https://ukraina.ru/20230604/1046874564.html

СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области

СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области - 04.06.2023 Украина.ру

СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области

Житель оккупированного украинскими силовиками населённого пункта Снигирёвка Херсонской области совершил самоубийство, так как не хотел идти на фронт на стороне ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванного источника 4 июня

2023-06-04T08:58

2023-06-04T08:58

2023-06-04T08:58

новости

всу

самоубийство

херсонская область

мобилизация

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Ранее СМИ сообщали, что граждане Украины любыми способами пытаются избежать мобилизации, в том числе переодеваются в женскую одежду и подделывают документы, чтобы выехать из страны.Также известно, что в украинских войсках участились случаи отправки на передовую неподготовленных бойцов, а за смерть каждого солдата на фронте украинские власти получают деньги от Запада.Стоит отметить, что многие мужчины без боевого опыта и подготовки уже понимают, что украинское командование бросит их на убой, в желании сохранить кадровых военных, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.

https://ukraina.ru/20230601/1046745761.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, самоубийство, херсонская область, мобилизация