые произносить вслух не стоитГлава государства настолько часто попадает в конфузные ситуации, что помощники стали выдавать ему перед каждым мероприятием подробнейшие инструкции, в буквальном смысле пошаговые – сколько шагов сделать, куда встать, в какую сторону потом идти.Существование таких подсказок Байден выдал сам, когда неоднократно, переворачивая бумаги, демонстрировал их взору репортёров.Кроме того, он несколько раз случайно вслух произносил эти примечания. Так, выступая с большой речью о запрете абортов и правах женщин в июле 2022 года, президент произнёс фразу с телесуфлёра, которую читать не стоило: "Конец цитаты. Повторите строчку".

https://ukraina.ru/20220211/1033254772.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, джо байден, сша, конфуз, украина