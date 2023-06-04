СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области - 04.06.2023 Украина.ру
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СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области
СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области - 04.06.2023 Украина.ру
СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области
Житель оккупированного украинскими силовиками населённого пункта Снигирёвка Херсонской области совершил самоубийство, так как не хотел идти на фронт на стороне ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванного источника 4 июня
2023-06-04T08:58
2023-06-04T08:58
новости
всу
самоубийство
херсонская область
мобилизация
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Ранее СМИ сообщали, что граждане Украины любыми способами пытаются избежать мобилизации, в том числе переодеваются в женскую одежду и подделывают документы, чтобы выехать из страны.Также известно, что в украинских войсках участились случаи отправки на передовую неподготовленных бойцов, а за смерть каждого солдата на фронте украинские власти получают деньги от Запада.Стоит отметить, что многие мужчины без боевого опыта и подготовки уже понимают, что украинское командование бросит их на убой, в желании сохранить кадровых военных, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, самоубийство, херсонская область, мобилизация
Новости, ВСУ, самоубийство, Херсонская область, мобилизация

СМИ: мужчина наложил на себя руки из-за нежелания вступать в ряды ВСУ в оккупированной Херсонской области

08:58 04.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУпулемётчик ВСУ
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Житель оккупированного украинскими силовиками населённого пункта Снигирёвка Херсонской области совершил самоубийство, так как не хотел идти на фронт на стороне ВСУ, сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванного источника 4 июня
Ранее СМИ сообщали, что граждане Украины любыми способами пытаются избежать мобилизации, в том числе переодеваются в женскую одежду и подделывают документы, чтобы выехать из страны.
Также известно, что в украинских войсках участились случаи отправки на передовую неподготовленных бойцов, а за смерть каждого солдата на фронте украинские власти получают деньги от Запада.
"Он покончил с собой у себя дома после приезда к нему военкома, не желая идти в ВСУ", – говорится в статье.
Стоит отметить, что многие мужчины без боевого опыта и подготовки уже понимают, что украинское командование бросит их на убой, в желании сохранить кадровых военных, что и можно было наблюдать в то время, когда Киев пытался удержать последние позиции на западе Артёмовска.
1 июня, 05:19
Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июнеНа Украине с 1 июня ужесточается мобилизации. Повестки отныне будут выдавать не только сотрудники ТЦК (военкомы). Это смогут делать представители других силовых органов, а также органов власти.
 
НовостиВСУсамоубийствоХерсонская областьмобилизация
 
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